Украина вернула тела еще 83 погибших защитников

Сегодня, 24 марта, удалось вернуть домой тела 83 погибших украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минреинтеграции.

Как отмечается, передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

Отмечается, что передача тел погибших осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Читайте также: Россия отказывается от обмена женщин или раненых в формате "всех на всех", - Лубинец