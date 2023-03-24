Протягом 24 березня росіяни двічі обстріляли Сумщину, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили обстріли території Есманської та Миропільської громад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Есманьська громада: росіяни били з мінометів – 11 прильотів та ствольної артилерії – 8 прильотів. Внаслідок артобстрілу по одному із сіл громади пошкоджено будинок культури, адміністративне приміщення та лінію електропередач.
Миропільська громада: 12 мін ворог скинув на Миропілля. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
За повідомленнями військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено".
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