УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7841 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
636 1

Єдність світу на підтримку України залишатиметься непорушною, - Байден

байден

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами не втратять єдності на підтримку України в її протистоянні російській агресії.

Про це він заявив у п’ятницю під час спільної пресконференції в Оттаві з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У той час, як триває другий рік жорстокого вторгнення росії, наша єдність не порушиться",- заявив глава Американської держави.

Він підкреслив, що США разом із союзниками й партнерами продовжать тиск на путіна "шляхом запровадження наших історичних санкцій і тарифів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай поки не передавав Росії озброєння, - Байден

Крім того, зауважив Байден, підтримка України триватиме й надалі. Це включатиме проведення навчань, забезпечення необхідним озброєнням й обладнанням для захисту від російської агресії, а також гуманітарною допомогою та всім необхідним.

Автор: 

Байден Джо (2887) допомога (8336) США (22737)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По поводу поддержки.
Вот, наткнулся на интересное видео: "Украинские лётчики тестируют А-10 Thunderbolt - II "Warthog" (Бородавочник) на границе с Украиной". Я бы не придал этому видео особого внимания (много видео на эту тему сейчас гуляет по интернету) если бы не одна интересная деталь. Обратите внимание на шеврон пилота, выполняющий явно тренировочный полёт на А-10, на левой руке. Если кто-то сможет идентифицировать этот шеврон, было бы супер.
https://www.youtube.com/watch?v=ts-AYXZZ9os
показати весь коментар
25.03.2023 02:48 Відповісти
 
 