Рашисты обстреляли Орехов, загорелись дома, - ОВА. ФОТОрепортаж

Враг нанес очередной коварный удар по Орехову Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОВА.

Как отмечается, все утро прошло под обстрелами частного сектора, в результате чего возникло возгорание жилых домов. К счастью, специалистам ГУ ГСЧС удалось оперативно ликвидировать пожар, однако во время атаки местный житель получил ранения. Он доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас проходит фиксация ущерба, нанесенного россиянами мирным жителям Ореховщины.

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Оккупационные войска продолжают нарушать все правила ведения войны и постоянно бьют по гражданским артиллерией и зажигательными снарядами.

"Призываем местных жителей быть бдительными и по возможности эвакуироваться в более безопасные места!" - говорится в сообщении.







