Українська авіація за добу завдала 17 ударів по ворогу, - Генштаб

Минулої доби українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів.

Про це йдеться в оперативному зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас наші захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотних літальних апаратів противника різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.

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