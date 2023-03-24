Оккупанты атаковали "Шахедами" Кривой Рог, есть попадания, - Вилкул
Ночью российские оккупанты атаковали дронами Кривой Рог, есть попадания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Вражеская атака дронами "Шахид". Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети!" – написал он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
!!!