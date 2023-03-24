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Новини Допомога Україні
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Моравецький про допомогу Україні: Німеччина не була настільки щедрою, як мала би бути

матеуш,моравецький

Польський прем’єр розкритикував обсяги допомоги Україні від ФРН.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Німеччину зайняти лідерську позицію у питаннях допомоги Україні, а також розкритикував обсяги нинішніх поставок. Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

Моравецький зазначив, що Німеччина повинна "надсилати більше зброї, більше боєприпасів і давати більше грошей Україні, тому що це найбагатша країна на сьогоднішній день".

"Вони не були настільки щедрими, як мали б бути. Я все ще закликаю їх до цього", – сказав глава польського уряду, наголосивши, що не здійснює нападки на ФРН, а "лиш констатує очевидне".

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Водночас Моравецький підтвердив, що Німеччина все ж змінила свою політику, скасувавши заборону на відправлення зброї в зону бойових дій і оголосивши масові інвестиції в модернізацію власної армії.

"Три місяці тому Німеччина говорила, що це неможливо – тепер це можливо, тобто вони змінюють свій підхід", – відреагував він на рішення Берліна відправити в Україну бойові танки Leopard.

Крім того, він розкритикував колишню енергетичну політику Німеччини, яка значною мірою залежала від імпорту російського газу, що, як вважає польський прем’єр, привело Європу на небезпечний шлях.

Моравецький додав, що свої погляди на підтримку України він обговорив із німецьким канцлером Олафом Шольцом: "Я час від часу про це розмовляю. Я прошу його про якомога більшу підтримку. Це все, що я можу зробити".

Автор: 

Німеччина (7347) допомога (8336) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+14
Пускай брат Поляк нас не ругает,мы совершили квантовый скачёк с тех времён когда даже самолёты с джавелинами не могли залетать в наше пространство воздушное,Мы избавляемся от путинских купленных мразей,мы улучшаемся и будем ещё лучше...Доклад закончил.Слава Украине!!
с уважением казахский немец
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24.03.2023 22:53
+8
Спасибо, дружище.
К сожалению, основная масса эмигрантов из рашки и Казахстана сидит на скабеевских телеканалах и ненавидит украинцев.

Ein russischstämmiger Deutscher muss 1500 Euro Strafe zahlen, weil er mit einem "Z" auf dem T-Shirt am Arbeitsplatz in Hessen erschienen ist. Das Geld geht an eine Organisation, die auch Ukrainern hilft.

Der 49 Jahre alte Wiesbadener, der als Elektriker bei einem Elektronikunternehmen in Walluf beschäftigt ist, lebt seit 1992 in Deutschland und ist deutscher Staatsbürger. Seine Informationen über die Welt und aktuelle Entwicklungen bezog er allerdings vorwiegend aus russischen Medien. Er habe daher ********, dass in der Ukraine Nazis an die Macht gekommen seien, sagte der geständige Angeklagte im Gerichtssaal.
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24.03.2023 22:55
+3
У середовищі зрадофілів, чомусь прийнято критикувати німців, однак давайте проаналізуємо сухі цифри. Якщо подивитися на суму загальної допомоги за минулий рік, то виявиться, що Німеччина сьогодні в топ-3 країн, як з військової, так і економічної допомоги. І це з урахуванням того, що 12 місяців тому бюргери не хотіли сюди слати навіть каски і броніки. А зараз і панцергаубиці єпашать кацапню на передку, іриски збивають рашистські ракети в тилу, леопарди готуються на прорив... А ще передано безкоштовно тисячі одиниць усілякої техніки: і швидкі для міст, і пожежні, і міські автобуси, і спецтехніка для фронту. Отже, німці пройшли гігантський для них шлях, і за це їм велика подяка🇩🇪🇺🇦.
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25.03.2023 06:16
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Пускай брат Поляк нас не ругает,мы совершили квантовый скачёк с тех времён когда даже самолёты с джавелинами не могли залетать в наше пространство воздушное,Мы избавляемся от путинских купленных мразей,мы улучшаемся и будем ещё лучше...Доклад закончил.Слава Украине!!
с уважением казахский немец
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24.03.2023 22:53 Відповісти
Спасибо, дружище.
К сожалению, основная масса эмигрантов из рашки и Казахстана сидит на скабеевских телеканалах и ненавидит украинцев.

