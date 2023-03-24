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Новини Війна
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Окупанти збільшують кількість ліжко-місць у шпиталях на Луганщині, - Генштаб

рф,окупанти,арміярф

Через значні втрати, які окупанти зазнають щодня, противником ухвалено рішення щодо збільшення кількості ліжко-місць у наявних шпиталях на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Через значні втрати, які окупанти зазнають щодня, противником прийнято рішення щодо збільшення кількості ліжко-місць у наявних шпиталях, що функціонують на тимчасово захопленій території Луганської області. Зокрема, у населеному пункті Троїцьке, кількість ліжко-місць військового госпіталя збільшено удвічі, з 200 до 400. Водночас всіх поранених осіб офіцерського складу було евакуйовано на територію Російської Федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня", - повідомляють у Генштабі.

Крім того, відзначається збільшення смертності серед поранених загарбників у період із 17 по 21 березня, у зв’язку зі збільшенням кількості важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через недостатньо професійний медичний персонал.

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Автор: 

армія рф (17317) Генштаб ЗС (6553)


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Генштабу більше немає що рахувати?
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24.03.2023 08:14 Відповісти
Столяри Лоханщини будуть забезпчені роботою
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24.03.2023 08:47 Відповісти
Можно ложить в коридорах, и в парадном. А самое главное пусть лечат окупантов, а местная *******, местное население, пусть ***** дохнет от хронических, бо они еще хуже чем ***********
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24.03.2023 09:52 Відповісти
 
 