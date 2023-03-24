Міненерго: Генерація покриває потреби споживачів із запасом

Генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міненерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що у Житомирській області можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

"Після нічної атаки дронами відновили електропостачання понад 2 тис. абонентів у Дніпропетровській області. Також заживили близько 5,5 тис. споживачів у Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

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