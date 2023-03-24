Моравецький про допомогу Україні: Німеччина не була настільки щедрою, як мала би бути
Польський прем’єр розкритикував обсяги допомоги Україні від ФРН.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Німеччину зайняти лідерську позицію у питаннях допомоги Україні, а також розкритикував обсяги нинішніх поставок. Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.
Моравецький зазначив, що Німеччина повинна "надсилати більше зброї, більше боєприпасів і давати більше грошей Україні, тому що це найбагатша країна на сьогоднішній день".
"Вони не були настільки щедрими, як мали б бути. Я все ще закликаю їх до цього", – сказав глава польського уряду, наголосивши, що не здійснює нападки на ФРН, а "лиш констатує очевидне".
Водночас Моравецький підтвердив, що Німеччина все ж змінила свою політику, скасувавши заборону на відправлення зброї в зону бойових дій і оголосивши масові інвестиції в модернізацію власної армії.
"Три місяці тому Німеччина говорила, що це неможливо – тепер це можливо, тобто вони змінюють свій підхід", – відреагував він на рішення Берліна відправити в Україну бойові танки Leopard.
Крім того, він розкритикував колишню енергетичну політику Німеччини, яка значною мірою залежала від імпорту російського газу, що, як вважає польський прем’єр, привело Європу на небезпечний шлях.
Моравецький додав, що свої погляди на підтримку України він обговорив із німецьким канцлером Олафом Шольцом: "Я час від часу про це розмовляю. Я прошу його про якомога більшу підтримку. Це все, що я можу зробити".
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с уважением казахский немец
К сожалению, основная масса эмигрантов из рашки и Казахстана сидит на скабеевских телеканалах и ненавидит украинцев.
Ein russischstämmiger Deutscher muss 1500 Euro Strafe zahlen, weil er mit einem "Z" auf dem T-Shirt am Arbeitsplatz in Hessen erschienen ist. Das Geld geht an eine Organisation, die auch Ukrainern hilft.
Der 49 Jahre alte Wiesbadener, der als Elektriker bei einem Elektronikunternehmen in Walluf beschäftigt ist, lebt seit 1992 in Deutschland und ist deutscher Staatsbürger. Seine Informationen über die Welt und aktuelle Entwicklungen bezog er allerdings vorwiegend aus russischen Medien. Er habe daher ********, dass in der Ukraine Nazis an die Macht gekommen seien, sagte der geständige Angeklagte im Gerichtssaal.
По военной и экономической помощи Германия на втором месте после США.
И это без учета возмещения за военные поставки из еврофонда EPF. Крупнейший вкладчик - Германия. Крупнейший получатель возмещения - Польша. В каждой поставке военной техники Польши - 25% оплачено Германией.
дозволивши підарашці провести мобілізацію, знищити тисячі наших воїнів...
а тепер, коли орда поперла з новою силою, це обійдеться нам і світу, в двічі більшою ціною....