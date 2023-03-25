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Новини Агресія Росії проти України
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Українська авіація за добу завдала 17 ударів по ворогу, - Генштаб

винищувач,авіація,повітряні,сили

Минулої доби українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів.

Про це йдеться в оперативному зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас наші захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотних літальних апаратів противника різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом 24 березня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 20 районах зосередження ворога, 2 пунктах управління, 2 ЗРК та 2 станціях РЕБ, - Генштаб

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авіація (4118) Генштаб ЗС (6553) ЗСУ (7536)


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Ми дивуємося тому, що зараз збивається дуже мало російських літаків та вертольотів Але нічого дивного - просто у середовищі їх льотчиків "обезбашенні" закінчилися Вони стали розуміть, що небо України - не Сирія, і "легких прогулянок" не буде! Не знаю, як там у них зараз підпорядкування, але в 90-ті більшу частину вертольотних частин і частин штурмової авіації підпорядкували "піхоті" Перше, що заявив замкомандувача Приволзько-Уральським ВО, прилетівши в одну з таких в/ч: "Мне нужен лётчик тупой, но преданный! Думать за него буду я!"
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25.03.2023 07:01 Відповісти
 
 