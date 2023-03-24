Внаслідок обстрілу Сумщини загинув поліцейський Вадим Листопад, - Нацполіція. ФОТО
На Сумщині під час виконання службових обов’язків загинув поліцейський Вадим Листопад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
"Сьогодні опівночі внаслідок ворожого обстрілу м. Білопілля загинув 37-річний старший інспектор сектору реагування патрульної поліції лейтенант поліції Вадим Листопад. Загиблий поліцейський був світлою та гідною людиною, відповідальним та професійним працівником. Без батька залишилось двоє дітей", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
виконував обов,язки
чи стояв на дорозі, косив капусту
як що перше, то уклін та скорбота
як що друге, то......
бо через дії більшості патрульних, довіри НОЛЬ!!!!
то щоб здохли всі які на ній стоять, крім потрібних КПП чи блокпостів