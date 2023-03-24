Єдність світу на підтримку України залишатиметься непорушною, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами не втратять єдності на підтримку України в її протистоянні російській агресії.

Про це він заявив у п’ятницю під час спільної пресконференції в Оттаві з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У той час, як триває другий рік жорстокого вторгнення росії, наша єдність не порушиться",- заявив глава Американської держави.

Він підкреслив, що США разом із союзниками й партнерами продовжать тиск на путіна "шляхом запровадження наших історичних санкцій і тарифів".

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Крім того, зауважив Байден, підтримка України триватиме й надалі. Це включатиме проведення навчань, забезпечення необхідним озброєнням й обладнанням для захисту від російської агресії, а також гуманітарною допомогою та всім необхідним.