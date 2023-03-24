УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8710 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
796 0

Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області, загинув місцевий житель, - ОК "Північ"

сумщина

Російські загарбники не припиняють обстрілювати прикордонні території Чернігівської області.

Про це повідомляє ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 12:20 повідомили про обстріл, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі н.п. Городище. В результаті обстрілу згорів 1 приватний будинок та загинув 1 місцевий мешканець н.п. Городище", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Оріхів, зайнялися будинки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28392) Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 