Моравецький про допомогу Україні: Німеччина не була настільки щедрою, як мала би бути

Польський прем’єр розкритикував обсяги допомоги Україні від ФРН.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Німеччину зайняти лідерську позицію у питаннях допомоги Україні, а також розкритикував обсяги нинішніх поставок. Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

Моравецький зазначив, що Німеччина повинна "надсилати більше зброї, більше боєприпасів і давати більше грошей Україні, тому що це найбагатша країна на сьогоднішній день".

"Вони не були настільки щедрими, як мали б бути. Я все ще закликаю їх до цього", – сказав глава польського уряду, наголосивши, що не здійснює нападки на ФРН, а "лиш констатує очевидне".

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Водночас Моравецький підтвердив, що Німеччина все ж змінила свою політику, скасувавши заборону на відправлення зброї в зону бойових дій і оголосивши масові інвестиції в модернізацію власної армії.

"Три місяці тому Німеччина говорила, що це неможливо – тепер це можливо, тобто вони змінюють свій підхід", – відреагував він на рішення Берліна відправити в Україну бойові танки Leopard.

Крім того, він розкритикував колишню енергетичну політику Німеччини, яка значною мірою залежала від імпорту російського газу, що, як вважає польський прем’єр, привело Європу на небезпечний шлях.

Моравецький додав, що свої погляди на підтримку України він обговорив із німецьким канцлером Олафом Шольцом: "Я час від часу про це розмовляю. Я прошу його про якомога більшу підтримку. Це все, що я можу зробити".