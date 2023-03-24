Последствия массированного обстрела Сумщины: полностью разрушено здание полиции. ФОТОрепортаж
24 марта 2023 года оккупанты с территории РФ в течение часа из разных видов оружия массированно обстреливали приграничные населенные пункты Сумского района - Белопольскую, Ворожбянскую, Николаевскую и Речковскую территориальные громады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, в результате обстрелов погиб гражданский мужчина, 2 человека получили ранения. Повреждены помещения сельского совета, 3 учебных заведения, 1 детский сад, ангар тракторной бригады, транспортные средства, около 10 частных и 8 многоквартирных домов. Почти полностью разрушено здание полиции. 1 сотрудник полиции погиб, 5 - получили ранения.
На месте происшествий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов, досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Сумской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він заявив, що правового статусу у так званої спецоперації немає, тому росіяни виконують злочинні накази!!