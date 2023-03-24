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Новини Війна
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Рашисти накрили масованим артвогнем Білозерку на Херсонщині, - ОВА

херсон,херсонщина,острови

Зранку росіяни вкрили масованим артилерійським вогнем Білозерку на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Поруч немає жодного військового обʼєкта, військові РФ прицільно били по домівках мирних жителів області. І це в час, коли люди ще спали у своїх оселях. На жаль, цього ранку російська армія забрала життя однієї людини, четверо осіб - поранені", - йдеться у повідомленні.

Двом постраждалим допомогу надали на місці медики, які оперативно прибули на місце ворожого обстрілу. Ще двох жінок з тяжкими пораненнями бригада "швидкої" шпиталізувала, нині лікарі борються за їхнє життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни 4 рази обстріляли Херсон, по області випустили 423 снаряди з важкої артилерії та "Градів", 1 людина загинула, - ОВА

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обстріл (28392) поранення (2801) Херсонська область (5735)


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будуть горіти вічно, Алах прослідкує.
правда якшо то буряти, то не будуть, Алах безсильний(ну, придуманий)
Варто було б Байдену відправити Ф-22, але всюдисрущий Єрмак дає нам втрати і збитки в сто трильйонів .... ну там, єн, чи африканських фунтів.
дрянь зеленожопа - Паржалі, нє?
срань тупа(Бутусов, то вже мона ненавидіти зелених пі.., а, ок)
От же довбані москалі, ось як би був Сирський, начГШ, то такого не було б(хаває вкусний шашлик)
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24.03.2023 10:21 Відповісти
"ЗСУ намагаються "вичищати" 30-кілометрову зону на лівому березі Дніпра, - ОК "Південь"."
Шось поганенько виходить.
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24.03.2023 10:27 Відповісти
 
 