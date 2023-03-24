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Внаслідок обстрілу Сумщини загинув поліцейський Вадим Листопад, - Нацполіція. ФОТО

На Сумщині під час виконання службових обов’язків загинув поліцейський Вадим Листопад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

"Сьогодні опівночі внаслідок ворожого обстрілу м. Білопілля загинув 37-річний старший інспектор сектору реагування патрульної поліції лейтенант поліції Вадим Листопад. Загиблий поліцейський був світлою та гідною людиною, відповідальним та професійним працівником. Без батька залишилось двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу Сумщини загинув поліцейський Вадим Листопад, - Нацполіція 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки масованого обстрілу Сумщини: вщент зруйновано будівлю поліції. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28486) Нацполіція (15173) Сумська область (3681)


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24.03.2023 13:12 Відповісти
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24.03.2023 13:53 Відповісти
де конкретика???
виконував обов,язки
чи стояв на дорозі, косив капусту
як що перше, то уклін та скорбота
як що друге, то......
бо через дії більшості патрульних, довіри НОЛЬ!!!!
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24.03.2023 14:43 Відповісти
яка тобі конкретика? він був на робочому місці, чергував у відділку, коли туда впала рашистьска бомба сьогодні вночі у Білопіллі.
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24.03.2023 16:16 Відповісти
от як що взяти трасу Одеса Київ
то щоб здохли всі які на ній стоять, крім потрібних КПП чи блокпостів
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24.03.2023 14:46 Відповісти
С.У.М.
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24.03.2023 15:40 Відповісти
 
 