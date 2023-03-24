Зеленский подписал указ о создании трех военных администраций в Луганской области
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании трех военных администраций населенных пунктов в Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №181/2023 от 24 марта, опубликованном на сайте Президента.
Согласно документу, на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, созданных Указом Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 62/2021 "Об образовании и реорганизации военно-гражданских администраций в Луганской области", созданы следующие военные администрации населенных пунктов:
- Горская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области;
- Попаснянская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области;
- Северодонецкая городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области.
"В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий", - говорится в документе.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, Луганская областная государственная администрация должна осуществить мероприятия в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения", связанные с образованием военных администраций.
Указ вступает в силу дня опубликования.
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"Я пришел тебе сказать, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему".
П.С. Время показало, что по словам такого себе Зеленского, он стрелочник, лох и лопух.