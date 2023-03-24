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США та G7 підтримують ідею розширення зернової угоди до Миколаєва, - Брінк

брінк

Сполучені Штати та країни G7 підтримують ідею розширення зернової угоди до Миколаєва.

Про це під час брифінгу в порту "Чорноморськ" заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Не лише США, а й країни "Великої сімки" підтримують ідею розширення зернового коридору до Миколаєва і насправді це є в перспективі, але ми маємо розуміти, що продовольча криза, яка зараз поширилася у світі має одну причину - це російська агресія", - сказала Брінк.

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Автор: 

G-7 G7 (1033) зерно (3119) Брінк Бріджит (233)


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24.03.2023 20:06 Відповісти
І я підтримую!!! Заїпали ті фури вже одещину від бесарабії до Коблево.
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24.03.2023 20:10 Відповісти
дайте беспілотники розїбати флот московитів в ЧМ і все, кацапи будуть сосати хєр як завжди
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24.03.2023 20:11 Відповісти
G7 - имеют на 7...
G20 - имеют на 20..
Мне кажетьтся, ясно всем
Пора бы уже зае20...
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24.03.2023 20:13 Відповісти
найпадлючишеї влади в Україні ще не бачив .....
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24.03.2023 20:17 Відповісти
***** або какае або він не людь..
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24.03.2023 20:28 Відповісти
 
 