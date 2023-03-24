Зеленський підписав указ про створення трьох військових адміністрацій на Луганщині

Президент Володимир Зеленський підписав указ про утворення трьох військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №181/2023 від 24 березня, опублікованому на сайті Президента.

Згідно з документом, на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Луганської області, утворених Указом Президента України від 19 лютого 2021 року № 62/2021 "Про утворення та реорганізацію військово-цивільних адміністрацій у Луганській області", створені такі військові адміністрації населених пунктів:-

Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;

-Попаснянська міська військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області;

-Сєвєродонецька міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.

"У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень", - зазначено у документі.

Генеральний штаб Збройних Сил України, Луганська обласна державна адміністрація мають здійснити заходи відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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