Ein russischstämmiger Deutscher muss 1500 Euro Strafe zahlen, weil er mit einem "Z" auf dem T-Shirt am Arbeitsplatz in Hessen erschienen ist. Das Geld geht an eine Organisation, die auch Ukrainern hilft.

Der 49 Jahre alte Wiesbadener, der als Elektriker bei einem Elektronikunternehmen in Walluf beschäftigt ist, lebt seit 1992 in Deutschland und ist deutscher Staatsbürger. Seine Informationen über die Welt und aktuelle Entwicklungen bezog er allerdings vorwiegend aus russischen Medien. Er habe daher ********, dass in der Ukraine Nazis an die Macht gekommen seien, sagte der geständige Angeklagte im Gerichtssaal.
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24.03.2023 22:55 Відповісти
Бедная Германия.Мне ее уже жалко.
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25.03.2023 00:59 Відповісти
Именно. Мы тут также. Смерть русне.
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25.03.2023 09:57 Відповісти
Герасим із своїми "мясниками" в бундесвері почувались "по домашньому". І ті взаємно.
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25.03.2023 02:02 Відповісти
а настільки це наскільки?
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25.03.2023 03:55 Відповісти
У середовищі зрадофілів, чомусь прийнято критикувати німців, однак давайте проаналізуємо сухі цифри. Якщо подивитися на суму загальної допомоги за минулий рік, то виявиться, що Німеччина сьогодні в топ-3 країн, як з військової, так і економічної допомоги. І це з урахуванням того, що 12 місяців тому бюргери не хотіли сюди слати навіть каски і броніки. А зараз і панцергаубиці єпашать кацапню на передку, іриски збивають рашистські ракети в тилу, леопарди готуються на прорив... А ще передано безкоштовно тисячі одиниць усілякої техніки: і швидкі для міст, і пожежні, і міські автобуси, і спецтехніка для фронту. Отже, німці пройшли гігантський для них шлях, і за це їм велика подяка🇩🇪🇺🇦.
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25.03.2023 06:16 Відповісти
Это так и есть. Я думаю еще есть и тайные поставки
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25.03.2023 10:02 Відповісти
Через два дня после нападения на Украину была первая поставка Германии в Украину - ПТРК и ПЗРК.
По военной и экономической помощи Германия на втором месте после США.
И это без учета возмещения за военные поставки из еврофонда EPF. Крупнейший вкладчик - Германия. Крупнейший получатель возмещения - Польша. В каждой поставке военной техники Польши - 25% оплачено Германией.
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26.03.2023 01:57 Відповісти
Дякую всім країнам за допомогу, але коли одні робили це не задумуючись, будучи в більшій зоні ризику, шульци і Ко, продовжували шукати мир в очку *****.....
дозволивши підарашці провести мобілізацію, знищити тисячі наших воїнів...
а тепер, коли орда поперла з новою силою, це обійдеться нам і світу, в двічі більшою ціною....
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25.03.2023 08:48 Відповісти
Ще настане час незабаром, коли кожний політик та кожний президент будуть вважати себе винними у тому, що мало допомагали, мало давали, мало підтримували тих, хто захищав їхнє мирне та жирне життя, яке вони так довго та дбайливо для себе та своїх народів будували.
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25.03.2023 10:12 Відповісти
Лол, Польша просто заплатила России полмиллиарда за нефть, а Германия нет. Германия платит за все свои пожертвования и другие, в то время как Польша высасывает пиявки из EUPF и истощает его бюджет.
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26.03.2023 01:49 Відповісти
 
 