Китай поки не передавав Росії озброєння, - Байден
Президент США Джо Байден заявив про відсутність даних, що вказують на те, що Китай почав передавати Росії озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Поки що Китай цього не робив. Однак це не означає, що цього не буде у майбутньому", - сказав Байден під час пресконференції у Канаді.
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Остін с Блінкиним знають що робити. Дай хлопцям шанс.
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А от кацапські боти , які нічого не знають та серуть на Байдена , повинні зникнути з сайту, бажано назавжди.