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Новини Фото Війна
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Наслідки масованого обстрілу Сумщини: вщент зруйновано будівлю поліції. ФОТОрепортаж

24 березня 2023 року окупанти з території РФ впродовж години з різних видів зброї масовано обстрілювали прикордонні населені пункти Сумського району - Білопільську, Ворожбянську, Миколаївську та Річківську територіальні громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок обстрілів загинув цивільний чоловік, 2 особи зазнали поранення. Пошкоджено приміщення сільської ради, 3 навчальні заклади, 1 дитячий садочок, ангар тракторної бригади, транспортні засоби, близько 10 приватних та 8 багатоквартирних будинків. Майже вщент зруйновано будівлю поліції. 1 співробітник поліції загинув, 5 - зазнали поранення.

На місці подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілів, досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Сумській області.

Наслідки масованого обстрілу Сумщини: вщент зруйновано будівлю поліції 01
Наслідки масованого обстрілу Сумщини: вщент зруйновано будівлю поліції 02
Наслідки масованого обстрілу Сумщини: вщент зруйновано будівлю поліції 03
Наслідки масованого обстрілу Сумщини: вщент зруйновано будівлю поліції 04
Наслідки масованого обстрілу Сумщини: вщент зруйновано будівлю поліції 05
Наслідки масованого обстрілу Сумщини: вщент зруйновано будівлю поліції 06
Наслідки масованого обстрілу Сумщини: вщент зруйновано будівлю поліції 07
Наслідки масованого обстрілу Сумщини: вщент зруйновано будівлю поліції 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська вночі завдали ударів по Сумщині авіабомбами, які були випущені авіацією з аеродромів Морозовськ і Ахтубінськ

Автор: 

обстріл (28486) Сумська область (3681) жертви (1793) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+12
Пздц. Пока мы всерьез не займемся рашистскими аеродромами ничего хорошегодальше ждать не приходится
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24.03.2023 12:37
+8
Тот кто хочет *закончить вайну и дагавариться дипламатически* не победив рашку до конца, подумайте что будет когда рашисты за несколько лет передышки наделают тысячи ракет и крылатых авиабомб и вернутся опять в Укарину. Ета война что сейчас идет еще цветочками покажется.
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24.03.2023 12:41
+4
це так і є-а само воно мабуть не військовий злочинець,воно мабуть святе...
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24.03.2023 12:39
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Російський терорист, колишній ватажок «днр» Ігор Гіркін-Стрєлков назвав російських окупантів, яких країна-агресор Росія відправила на війну в Україну, воєнними злочинцями.
Він заявив, що правового статусу у так званої спецоперації немає, тому росіяни виконують злочинні накази!!
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24.03.2023 12:37 Відповісти
це так і є-а само воно мабуть не військовий злочинець,воно мабуть святе...
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24.03.2023 12:39 Відповісти
А он тогда кто? Он даже без "СВО" приезжал и воевал в Украине.
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24.03.2023 12:41 Відповісти
Пздц. Пока мы всерьез не займемся рашистскими аеродромами ничего хорошегодальше ждать не приходится
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24.03.2023 12:37 Відповісти
Пока не получится. Для этого нужно снять госфинансирование с "фридома", каналов пинчука-коломойского-ахметова и направить эти средства на изготовление двигателей 15Д365. Но регент против. Поэтому надо ждать выборов, которые будут после отмены военного положения, которое будет продолжаться пока продолжается эта власть. То есть если вы на поколение старше "новых лиц", то рискуете не застать окончания трансграничных обстрелов.
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24.03.2023 13:32 Відповісти
Тот кто хочет *закончить вайну и дагавариться дипламатически* не победив рашку до конца, подумайте что будет когда рашисты за несколько лет передышки наделают тысячи ракет и крылатых авиабомб и вернутся опять в Укарину. Ета война что сейчас идет еще цветочками покажется.
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24.03.2023 12:41 Відповісти
А что по твоему является "победим до конца"? На территорию РФ мы не зайдем, всю авиацию не сможем уничтожить. Даже когда они покинут территорию Украины, они скорей всего будут обстреливать все пограничье. Жителям пограничных районов скорей всего придется искать новый дом...
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24.03.2023 13:02 Відповісти
А ми? У відповідь? Вірно... Голосно скавчим.
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24.03.2023 12:44 Відповісти
Тільки б не було ескалації (Пентагон).
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24.03.2023 12:48 Відповісти
Нада проста перестать стрілять - клоун-мародер (той що чотирижди уклоніст). Чи ви думаєте що вам весь світ повинен все давати?
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24.03.2023 13:34 Відповісти
Це дуже небезпечний прецедент. Я читав, що вже деякий час вони застосовують кореговані авіабомби на Донбасі, а тут побачили їх застосування наочно. Як бачимо дешева і доволі точна зброя великої потужності. Це аналог тих JDAM що якось хотіли прикрутити до наших літаків і щось повна тиша і ніяких згадок про застосування. А ворог зліпив аналог.
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24.03.2023 13:28 Відповісти
 
 