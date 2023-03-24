У Кривому Розі є влучання 5 БпЛА, 1 "шахед" збито, - ОВА

Цієї ночі російська армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Один Shahed військові з повітряного командування "Схід" збили. Є і влучання 5 БпЛА", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки з'ясовуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували "Шахедами" Кривий Ріг, є влучання, - Вілкул