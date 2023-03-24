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У Кривому Розі є влучання 5 БпЛА, 1 "шахед" збито, - ОВА

ппо

Цієї ночі російська армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Один Shahed військові з повітряного командування "Схід" збили. Є і влучання 5 БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки з'ясовуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували "Шахедами" Кривий Ріг, є влучання, - Вілкул

Автор: 

Кривий Ріг (1358) дрони (4678) Дніпропетровська область (3715)


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Топ коментарі
+29
Зелені, як завжди, *********** у відосиках про свої заслуги
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24.03.2023 08:01
+27
Призначення друзів д'єрмака до керівного складу Генштабу вже дає свої наслідки. Каховку вже "визволили", ефективність ППО суттєво "покращилась".
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24.03.2023 08:03
+24
З цими шахедами все гірше і гірше... 1 з 5-ти збили тільки? Коли рашка налагодить в себе їх виробництво, вона зможе мало не щоночі запускати. А наші що? Нічого, в гундосиках і марафоні ми вже всіх перемогли...
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24.03.2023 08:00
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Казали ж, що навчилися збивати шахеди під 100%
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24.03.2023 07:52 Відповісти
Зелені, як завжди, *********** у відосиках про свої заслуги
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24.03.2023 08:01 Відповісти
коли недавно була атака на київщину то відрапортували зранку і обладміністрація і Ігнат що все збили жертв і пошкоджень немає. Через кілька годин дізнаємось про Ржищів і семеро загиблих.. отака правда
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24.03.2023 08:47 Відповісти
Не семь, а девятеро погибших.
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24.03.2023 10:03 Відповісти
В Одессе зелень уже заявила, что они лично спасли Одессу от оккупации... Глава облсовета и глава ОВА...
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24.03.2023 10:15 Відповісти
Як би не Марченко в Миколаєві, то вони б, зустрічали "братів" з квітами.
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24.03.2023 10:20 Відповісти
Так речь о Марченко из Одессы... Бывший глава ОВА... Кто там на том телемарафоне будет разбираться в тех Марченко.... Или как мне отвечали пабедуны с марафона, что генерал Марченко это муж Оксаны Марченко...
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24.03.2023 10:46 Відповісти
А саме огидне те, що більшість тих, хто дивиться телемарафон повірять в "правильну зелену правду" і що боневтік "деокупував Київ"! І слухати вашу правду вони не захочуть бо реальна правда їм не цікава!
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24.03.2023 12:26 Відповісти
!!! Так!

Щира подяка теробороні Вознесенська, бійці якої у березні 2022 року, не питаючи дозволу у блазня-мівіноїда підірвали міст через річку Мертвовід і коктейлями молотова зупинили російські танки загарбників і тим самим врятували одеситів від мародерів та вбивць міністра нападу та руйнування сергія шойгу.

Ірена Носкова. Мешканка міста Новий Буг, Миколаївськой області.

«Пережила всі наступи «другий за чисельністю армії у світі», бомбардування артилерією приватних будинків і обстріли рашистськими «Градами».

Орки були від нас за 15 км, але наші чоловіки, разом з Баштанськой теробороной, коктейлями молотова та з одними автоматами,зупинили орду ще на підступах до нашого міста, в якому вже не було, ні поліції, ні СБУ, ні влади. Чиновники та силовики від партії «слуга народу» перевдяглися в цивільний одяг і на автомашинах із сім'ями по ґрунтових дорогах вздовж лісопосадок втекли з міста».

Пані Людміла Терещенко згадує: «Батько і дід генерала Марченко у дворі розливали коктейлі молотова перед наступом русні. На аеродромі військові вручну, без обладнання, підвішували бомби на літакі, допомагали пілотам піднятися в кабіну і ті летіли бомбити колони бронетехніки орків.
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24.03.2023 10:26 Відповісти
100%
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24.03.2023 10:53 Відповісти
1 к 5 ?!
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24.03.2023 07:54 Відповісти
дуже і дуже погано - це про*б ППО.

