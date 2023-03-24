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Новини Фото Війна
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Рашисти обстріляли Оріхів, зайнялися будинки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог здійснив черговий підступний удар по Оріхову Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.

Як зазначається, весь ранок минув під обстрілами приватного сектору, внаслідок чого виникло загоряння житлових будинків. На щастя, фахівцям ГУ ДСНС вдалося оперативно ліквідувати пожежу, однак під час атаки місцевий житель зазнав поранення. Його доставлено у медичний заклад.

Наразі проходить фіксація збитків, які завдали росіяни мирним мешканцям Оріхівщини.

Окупаційні війська продовжують порушувати всі правила ведення війни та постійно гатять по цивільних артилерією та запалювальними снарядами.

"Закликаємо місцевих жителів бути пильними та за можливості евакуюватися у більш безпечні місця!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Рашисти обстріляли Оріхів, зайнялися будинки, - ОВА 01
Рашисти обстріляли Оріхів, зайнялися будинки, - ОВА 02
Рашисти обстріляли Оріхів, зайнялися будинки, - ОВА 03
Рашисти обстріляли Оріхів, зайнялися будинки, - ОВА 04
Рашисти обстріляли Оріхів, зайнялися будинки, - ОВА 05

Автор: 

обстріл (28486) Запорізька область (3608)


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прилет из Румынии там достойные *****....."Аннексировать часть Украины, а именно Одесской области", - в румынский парламент внесли соответствующий законопроект

▪️Сенатор Диана Шошоаке считает, что Румыния должна "присоединить" к своему составу "исторические территории, принадлежащие ей: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), остров Змеиный". Говорит, что с войной не связано, просто переживает за румын, которые никак не могут ужиться в Украине.

Где-то это уже было🤔https://t.me/c/1450213869/36716
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24.03.2023 15:10 Відповісти
ИДИ уроки делай овощ малолетний, только и можешь что спамить телегой, проплаченный малолетний бот!
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24.03.2023 15:35 Відповісти
Сенаторка Диана Шошоаке , сербка по національності , іде лісом ,
бо це проплачена пуйлом ку@ ва 😠
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24.03.2023 16:08 Відповісти
У кацапському ТГ "рідовка" вже зранку вибрехали, що в Оріхові вони знищили більше 500 наших бійців, багато техніки і зупинили контрнаступ ЗСУ.
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24.03.2023 15:18 Відповісти
 
 