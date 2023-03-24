Рашисты обстреляли Орехов, загорелись дома, - ОВА. ФОТОрепортаж
Враг нанес очередной коварный удар по Орехову Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОВА.
Как отмечается, все утро прошло под обстрелами частного сектора, в результате чего возникло возгорание жилых домов. К счастью, специалистам ГУ ГСЧС удалось оперативно ликвидировать пожар, однако во время атаки местный житель получил ранения. Он доставлен в медицинское учреждение.
Сейчас проходит фиксация ущерба, нанесенного россиянами мирным жителям Ореховщины.
Оккупационные войска продолжают нарушать все правила ведения войны и постоянно бьют по гражданским артиллерией и зажигательными снарядами.
"Призываем местных жителей быть бдительными и по возможности эвакуироваться в более безопасные места!" - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
▪️Сенатор Диана Шошоаке считает, что Румыния должна "присоединить" к своему составу "исторические территории, принадлежащие ей: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), остров Змеиный". Говорит, что с войной не связано, просто переживает за румын, которые никак не могут ужиться в Украине.
Где-то это уже было🤔https://t.me/c/1450213869/36716
бо це проплачена пуйлом ку@ ва 😠