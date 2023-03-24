Украина вернула тела еще 83 погибших защитников
Сегодня, 24 марта, удалось вернуть домой тела 83 погибших украинских военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минреинтеграции.
Как отмечается, передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.
Отмечается, что передача тел погибших осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.
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Героям слава!!!
Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.
Чим більше буде на фронті залізобетонних ДОТів, протитанкових їжаків та протипіхотних колючих дротів тим багато буде знищено російських нацистів при малих втрат ЗСУ та територій України.