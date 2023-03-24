Китай поки не передавав Росії озброєння, - Байден

Президент США Джо Байден заявив про відсутність даних, що вказують на те, що Китай почав передавати Росії озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Поки що Китай цього не робив. Однак це не означає, що цього не буде у майбутньому", - сказав Байден під час пресконференції у Канаді.

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