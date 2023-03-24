У Вишгородському районі сьогодні знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, - ОВА
На Київщині сьогодні можливі звуки вибухів - проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"На території Вишгородського району сьогодні, 24 березня, проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Через це в області можуть лунати звуки вибухів.
Звертаємося до жителів області – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!" - йдеться в повідомленні.
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