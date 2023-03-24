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У Кривому Розі є влучання 5 БпЛА, 1 "шахед" збито, - ОВА
Цієї ночі російська армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Один Shahed військові з повітряного командування "Схід" збили. Є і влучання 5 БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки з'ясовуються.
Топ коментарі
+29 Микола Мазуренко #551183
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+27 Центр 820
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+24 Вадим Петришин #552293
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Щира подяка теробороні Вознесенська, бійці якої у березні 2022 року, не питаючи дозволу у блазня-мівіноїда підірвали міст через річку Мертвовід і коктейлями молотова зупинили російські танки загарбників і тим самим врятували одеситів від мародерів та вбивць міністра нападу та руйнування сергія шойгу.
Ірена Носкова. Мешканка міста Новий Буг, Миколаївськой області.
«Пережила всі наступи «другий за чисельністю армії у світі», бомбардування артилерією приватних будинків і обстріли рашистськими «Градами».
Орки були від нас за 15 км, але наші чоловіки, разом з Баштанськой теробороной, коктейлями молотова та з одними автоматами,зупинили орду ще на підступах до нашого міста, в якому вже не було, ні поліції, ні СБУ, ні влади. Чиновники та силовики від партії «слуга народу» перевдяглися в цивільний одяг і на автомашинах із сім'ями по ґрунтових дорогах вздовж лісопосадок втекли з міста».
Пані Людміла Терещенко згадує: «Батько і дід генерала Марченко у дворі розливали коктейлі молотова перед наступом русні. На аеродромі військові вручну, без обладнання, підвішували бомби на літакі, допомагали пілотам піднятися в кабіну і ті летіли бомбити колони бронетехніки орків.
Ігнатові потрібно менше давати інтерв'ю, а працювати день і ніч - і взагалі складається враження, що робота ген.штабу погіршилася
Хотя я не уверен, что даже один сбили.
по інерції клована на 2й срок - 5 років!
остальные в порядке длинной очереди до конца войны...
Величезне місто Кривий Ріг, нічний час, не найкраще у світі ППО...
❗️❗️Поліція купила (https://nashigroshi.org/2023/03/23/politsiia-kupyla-kruzak-prado-u-rozkishniy-komplektatsii-za-1-8-mil-****-z-rumuns-koho-hrantu/ ) «крузак» Prado у розкішній комплектації за 1,8 мільйона.
У головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області ******* такі запроси. Технічні вимоги відповідають найвищій комплектації Prestige+. 48 тисяч долларів.
P.S: а можно було б купити 6-7 гарних автомобілів на фронт🤔