Єдність світу на підтримку України залишатиметься непорушною, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами не втратять єдності на підтримку України в її протистоянні російській агресії.
Про це він заявив у п’ятницю під час спільної пресконференції в Оттаві з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У той час, як триває другий рік жорстокого вторгнення росії, наша єдність не порушиться",- заявив глава Американської держави.
Він підкреслив, що США разом із союзниками й партнерами продовжать тиск на путіна "шляхом запровадження наших історичних санкцій і тарифів".
Крім того, зауважив Байден, підтримка України триватиме й надалі. Це включатиме проведення навчань, забезпечення необхідним озброєнням й обладнанням для захисту від російської агресії, а також гуманітарною допомогою та всім необхідним.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот, наткнулся на интересное видео: "Украинские лётчики тестируют А-10 Thunderbolt - II "Warthog" (Бородавочник) на границе с Украиной". Я бы не придал этому видео особого внимания (много видео на эту тему сейчас гуляет по интернету) если бы не одна интересная деталь. Обратите внимание на шеврон пилота, выполняющий явно тренировочный полёт на А-10, на левой руке. Если кто-то сможет идентифицировать этот шеврон, было бы супер.
https://www.youtube.com/watch?v=ts-AYXZZ9os