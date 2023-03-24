Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області, загинув місцевий житель, - ОК "Північ"

Російські загарбники не припиняють обстрілювати прикордонні території Чернігівської області.

Про це повідомляє ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 12:20 повідомили про обстріл, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі н.п. Городище. В результаті обстрілу згорів 1 приватний будинок та загинув 1 місцевий мешканець н.п. Городище", - йдеться в повідомленні.

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