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Зеленський підписав указ про створення трьох військових адміністрацій на Луганщині

указ,зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав указ про утворення трьох військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №181/2023 від 24 березня, опублікованому на сайті Президента.

Згідно з документом, на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Луганської області, утворених Указом Президента України від 19 лютого 2021 року № 62/2021 "Про утворення та реорганізацію військово-цивільних адміністрацій у Луганській області", створені такі військові адміністрації населених пунктів:-

Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;

-Попаснянська міська військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області;

-Сєвєродонецька міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.

"У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень", - зазначено у документі.

Генеральний штаб Збройних Сил України, Луганська обласна державна адміністрація мають здійснити заходи відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський утворив військову адміністрацію у Чернігові

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) військово-цивільна адміністрація (89) Луганська область (4876)


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Заодно уже можно по мацквабаду то же самое подписать. Чтобы 2 раза не вставать.
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24.03.2023 21:04 Відповісти
Встает на Москву с первого раза...
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24.03.2023 21:09 Відповісти
Сивоху признач керівником луганської адміністрації
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24.03.2023 21:12 Відповісти
тольао сивоху назначить и предупредить заранее, чтоб штаны сцанные постирал
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24.03.2023 21:22 Відповісти
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24.03.2023 21:38 Відповісти
вот люди и поднялись по карьерной лестнице
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24.03.2023 21:48 Відповісти
А що це раптом? Якихось ригоаналів перкфарбованих і зрадників вже час працевлсштувати. Ще не звільнено і не факт що буде скоро звільнено, а виьрати і зарплати вже треба платити. ******* яка маняпулятивна і брехлива політика...
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24.03.2023 21:55 Відповісти
2019 год, три пункта разведение и отвода войск по договоренности с Путиным. Зеленский , пгт. Золотое:
"Я пришел тебе сказать, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему".
П.С. Время показало, что по словам такого себе Зеленского, он стрелочник, лох и лопух.
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24.03.2023 21:57 Відповісти
 
 