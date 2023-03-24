Рашисти обстріляли Оріхів, зайнялися будинки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог здійснив черговий підступний удар по Оріхову Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.

Як зазначається, весь ранок минув під обстрілами приватного сектору, внаслідок чого виникло загоряння житлових будинків. На щастя, фахівцям ГУ ДСНС вдалося оперативно ліквідувати пожежу, однак під час атаки місцевий житель зазнав поранення. Його доставлено у медичний заклад.

Наразі проходить фіксація збитків, які завдали росіяни мирним мешканцям Оріхівщини.

Окупаційні війська продовжують порушувати всі правила ведення війни та постійно гатять по цивільних артилерією та запалювальними снарядами.

"Закликаємо місцевих жителів бути пильними та за можливості евакуюватися у більш безпечні місця!", - йдеться у повідомленні.

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