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Оккупанты атаковали "Шахедами" Кривой Рог, есть попадания, - Вилкул

дрон,шахед

Ночью российские оккупанты атаковали дронами Кривой Рог, есть попадания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Вражеская атака дронами "Шахид". Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети!" – написал он.

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Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1383) обстрел (26928) дроны (3845)


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У Кривому Розі нема і ніколи не було військової адміністрації.
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24.03.2023 07:05 Ответить
Але Вілкулоїду-шахматісту так хочеться.
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24.03.2023 07:53 Ответить
Так, жодного законного документу про призначення влкл немає...🤮ппц
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24.03.2023 07:54 Ответить
Жах у тому, що фейк поширює саме ЦН((
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24.03.2023 07:56 Ответить
чому рига вілкул ще не сидить?
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24.03.2023 08:17 Ответить
рига вілкул пдрс і приніс війну
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24.03.2023 08:27 Ответить
ви помиляєтеся !!! війну принес зе і його зелена банда запрроданців і наркоманів під гаслами "кацкая разніца...", "кацапи також люди ...", "встретемся псредіне", уклавши оманські договорняки, бвудуючи дороги від кацапського та біульбофюрерівського кордону в глиб України, розмінувавши Чонгар, тощо !!! воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців, готувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!


!!!







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24.03.2023 08:37 Ответить
 
 