Ігнатові потрібно менше давати інтерв'ю, а працювати день і ніч - і взагалі складається враження, що робота ген.штабу погіршилася
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24.03.2023 07:59 Відповісти
Туди сирський вносить корективи ОП.
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24.03.2023 08:03 Відповісти
він вже казав, що збивати дорого...((
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24.03.2023 08:11 Відповісти
А вони позайняті: рахують койкомісця в окупованій Луганщині
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24.03.2023 08:20 Відповісти
так то в КІєвє навчились, а Крівом РаХу - вже ненада, мамаріма і папасаня давно в ІзГаілє!!!!
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24.03.2023 07:59 Відповісти
Не намагайся, клоуне, зображати єврея, у тебе все одно не вийде. Пройди спочатку курси дикції та зроби обрізання.
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24.03.2023 08:19 Відповісти
Та да, тіко німці головні експерди по евреях
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24.03.2023 08:22 Відповісти
з нього такий німець, як з мене - ŻYD!!
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24.03.2023 11:41 Відповісти
Так тут ********** різними флажками, тіко веселки ще не було. Вводять в оману стару
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24.03.2023 13:08 Відповісти
З цими шахедами все гірше і гірше... 1 з 5-ти збили тільки? Коли рашка налагодить в себе їх виробництво, вона зможе мало не щоночі запускати. А наші що? Нічого, в гундосиках і марафоні ми вже всіх перемогли...
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24.03.2023 08:00 Відповісти
1 из 6
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24.03.2023 08:23 Відповісти
Эффективность украинских средств ПВО-16,66%. Это больше, чем ноль.
Хотя я не уверен, что даже один сбили.
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24.03.2023 09:56 Відповісти
Призначення друзів д'єрмака до керівного складу Генштабу вже дає свої наслідки. Каховку вже "визволили", ефективність ППО суттєво "покращилась".
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24.03.2023 08:03 Відповісти
не ґолосувати в 24 му!
по інерції клована на 2й срок - 5 років!
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24.03.2023 08:08 Відповісти
За Зелю, тыльки за нього.
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24.03.2023 08:17 Відповісти
тыльки...
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24.03.2023 08:30 Відповісти
розуміємо хто за "тыльки" ?
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24.03.2023 08:33 Відповісти
Only.
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24.03.2023 08:35 Відповісти
Бачу ти справжній "Васілій"!
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24.03.2023 10:09 Відповісти
Я не Васілій насправді. Але якщо був би ним то чому справжній ?
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24.03.2023 10:11 Відповісти
Зателефонуй у пояснювальну бригаду!
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24.03.2023 10:19 Відповісти
Що за маячня? А якщо більшість з тих, що голосуватимуть, проголосують не за клована?
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24.03.2023 08:18 Відповісти
яблулка по 67 - і не піздіть.
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24.03.2023 08:10 Відповісти
треба по 73 - на честь 73% придурків що вибрали цю владу
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24.03.2023 08:48 Відповісти
👎👎👎
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24.03.2023 08:12 Відповісти
де буба там "Патріоти"!
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24.03.2023 08:19 Відповісти
Главное что бы блогеры не публиковали маршруты дронов! А то портят статистику, вызывают не доверие к замечательным новостям по зе-марафону.
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24.03.2023 08:21 Відповісти
Скілько ж вас московськних гнид налетіло на новину. Навіть під американським прапором. 5 срібників відпрацьовуєте.
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24.03.2023 08:29 Відповісти
Как тебя с телемарафона сюда занесло?) Заблудился?)))
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24.03.2023 08:40 Відповісти
