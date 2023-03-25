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Новини Агресія Росії проти України
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Загарбники продовжують тиск на місцевих на окупованих територіях Херсонщини,- Генштаб

окупанти

Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях.

Про це йдеться в оперативному зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно, 22 березня, військовослужбовці федеральної служби національної гвардії Російської Федерації провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області", - йдеться в повідомленні. 

Під час перевірки особливій увазі підлягали особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6553) окупація (6685) Херсонська область (5735)


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Бідні люди вже більше року а окупації, між молотом і наковальнею, втомлені й злі. Злі не тільки на російських окупантів.....
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25.03.2023 07:24 Відповісти
 
 