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Новости Фото Война
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Рашисты обстреляли Орехов, загорелись дома, - ОВА. ФОТОрепортаж

Враг нанес очередной коварный удар по Орехову Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОВА.

Как отмечается, все утро прошло под обстрелами частного сектора, в результате чего возникло возгорание жилых домов. К счастью, специалистам ГУ ГСЧС удалось оперативно ликвидировать пожар, однако во время атаки местный житель получил ранения. Он доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас проходит фиксация ущерба, нанесенного россиянами мирным жителям Ореховщины.

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Оккупационные войска продолжают нарушать все правила ведения войны и постоянно бьют по гражданским артиллерией и зажигательными снарядами.

"Призываем местных жителей быть бдительными и по возможности эвакуироваться в более безопасные места!" - говорится в сообщении.

Рашисты обстреляли Орехов, загорелись дома, - ОВА 01

Рашисты обстреляли Орехов, загорелись дома, - ОВА 02
Рашисты обстреляли Орехов, загорелись дома, - ОВА 03
Рашисты обстреляли Орехов, загорелись дома, - ОВА 04
Рашисты обстреляли Орехов, загорелись дома, - ОВА 05

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обстрел (27165) Запорожская область (3086)


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прилет из Румынии там достойные *****....."Аннексировать часть Украины, а именно Одесской области", - в румынский парламент внесли соответствующий законопроект

▪️Сенатор Диана Шошоаке считает, что Румыния должна "присоединить" к своему составу "исторические территории, принадлежащие ей: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), остров Змеиный". Говорит, что с войной не связано, просто переживает за румын, которые никак не могут ужиться в Украине.

Где-то это уже было🤔https://t.me/c/1450213869/36716
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24.03.2023 15:10 Ответить
ИДИ уроки делай овощ малолетний, только и можешь что спамить телегой, проплаченный малолетний бот!
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24.03.2023 15:35 Ответить
Сенаторка Диана Шошоаке , сербка по національності , іде лісом ,
бо це проплачена пуйлом ку@ ва 😠
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24.03.2023 16:08 Ответить
У кацапському ТГ "рідовка" вже зранку вибрехали, що в Оріхові вони знищили більше 500 наших бійців, багато техніки і зупинили контрнаступ ЗСУ.
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24.03.2023 15:18 Ответить
 
 