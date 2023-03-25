Загарбники продовжують тиск на місцевих на окупованих територіях Херсонщини,- Генштаб

Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях.

Про це йдеться в оперативному зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно, 22 березня, військовослужбовці федеральної служби національної гвардії Російської Федерації провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Під час перевірки особливій увазі підлягали особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони.

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