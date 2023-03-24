Зеленський підписав указ про створення трьох військових адміністрацій на Луганщині
Президент Володимир Зеленський підписав указ про утворення трьох військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №181/2023 від 24 березня, опублікованому на сайті Президента.
Згідно з документом, на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Луганської області, утворених Указом Президента України від 19 лютого 2021 року № 62/2021 "Про утворення та реорганізацію військово-цивільних адміністрацій у Луганській області", створені такі військові адміністрації населених пунктів:-
Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;
-Попаснянська міська військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області;
-Сєвєродонецька міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.
"У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень", - зазначено у документі.
Генеральний штаб Збройних Сил України, Луганська обласна державна адміністрація мають здійснити заходи відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", пов'язані з утворенням військових адміністрацій.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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"Я пришел тебе сказать, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему".
П.С. Время показало, что по словам такого себе Зеленского, он стрелочник, лох и лопух.