США та G7 підтримують ідею розширення зернової угоди до Миколаєва, - Брінк

Сполучені Штати та країни G7 підтримують ідею розширення зернової угоди до Миколаєва.

Про це під час брифінгу в порту "Чорноморськ" заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Не лише США, а й країни "Великої сімки" підтримують ідею розширення зернового коридору до Миколаєва і насправді це є в перспективі, але ми маємо розуміти, що продовольча криза, яка зараз поширилася у світі має одну причину - це російська агресія", - сказала Брінк.

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