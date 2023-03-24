Близько 5 млн українців не мають доступу до питної води через війну, - Міндовкілля

Близько 5 млн українців не мають доступу до питної води, ще 70% населення нашої держави – можуть залишитися без цього ресурсу внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни використовують всі можливі важелі терору на території України, зокрема зневоднення держави.

Окупанти не гребують жодними методами, і про це сьогодні знає весь світ. Мирне небо над Україною – лейтмотив Конференції ООН "Вода для сталого розвитку"-2023, що проходить в Нью-Йорку.

Такі заходи надзвичайно важливі для держави, яку щодня атакують російські ракети й пропаганда. Ми часто чуємо у світових медіа формулювання "війна в Україні", "через те, що відбувається в Україні" і т.д. Але важливо, щоб увесь світ називав речі своїми іменами: "через те, що робить росія в Україні".

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Важливо щодня нагадувати, що довкілля не має кордонів. Війна не має кордонів. росіяни прийшли зі зброєю у наш спільний дім. Вони палять усе живе на єдиній планеті.

Цей рік став екватором міжнародного десятиліття дії у сфері сталого управління ресурсами. Ми приєдналися до цієї глобальної ініціативи і сумлінно впроваджували стале управління водними ресурсами. Працювали над створенням планів управління річковими басейнами. Ухвалили Водну стратегію України до 2050 року. Налагодили транскордонні зв’язки з сусідніми країнами у сфері управління водними ресурсами.

Який внесок своєю війною зробила російська федерація?

- 5 млн українців не мають доступу до питної води через росію;

- 70% населення нашої держави можуть залишитися без води через росію;

- Внаслідок спуску води з Каховського водосховища є загроза виходу з ладу систем охолодження Запорізької АЕС – найбільшої у Європі. Це означатиме можливий сценарій Фукусіми посеред європейського континенту через росію;

- Україна втрачає водну інфраструктуру внаслідок постійних ракетних обстрілів. Усе – через росію.

Ми часто кажемо "не пробачимо". Проте ворог продовжує цю війну й не визнає очевидного. Вибачень мало. Нам потрібні репарації для повного повоєнного відновлення.

росія має заплатити за кожен зруйнований квадрат землі й кожну забруднену краплю води.

На мапі цивілізованого світу немає місця терористичній організації, вона має бути ізольована не дивлячись на те, що займає сьому частину земної суші.

Україна обов'язково відновиться, і я сподіваюся, весь світ оновиться разом з нами", - розповів міністр.