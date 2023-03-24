Ордерів на арешт Путіна буде більше, - міністерка юстиції Литви Добровольська

За словами міністерки юстиції Литви Евеліни Добровольської, Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна у зв’язку з примусовою депортацією та незаконним переміщенням дітей, оскільки всі необхідні матеріали щодо цього злочину зібрані. На її думку, будуть і інші ордери на арешт Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Я впевнена, що матеріал, який є в наявності і дозволяє скласти та видати ордер на арешт, був оцінений. Інакше кажучи, немає ланок, яких бракує для визначення конкретних наслідків від депортації дітей до того факту, що за це несе відповідальність дуже конкретна людина – Путін", - розповіла Добровольська.

За її словами, об'єднана слідча група прокурорів різних країн має зібрати достатньо доказів щодо численних злочинів, скоєних Путіним під час війни РФ проти України. Тому цей процес потребує часу.

"Міжнародний кримінальний суд чи прокурор, та спільна об'єднана слідча група, у якій брали участь прокуратура Литви, прокуратура України, прокуратура Польщі чи інших країн, охоплює безліч епізодів, охоплює безліч злочинів, за якими потрібно зібрати докази", - зазначає міністерка.

"Тим паче, що кожного дня скоюються нові воєнні злочини. Щодня з'являються нові українці, які тікають від війни і дають свідчення про воєнні злочини. Цілком зрозуміло, що роботи, скільки буде кваліфіковано воєнних злочинів, яких, буде багато", - запевнила міністерка.

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Вона впевнена, що ордерів на арешт буде більше, бо буде розкрито більше злочинів.

"Я впевнена, що їх (ордерів на арешт) ми побачимо значно більше, злочинних діянь буде значно більше", - додала Добровольська.

Вона звернула увагу, що не всі ордери на арешт оприлюднюються через ризики вистежити жертв та завдати шкоди дітям чи іншим потерпілим.

"Що дуже важливо, коли Міжнародний кримінальний суд видавав цей ордер, він зазначив, що не всі ордери на арешт оприлюднюються. Деякі ордери можуть бути завантажені тільки у відповідні системи, а не оприлюднюватися для ЗМІ, щоб не було можливості простежити ланцюжок між жертвами або ж заподіяти шкоду постраждалим особам", - розповіла міністерка.

Добровольська наголосила, що виданий ордер на арешт Путіна – це також і перемога для Литви.

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"Ми маємо радіти цьому результату, це велика перемога міжнародного права, дуже велика перемога демократії та самої Литви. Тому що саме Литва першою звернулася до Міжнародного кримінального суду буквально через кілька днів після початку вторгнення. І саме за заявою Литви Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування", - зауважила міністерка.