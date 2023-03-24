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Ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу

ветерани

24 березня Український ветеранський фонд Мінветеранів починає відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу #Варто "Робити своє".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ветерани, ветеранки, а також родичі полеглих захисників та захисниць можуть отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень на відкриття або розвиток власної справи. Загальний бюджет конкурсу становить 15 мільйонів гривень.

Подавати заявки на фінансування проєктів можуть:

  • ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;
  • юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Прийом заявок триватиме з 24 березня до 10 квітня 2023 року.

Більше про умови та покрокову інструкцію – на сайті Українського ветеранського фонду.

Запитання та уточнення щодо проєкту надсилайте на пошту [email protected] з обов’язковим зазначенням теми листа "Конкурс Проєктів".

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Автор: 

ветерани (1069) допомога (8336) Міністерство у справах ветеранів (304)


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Топ коментарі
+6
уже известно имя "ветерана"
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24.03.2023 11:21
+4
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24.03.2023 11:24
+4
Зараз псевдо ветерани синки мерів міст прокурорів свати та сини кумів будуть ці ласі мільйони ділити. Нє ну не на то вони кров в Мукачеві проливали та в Європах.
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24.03.2023 11:30
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А який відкат для цього потрібен?
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24.03.2023 11:19 Відповісти
уже известно имя "ветерана"
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24.03.2023 11:21 Відповісти
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24.03.2023 11:24 Відповісти
Ну, для того щоб пиріжки пекти і потім ними торгувати вистачить!
А от щоб започаткувати підприємство в с/г то і 5 мільйонів мало!
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24.03.2023 11:25 Відповісти
Нормально бичи отмывают деньги!
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24.03.2023 11:26 Відповісти
Господи, коли ця радянщина скінчяться ...
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24.03.2023 11:26 Відповісти
Зараз псевдо ветерани синки мерів міст прокурорів свати та сини кумів будуть ці ласі мільйони ділити. Нє ну не на то вони кров в Мукачеві проливали та в Європах.
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24.03.2023 11:30 Відповісти
Так для них это и придумано
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24.03.2023 11:38 Відповісти
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24.03.2023 11:37 Відповісти
Наразі, гроші на бізнес чомусь отримують донецькі мажори-переселенці, які придбавши елітне житло та дорогі магазини ще й державу доять, а весь бізнес у них - це зайняти місце мобілізованих місцевих конкурентів і продавати втридога каву. Ще й намагаються віджати землю, вмикають рашистський шансон, принципово не спілкуються українською і т.п. А ветерани ще з часів АТО не можуть отримати обіцяні земельні ділянки.
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24.03.2023 12:19 Відповісти
оооооооооо!!!!! теперь появится ветеранов больше , чем вся армия , бывшие мусара первые в очереди , за ними прокурорские и судьи , охранники супермаркетов и гаражей начнут оформлять ветеранские доки за % для начальника ..................
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24.03.2023 14:52 Відповісти
 
 