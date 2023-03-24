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Новости Война
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Украина вернула тела еще 83 погибших защитников

загиблі

Сегодня, 24 марта, удалось вернуть домой тела 83 погибших украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минреинтеграции.

Как отмечается, передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

Отмечается, что передача тел погибших осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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Автор: 

обмен (1369) жертвы (2071) военнослужащие (6129) потери (4380) Министерство реинтеграции (278)


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24.03.2023 12:16 Ответить
У боях за даунбас загинуло дуже багато воїнів-захисників України!..

Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.

Чим більше буде на фронті залізобетонних ДОТів, протитанкових їжаків та протипіхотних колючих дротів тим багато буде знищено російських нацистів при малих втрат ЗСУ та територій України.
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26.03.2023 14:43 Ответить
 
 