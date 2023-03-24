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Міненерго: Генерація покриває потреби споживачів із запасом

електрика

Генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міненерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що у Житомирській області можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

"Після нічної атаки дронами відновили електропостачання понад 2 тис. абонентів у Дніпропетровській області. Також заживили близько 5,5 тис. споживачів у Донецькій області", - йдеться у повідомленні. 

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електроенергія (6191) Галущенко Герман (530)


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Це тому світло вимикають без жодних графіків та попереджень? Вісім годин вчора не було і це ж вже не перший раз після заяв про перекриття потреб з запасом.
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24.03.2023 12:43 Відповісти
 
 