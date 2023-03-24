ЗСУ відбили понад 79 атак окупантів на 5 напрямках, - Генштаб

Російські війська зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 24 березня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалась триста дев’яносто четверта доба російського повномасштабного вторгнення.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 37 авіаційних та 4 ракетні удари, один з яких - по Краматорську. Також ворог здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних ударів залишається досить високою по всій території України.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили на них понад 79 атак противника.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська Федерація продовжує зберігати військову присутність на території Республіки Білорусь. Проте формувань наступальних угруповань не відзначено. Водночас противник продовжував інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог обстріляв із мінометів та ствольної артилерії понад 20 районів населених пунктів. Серед них: Тимоновичі Чернігівської області; Заруцьке та Попівка Сумської області, а також Морозова Долина, Стрілеча, Глибоке, Красне, Тернова, Стариця, Землянки, Крейдянка, Вільхуватка, Шев’яківка, Амбарне і Бологівка на Харківщині.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом попередньої доби противник ворог обстріляв з артилерії райони Гряниківки, Куп’янська, Крохмального, Табаївки та Тернів Харківської області; Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Невського, Піщаного і Білогорівки на Луганщині, а також Григорівки, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурм Бахмута. Саме в районі цього міста відбулось найбільше бойових зіткнень на зазначеному напрямку протягом минулої доби. Також було відбито атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Предтечине Донецької області. Ворог обстрілював Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Залізне, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Загалом, від таких злочинних дій окупантів постраждало понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Кам’янка, Авдіївка, Нетайлове, Ласточкине, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Орлівка, Новомихайлівка та Пречистівка Донецької області.

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На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим, здійснював інтенсивні обстріли, зокрема, Ольгівського, Малинівки, Червоного, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Білогір’я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова, Новоандріївки, Степового та Кам’янського Запорізької області; Червоного Маяка, Берислава, Львового, Новотягинки, Антонівки та міста Херсон.

Через значні втрати, які окупанти зазнають щодня, противником прийнято рішення щодо збільшення кількості ліжко-місць у наявних шпиталях, що функціонують на тимчасово захопленій території Луганської області. Зокрема, у населеному пункті Троїцьке, кількість ліжко-місць військового госпіталя збільшено удвічі, з 200 до 400. Водночас всіх поранених осіб офіцерського складу було евакуйовано на територію Російської Федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня.

Відзначається збільшення смертності серед поранених загарбників у період із 17 по 21 березня, у зв’язку зі збільшенням кількості отримання важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через недостатньо професійний медичний персонал.

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Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс та 2 склади пально-мастильних матеріалів.