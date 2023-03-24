РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6353 посетителя онлайн
Новости Фото Война
6 788 12

Последствия массированного обстрела Сумщины: полностью разрушено здание полиции. ФОТОрепортаж

24 марта 2023 года оккупанты с территории РФ в течение часа из разных видов оружия массированно обстреливали приграничные населенные пункты Сумского района - Белопольскую, Ворожбянскую, Николаевскую и Речковскую территориальные громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в результате обстрелов погиб гражданский мужчина, 2 человека получили ранения. Повреждены помещения сельского совета, 3 учебных заведения, 1 детский сад, ангар тракторной бригады, транспортные средства, около 10 частных и 8 многоквартирных домов. Почти полностью разрушено здание полиции. 1 сотрудник полиции погиб, 5 - получили ранения.

На месте происшествий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов, досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Сумской области.

Последствия массированного обстрела Сумщины: полностью разрушено здание полиции 01
Последствия массированного обстрела Сумщины: полностью разрушено здание полиции 02
Последствия массированного обстрела Сумщины: полностью разрушено здание полиции 03
Последствия массированного обстрела Сумщины: полностью разрушено здание полиции 04
Последствия массированного обстрела Сумщины: полностью разрушено здание полиции 05
Последствия массированного обстрела Сумщины: полностью разрушено здание полиции 06
Последствия массированного обстрела Сумщины: полностью разрушено здание полиции 07
Последствия массированного обстрела Сумщины: полностью разрушено здание полиции 08

Читайте также: Украина вернула тела еще 83 погибших защитников

обстрел (27165) Сумская область (3133) жертвы (2073) Офис Генпрокурора (2468)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Пздц. Пока мы всерьез не займемся рашистскими аеродромами ничего хорошегодальше ждать не приходится
показать весь комментарий
24.03.2023 12:37
+8
Тот кто хочет *закончить вайну и дагавариться дипламатически* не победив рашку до конца, подумайте что будет когда рашисты за несколько лет передышки наделают тысячи ракет и крылатых авиабомб и вернутся опять в Укарину. Ета война что сейчас идет еще цветочками покажется.
показать весь комментарий
24.03.2023 12:41
+4
це так і є-а само воно мабуть не військовий злочинець,воно мабуть святе...
показать весь комментарий
24.03.2023 12:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Російський терорист, колишній ватажок «днр» Ігор Гіркін-Стрєлков назвав російських окупантів, яких країна-агресор Росія відправила на війну в Україну, воєнними злочинцями.
Він заявив, що правового статусу у так званої спецоперації немає, тому росіяни виконують злочинні накази!!
показать весь комментарий
24.03.2023 12:37 Ответить
це так і є-а само воно мабуть не військовий злочинець,воно мабуть святе...
показать весь комментарий
24.03.2023 12:39 Ответить
А он тогда кто? Он даже без "СВО" приезжал и воевал в Украине.
показать весь комментарий
24.03.2023 12:41 Ответить
Пздц. Пока мы всерьез не займемся рашистскими аеродромами ничего хорошегодальше ждать не приходится
показать весь комментарий
24.03.2023 12:37 Ответить
Пока не получится. Для этого нужно снять госфинансирование с "фридома", каналов пинчука-коломойского-ахметова и направить эти средства на изготовление двигателей 15Д365. Но регент против. Поэтому надо ждать выборов, которые будут после отмены военного положения, которое будет продолжаться пока продолжается эта власть. То есть если вы на поколение старше "новых лиц", то рискуете не застать окончания трансграничных обстрелов.
показать весь комментарий
24.03.2023 13:32 Ответить
Тот кто хочет *закончить вайну и дагавариться дипламатически* не победив рашку до конца, подумайте что будет когда рашисты за несколько лет передышки наделают тысячи ракет и крылатых авиабомб и вернутся опять в Укарину. Ета война что сейчас идет еще цветочками покажется.
показать весь комментарий
24.03.2023 12:41 Ответить
А что по твоему является "победим до конца"? На территорию РФ мы не зайдем, всю авиацию не сможем уничтожить. Даже когда они покинут территорию Украины, они скорей всего будут обстреливать все пограничье. Жителям пограничных районов скорей всего придется искать новый дом...
показать весь комментарий
24.03.2023 13:02 Ответить
А ми? У відповідь? Вірно... Голосно скавчим.
показать весь комментарий
24.03.2023 12:44 Ответить
Тільки б не було ескалації (Пентагон).
показать весь комментарий
24.03.2023 12:48 Ответить
Нада проста перестать стрілять - клоун-мародер (той що чотирижди уклоніст). Чи ви думаєте що вам весь світ повинен все давати?
показать весь комментарий
24.03.2023 13:34 Ответить
Це дуже небезпечний прецедент. Я читав, що вже деякий час вони застосовують кореговані авіабомби на Донбасі, а тут побачили їх застосування наочно. Як бачимо дешева і доволі точна зброя великої потужності. Це аналог тих JDAM що якось хотіли прикрутити до наших літаків і щось повна тиша і ніяких згадок про застосування. А ворог зліпив аналог.
показать весь комментарий
24.03.2023 13:28 Ответить
 
 