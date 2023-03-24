Зеленский подписал указ о создании трех военных администраций в Луганской области

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании трех военных администраций населенных пунктов в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №181/2023 от 24 марта, опубликованном на сайте Президента.

Согласно документу, на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, созданных Указом Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 62/2021 "Об образовании и реорганизации военно-гражданских администраций в Луганской области", созданы следующие военные администрации населенных пунктов:

- Горская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области;

- Попаснянская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области;

- Северодонецкая городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области.

"В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий", - говорится в документе.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, Луганская областная государственная администрация должна осуществить мероприятия в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения", связанные с образованием военных администраций.

Указ вступает в силу дня опубликования.

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