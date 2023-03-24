Ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу

24 березня Український ветеранський фонд Мінветеранів починає відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу #Варто "Робити своє".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ветерани, ветеранки, а також родичі полеглих захисників та захисниць можуть отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень на відкриття або розвиток власної справи. Загальний бюджет конкурсу становить 15 мільйонів гривень.

Подавати заявки на фінансування проєктів можуть:

ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;

юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Прийом заявок триватиме з 24 березня до 10 квітня 2023 року.

Більше про умови та покрокову інструкцію – на сайті Українського ветеранського фонду.

Запитання та уточнення щодо проєкту надсилайте на пошту [email protected] з обов’язковим зазначенням теми листа "Конкурс Проєктів".

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