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Китай пока не передавал России вооружение, - Байден

байден,джо

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии данных, указывающих на то, что Китай начал передавать России вооружение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока Китай этого не делал. Однако это не значит, что этого не будет в будущем", - сказал Байден во время пресс-конференции в Канаде.

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Автор: 

Байден Джо (2789) Китай (2959) оружие (10212) россия (95489)


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Топ комментарии
+8
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25.03.2023 00:30
+7
Без коментарів .
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25.03.2023 00:00
+4
Тобто, поки ми не відбили китайську зброю у московітів - даних нема ?
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24.03.2023 23:40
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Тобто, поки ми не відбили китайську зброю у московітів - даних нема ?
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24.03.2023 23:40 Ответить
Мабуть Штати мають там засланих казачків.
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24.03.2023 23:43 Ответить
Джо, пора кінчати з ху@лом.

Остін с Блінкиним знають що робити. Дай хлопцям шанс.
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24.03.2023 23:47 Ответить
Без коментарів .
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25.03.2023 00:00 Ответить
Т55 і Челенджер
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25.03.2023 02:37 Ответить
а это что за недоросток перед Абрамсом,недокормыш ************* чтоле!!!
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25.03.2023 07:46 Ответить
Разные весовые категории-36т против 62,5т..Пятьдесятпятого просто раздавят массой
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25.03.2023 10:23 Ответить
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25.03.2023 00:00 Ответить
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25.03.2023 00:30 Ответить
"На добранiч дiтям" буа лучше.Забув як його звать.
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25.03.2023 01:29 Ответить
почему коммуняки должны спонсировать тех, кто предал идеи так сказать? по историческим канонам надо как большевики царя грохнуть. освободить рабочий народ так сказать.
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25.03.2023 01:53 Ответить
Дивно, раніше американські посадовці заявляли, що косоокі виплодки вже продали московитам як не зброю, так комплектуючі до неї. Цей висер бідона схожий на чергові гнилі відмазки "щоб не було ескалації". До речі, бідон, твої рідненькі фірмочки "квалкоми і тексас-інструментси", вже давно продають кассабам високотехнологічні деталі для систем наведення і керування рашистських ракет, заробляючи криваві нафторжублі. А сліпа фін.розвідка США цього впритул не бачить.
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25.03.2023 09:32 Ответить
У дєдушкі Жо вже давно "ус отклеился" - іще тоді, коли він заборонив Польщі передавати нам МіГ-29. Вся наша надія - на посилення оборонної співпраці з європейцями та максимальне залучення власних ресурсів. Іще раз нагадую, що попри масовані нелюські бомбування англо-гамериканської авіації, німці під час ДСВ буквально до останнього дня вироБЛЯли в підземеллях та шахтах танки й літаки.
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25.03.2023 10:30 Ответить
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25.03.2023 10:35 Ответить
Дєд, менше тринди, зброю давай.
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25.03.2023 10:22 Ответить
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25.03.2023 10:33 Ответить
Американська розвідка знає все.

А от кацапські боти , які нічого не знають та серуть на Байдена , повинні зникнути з сайту, бажано назавжди.
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25.03.2023 10:37 Ответить
Ага... Тільки мікросхеми вагонами.
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25.03.2023 12:40 Ответить
 
 