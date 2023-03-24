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У Вишгородському районі сьогодні знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, - ОВА

сапер

На Київщині сьогодні можливі звуки вибухів - проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"На території Вишгородського району сьогодні, 24 березня, проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Через це в області можуть лунати звуки вибухів.

Звертаємося до жителів області – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Українські сапери будуть проходити в Литві місячні курси з розмінування

Автор: 

вибух (4446) Київська область (4014) сапер (194)


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