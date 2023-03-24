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Зеленский подписал указ о создании трех военных администраций в Луганской области

указ,зеленський

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании трех военных администраций населенных пунктов в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №181/2023 от 24 марта, опубликованном на сайте Президента.

Согласно документу, на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, созданных Указом Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 62/2021 "Об образовании и реорганизации военно-гражданских администраций в Луганской области", созданы следующие военные администрации населенных пунктов:

- Горская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области;

- Попаснянская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области;

- Северодонецкая городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области.

"В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий", - говорится в документе.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, Луганская областная государственная администрация должна осуществить мероприятия в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения", связанные с образованием военных администраций.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Смотрите: Пограничники затрофеили в Луганской области вражеский дрон с тепловизором. ФОТО

Зеленский Владимир (20324) военно-гражданская администрация (88) Луганская область (6494)


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Заодно уже можно по мацквабаду то же самое подписать. Чтобы 2 раза не вставать.
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24.03.2023 21:04 Ответить
Встает на Москву с первого раза...
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24.03.2023 21:09 Ответить
Сивоху признач керівником луганської адміністрації
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24.03.2023 21:12 Ответить
тольао сивоху назначить и предупредить заранее, чтоб штаны сцанные постирал
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24.03.2023 21:22 Ответить
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24.03.2023 21:38 Ответить
вот люди и поднялись по карьерной лестнице
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24.03.2023 21:48 Ответить
А що це раптом? Якихось ригоаналів перкфарбованих і зрадників вже час працевлсштувати. Ще не звільнено і не факт що буде скоро звільнено, а виьрати і зарплати вже треба платити. ******* яка маняпулятивна і брехлива політика...
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24.03.2023 21:55 Ответить
2019 год, три пункта разведение и отвода войск по договоренности с Путиным. Зеленский , пгт. Золотое:
"Я пришел тебе сказать, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему".
П.С. Время показало, что по словам такого себе Зеленского, он стрелочник, лох и лопух.
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24.03.2023 21:57 Ответить
 
 