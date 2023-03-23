Фон дер Ляєн анонсувала проведення конференції щодо повернення викрадених Росією українських дітей

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала конференцію, яка буде присвячена питанню повернення викрадених Росією українських дітей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є тема, яка особливо важлива для мене, і це справа про викрадення Росією українських дітей. Те, що там відбувається – депортація дітей – це жахливе нагадування темних часів нашої історії. Це – злочин війни. Нам сьогодні відомо про 16 тис. 200 дітей, які були депортовані, і лише 300 було повернуто станом на сьогодні. Ці кримінальні дії повністю виправдовують ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом (президенту РФ Путіну – ред.). У цій сфері у партнерстві з українцями, прем'єр-міністр Польщі Моравецький і я запустили ініціативу, яка має на меті повернути цих дітей, які були викрадені Росією. Для цього ми організуємо конференцію", - сказала фон дер Ляєн після закінчення першого дня засідання Європейської ради.

Фон дер Ляєн наголосила, що робота щодо повернення українських дітей "ще на самому початку".

"Ми націлені на те, щоб чинити міжнародний тиск, вжити всіх можливих заходів і надати допомогу організаціям ООН та відповідним міжнародним організаціям, щоб отримати більш повну інформацію про дітей, які були депортовані до Росії, включаючи дітей, які були пізніше "усиновлені" або перевезені у прийомні російські сім'ї. Я вдячна генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу за пропозицію підтримки організаціями ООН, тому що вони мають величезний досвід у цьому дуже важкому питанні", - пояснила президент Єврокомісії.

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