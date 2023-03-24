Оккупанты атаковали "Шахедами" Кривой Рог, есть попадания, - Вилкул

Ночью российские оккупанты атаковали дронами Кривой Рог, есть попадания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Вражеская атака дронами "Шахид". Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети!" – написал он.

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