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Окупанти атакували "Шахедами" Кривий Ріг, є влучання, - Вілкул

дрон,шахед

Вночі російські окупанти атакували дронами Кривий Ріг, є влучання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Ворожа атака дронами "Шахід". Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі!" – написав він.

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Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1358) обстріл (28392) дрони (4678)


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У Кривому Розі нема і ніколи не було військової адміністрації.
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24.03.2023 07:05 Відповісти
Але Вілкулоїду-шахматісту так хочеться.
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24.03.2023 07:53 Відповісти
Так, жодного законного документу про призначення влкл немає...🤮ппц
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24.03.2023 07:54 Відповісти
Жах у тому, що фейк поширює саме ЦН((
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24.03.2023 07:56 Відповісти
чому рига вілкул ще не сидить?
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24.03.2023 08:17 Відповісти
рига вілкул пдрс і приніс війну
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24.03.2023 08:27 Відповісти
ви помиляєтеся !!! війну принес зе і його зелена банда запрроданців і наркоманів під гаслами "кацкая разніца...", "кацапи також люди ...", "встретемся псредіне", уклавши оманські договорняки, бвудуючи дороги від кацапського та біульбофюрерівського кордону в глиб України, розмінувавши Чонгар, тощо !!! воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців, готувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!


!!!







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24.03.2023 08:37 Відповісти
 
 