Рашисти накрили масованим артвогнем Білозерку на Херсонщині, - ОВА

Зранку росіяни вкрили масованим артилерійським вогнем Білозерку на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Поруч немає жодного військового обʼєкта, військові РФ прицільно били по домівках мирних жителів області. І це в час, коли люди ще спали у своїх оселях. На жаль, цього ранку російська армія забрала життя однієї людини, четверо осіб - поранені", - йдеться у повідомленні.

Двом постраждалим допомогу надали на місці медики, які оперативно прибули на місце ворожого обстрілу. Ще двох жінок з тяжкими пораненнями бригада "швидкої" шпиталізувала, нині лікарі борються за їхнє життя.

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