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Припинення підтримки України означатиме схвалення вторгнення Росії, - прем’єр Італії Мелоні

мелоні

Виступаючи у парламенті Італії прем’єр-міністр Джорджія Мелоні, зявила що у будь-яких мирних переговорів потрібно вимагати від Росії не лише припинити бойові дії, але й вивести війська з території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

У відповідь на пропозицію "зупинитись" у підтримці України від італійської депутатки Елізи Скутеллі від партії "Рух 5 зірок" Мелоні  пояснила важливість подальшої підтримки України.

"А може, пані депутатко, ви скажете це Путіну? Я здивована, що ви говорите це нам. Чому? Це ж, напевно, є зрадою нашої позиції. Бо це означає, що ми схвалюємо вторгнення в Україну. Бо якщо ми зупинимося – то ми даємо згоду, називаймо речі своїми іменами, ми схвалюємо вторгнення в Україну!" – сказала Мелоні.

Голова уряду наголосила, що плутати слова "вторгнення" й "мир" є лицемірством, і Італія не повинна схвалювати вторгнення в Україну.

"Це не означає не працювати над мирним планом або над вирішенням конфлікту. Але чи ви думаєте, що комусь подобається війна? Думаєте, комусь подобається? Ні! Але ситуація трохи складніша, ніж каже пропаганда, коли йдеться про ідеальний мир", – зауважила Мелоні.

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Прем’єрка зазначила, що для будь-яких переговорів потрібно вимагати від Росії вивести війська з території України.

"Чи ви вважаєте, що потрібно віддавати Москві території, які вона окупувала і на яких вона провела "референдум" про самовизначення? Чи ні? Ось те, що я хотіла би почути, якщо ми всерйоз говоримо про мир. Інакше ви робите пропаганду ціною суверенної нації, вільного народу і міжнародного права, і це безвідповідально", – підсумувала Мелоні.

Автор: 

Італія (1570) переговори з Росією (1077) Мелоні Джорджа (136)


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Топ коментарі
+13
тут надо видео версию,текст не отображает всей пламенной речи
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23.03.2023 23:32
+12
я скажу что она капитальная красотка...и я не про внешность
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23.03.2023 23:28
+12
Это было чисто по итальянски - от души .
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23.03.2023 23:50
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я скажу что она капитальная красотка...и я не про внешность
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23.03.2023 23:28 Відповісти
тут надо видео версию,текст не отображает всей пламенной речи
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23.03.2023 23:32 Відповісти
видео обязательно(!) к просмотру! Єто очень, очень круто!
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23.03.2023 23:35 Відповісти
Відео киньте,там реально норм роздала
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23.03.2023 23:36 Відповісти
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23.03.2023 23:40 Відповісти
Pani Meloni duze 4itko ta prozoro vykazala svou poziziju 6o do agresii kazapii, djakuemo
jakby usi evropejs´ki polityku byly takymy smilyvymu ta 4esnymy , ze zna4no pryskorylo b perenmogu Ukrainy
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23.03.2023 23:37 Відповісти
А чи давно тут крили Італію вздовж і впоперек?
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23.03.2023 23:38 Відповісти
такой же "егспердный" ***** как с сунаком и может быть павелом)
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23.03.2023 23:42 Відповісти
Відколи Мелоні стала прем'єром, ніхто не крив Італію, окрім пари загальмованих, яких швидко привели до тями.
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24.03.2023 01:44 Відповісти
Емоційний виступ прем'єрки Італії у парламенті: допомогу Україні НЕ МОЖНА зупиняти!

https://youtu.be/k3gJX2LFGTo

https://youtu.be/k3gJX2LFGTo
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23.03.2023 23:42 Відповісти
Это было чисто по итальянски - от души .
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23.03.2023 23:50 Відповісти
Я був вражений її импульсивністю і натиском у голосі, як і переконливістю мотивації, тому і вирішив, що це треба показати форумчанам!

Дякую, що виклали це тут, поки я був трохи зайнятий.
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24.03.2023 00:07 Відповісти
" Моя ты курочка Красавица ! "
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23.03.2023 23:45 Відповісти
Людина.
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23.03.2023 23:46 Відповісти
Я б сказав ще простіше: Вбивати людей які цього не хочуть, в угоду Путіну, не гарно, як би він вам не подобався
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23.03.2023 23:47 Відповісти
Чому без відео? Там навіть без перекладу можна дивитися..
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23.03.2023 23:54 Відповісти
Вище вже виклали в коментах, але я дозволю собі повторити :

https://youtu.be/k3gJX2LFGTo 🔥Емоційний виступ прем'єрки Італії у парламенті: допомогу Україні НЕ МОЖНА зупиняти!
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24.03.2023 00:09 Відповісти
У нее была потрясная речь, очень эмоциональная
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24.03.2023 02:20 Відповісти
 
 