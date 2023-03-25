Українська авіація за добу завдала 17 ударів по ворогу, - Генштаб
Минулої доби українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів.
Про це йдеться в оперативному зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас наші захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотних літальних апаратів противника різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.
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Яр Холодний
показати весь коментар25.03.2023 07:01 Відповісти Мені подобається 2
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