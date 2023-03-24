США та G7 підтримують ідею розширення зернової угоди до Миколаєва, - Брінк
Сполучені Штати та країни G7 підтримують ідею розширення зернової угоди до Миколаєва.
Про це під час брифінгу в порту "Чорноморськ" заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Не лише США, а й країни "Великої сімки" підтримують ідею розширення зернового коридору до Миколаєва і насправді це є в перспективі, але ми маємо розуміти, що продовольча криза, яка зараз поширилася у світі має одну причину - це російська агресія", - сказала Брінк.
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G20 - имеют на 20..
Мне кажетьтся, ясно всем
Пора бы уже зае20...