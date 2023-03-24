Китай пока не передавал России вооружение, - Байден

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии данных, указывающих на то, что Китай начал передавать России вооружение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока Китай этого не делал. Однако это не значит, что этого не будет в будущем", - сказал Байден во время пресс-конференции в Канаде.

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