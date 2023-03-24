Наслідки масованого обстрілу Сумщини: вщент зруйновано будівлю поліції. ФОТОрепортаж

24 березня 2023 року окупанти з території РФ впродовж години з різних видів зброї масовано обстрілювали прикордонні населені пункти Сумського району - Білопільську, Ворожбянську, Миколаївську та Річківську територіальні громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок обстрілів загинув цивільний чоловік, 2 особи зазнали поранення. Пошкоджено приміщення сільської ради, 3 навчальні заклади, 1 дитячий садочок, ангар тракторної бригади, транспортні засоби, близько 10 приватних та 8 багатоквартирних будинків. Майже вщент зруйновано будівлю поліції. 1 співробітник поліції загинув, 5 - зазнали поранення.

На місці подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілів, досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Сумській області.

















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