Росіяни вербують підлітків на окупованій території Запорізької області

Ворог на тимчасово окупованій території Запорізької області змушує підлітків вступати до "Добровольчої молодіжної дружини".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог анонсував створення "Добровольчої молодіжної дружини" в межах псевдогромадського руху "ЮгМолодой" на тимчасово захоплених землях Запорізької області. Окупанти заявили, що юні дружинники мають надавати допомогу з охорони громадського порядку, взаємодіяти з поліцаями та окупантами. Фактично це мілітаристичне юнакове угруповування в межах політики промивання мізки дітям", - ідеться у повідомленні.

Зазначено також, що підлітки вступають до таких організацій на добровільно-примусовах засадах.

"Ця ініціатива покликана не лише залучити дітей до пропагандистських осередків, але й поділити між ними відповідальність за "службу"", - наголошує ЦНС.

Як повідомлялося, окупанти масово створють подібні організації та витрачають мільярди на зомбування дітей.

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