Внаслідок обстрілу Сумщини загинув поліцейський Вадим Листопад, - Нацполіція. ФОТО

На Сумщині під час виконання службових обов’язків загинув поліцейський Вадим Листопад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Сьогодні опівночі внаслідок ворожого обстрілу м. Білопілля загинув 37-річний старший інспектор сектору реагування патрульної поліції лейтенант поліції Вадим Листопад. Загиблий поліцейський був світлою та гідною людиною, відповідальним та професійним працівником. Без батька залишилось двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки масованого обстрілу Сумщини: вщент зруйновано будівлю поліції. ФОТОрепортаж