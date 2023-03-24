Последствия массированного обстрела Сумщины: полностью разрушено здание полиции. ФОТОрепортаж

24 марта 2023 года оккупанты с территории РФ в течение часа из разных видов оружия массированно обстреливали приграничные населенные пункты Сумского района - Белопольскую, Ворожбянскую, Николаевскую и Речковскую территориальные громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в результате обстрелов погиб гражданский мужчина, 2 человека получили ранения. Повреждены помещения сельского совета, 3 учебных заведения, 1 детский сад, ангар тракторной бригады, транспортные средства, около 10 частных и 8 многоквартирных домов. Почти полностью разрушено здание полиции. 1 сотрудник полиции погиб, 5 - получили ранения.

На месте происшествий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов, досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Сумской области.

















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