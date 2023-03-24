Окупанти атакували "Шахедами" Кривий Ріг, є влучання, - Вілкул

Вночі російські окупанти атакували дронами Кривий Ріг, є влучання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Ворожа атака дронами "Шахід". Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі!" – написав він.

Також читайте: Росія атакувала Одещину з винищувачів: ППО збила дві ракети Х-59, - ОК "Південь"