Ну що допомогло закриття телеграмканалів Ігнату в посиленні ППО ?Якщо говорити чесно то телеграмканали аж ніяк не вплинуть на обстріли і атаки - тому що кацапської агентури в нас повно яка здає і роботу ППО і прильоти
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24.03.2023 08:28 Відповісти
Один шахед-мопед збили? З рогаток вони стріляли чи що? Командуючого ПВО України,потрібно запустити на повітряному шарі в небо і нехай там віником розганяє цю м...ю
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24.03.2023 08:31 Відповісти
На ЗЕтелебидломарафоні вже збили всі шахеди-мопеди та лагцети-пінцети.Налякали орків і вони змились з Нової Каховки на черзі серьозна та грізна розмова ЗЄліка з путінським підлизою СІпєнємь...)))
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24.03.2023 08:40 Відповісти
Увы, приходится констатировать, что украинские средства ПВО малоэффективны. Ракетный и дроновый террор Украины будет продолжаться, и ничего сделать с этим мы не можем. Все эти иностранные суперсовременные IRIS-T, Nasams, Patriot, Gepard и ПЗРК Stinger-только для раздувания щёк в Минобороны.
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24.03.2023 09:50 Відповісти
уже ни для кого не секрет, все модное в столице.
остальные в порядке длинной очереди до конца войны...
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24.03.2023 09:59 Відповісти
И то правда. Но для медленных и громких мопедов, казалось бы, простых зениток достаточно.
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24.03.2023 10:10 Відповісти
А не задраго IRIS-T, Nasams, Patriot збивати Шахеди? Адже суть в тому і заключається, щоб на них ми почали витрачати дефіцитні ракети цих систем! Gepard и ПЗРК Stinger - а спробуй вночі з цього в них попасти: коли чутно звук і приблизний напрямок. А те, що Шахеди почали проходити наші ППО, то таки потрібно визнати вміння мацкальні робити висновки і вчитися на помилках. Сьогоднішній Шахед - то вже не той, що шльопався 1 місяць тому. Зараз вони обладнали їх ********* засобами стійкості до РЕБ та вводять значно гнучкі та маневрені траєкторії польоту, і такий політ перехопити простим ППО в їх зонах дії вже складно.
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24.03.2023 10:08 Відповісти
Ну то речнику Повітряних сил ЗСУ Ігнату треба привселюдно визнати, що проти іранських мопедів українські засоби ППО безпомічні.
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24.03.2023 10:16 Відповісти
Чому ви так зразу категорично - "безпомічні"? На кожну гайку є свій болт! Трішки часу, щоб його знайти і знову будуть валить 99%.
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24.03.2023 11:36 Відповісти
Здається, 100% захист має ппо лише над маєтками Конча Заспа. Навіть в Києві останній раз були влучання і жертви. Це до вибірковості захисту і неефективності мобільних груп, які повинні бути забезпечені зенітними кулеметами і прожекторами
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24.03.2023 13:41 Відповісти
"шахеди" не на часі - на часі телеграм-канали і відосіки..(
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24.03.2023 09:52 Відповісти
*** собі понавибирали....
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24.03.2023 09:56 Відповісти
І до чого тут тупа іронія диванних експертів? Дуже важка війна і супротивник не простий! І шахєди - гєрані - не смішні паперові іграшки...
Величезне місто Кривий Ріг, нічний час, не найкраще у світі ППО...
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24.03.2023 09:56 Відповісти
так зЕпадли гундять що вже майже найкаще!
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24.03.2023 10:14 Відповісти
Братва шикует!

❗️❗️Поліція купила (https://nashigroshi.org/2023/03/23/politsiia-kupyla-kruzak-prado-u-rozkishniy-komplektatsii-za-1-8-mil-****-z-rumuns-koho-hrantu/ ) «крузак» Prado у розкішній комплектації за 1,8 мільйона.

У головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області ******* такі запроси. Технічні вимоги відповідають найвищій комплектації Prestige+. 48 тисяч долларів.

P.S: а можно було б купити 6-7 гарних автомобілів на фронт🤔
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24.03.2023 10:26 Відповісти
 
 