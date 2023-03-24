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Китай поки не передавав Росії озброєння, - Байден

байден,джо

Президент США Джо Байден заявив про відсутність даних, що вказують на те, що Китай почав передавати Росії озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Поки що Китай цього не робив. Однак це не означає, що цього не буде у майбутньому", - сказав Байден під час пресконференції у Канаді.

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Автор: 

Байден Джо (2887) Китай (4575) зброя (7457) росія (65098)


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Топ коментарі
+8
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25.03.2023 00:30
+7
Без коментарів .
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25.03.2023 00:00
+4
Тобто, поки ми не відбили китайську зброю у московітів - даних нема ?
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24.03.2023 23:40
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Тобто, поки ми не відбили китайську зброю у московітів - даних нема ?
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24.03.2023 23:40 Відповісти
Мабуть Штати мають там засланих казачків.
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24.03.2023 23:43 Відповісти
Джо, пора кінчати з ху@лом.

Остін с Блінкиним знають що робити. Дай хлопцям шанс.
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24.03.2023 23:47 Відповісти
Без коментарів .
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25.03.2023 00:00 Відповісти
Т55 і Челенджер
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25.03.2023 02:37 Відповісти
а это что за недоросток перед Абрамсом,недокормыш ************* чтоле!!!
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25.03.2023 07:46 Відповісти
Разные весовые категории-36т против 62,5т..Пятьдесятпятого просто раздавят массой
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25.03.2023 10:23 Відповісти
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25.03.2023 00:00 Відповісти
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25.03.2023 00:30 Відповісти
"На добранiч дiтям" буа лучше.Забув як його звать.
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25.03.2023 01:29 Відповісти
почему коммуняки должны спонсировать тех, кто предал идеи так сказать? по историческим канонам надо как большевики царя грохнуть. освободить рабочий народ так сказать.
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25.03.2023 01:53 Відповісти
Дивно, раніше американські посадовці заявляли, що косоокі виплодки вже продали московитам як не зброю, так комплектуючі до неї. Цей висер бідона схожий на чергові гнилі відмазки "щоб не було ескалації". До речі, бідон, твої рідненькі фірмочки "квалкоми і тексас-інструментси", вже давно продають кассабам високотехнологічні деталі для систем наведення і керування рашистських ракет, заробляючи криваві нафторжублі. А сліпа фін.розвідка США цього впритул не бачить.
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25.03.2023 09:32 Відповісти
У дєдушкі Жо вже давно "ус отклеился" - іще тоді, коли він заборонив Польщі передавати нам МіГ-29. Вся наша надія - на посилення оборонної співпраці з європейцями та максимальне залучення власних ресурсів. Іще раз нагадую, що попри масовані нелюські бомбування англо-гамериканської авіації, німці під час ДСВ буквально до останнього дня вироБЛЯли в підземеллях та шахтах танки й літаки.
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25.03.2023 10:30 Відповісти
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25.03.2023 10:35 Відповісти
Дєд, менше тринди, зброю давай.
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25.03.2023 10:22 Відповісти
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25.03.2023 10:33 Відповісти
Американська розвідка знає все.

А от кацапські боти , які нічого не знають та серуть на Байдена , повинні зникнути з сайту, бажано назавжди.
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25.03.2023 10:37 Відповісти
Ага... Тільки мікросхеми вагонами.
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25.03.2023 12:40 Відповісти
 
 