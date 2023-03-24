Рашисти накрили масованим артвогнем Білозерку на Херсонщині, - ОВА
Зранку росіяни вкрили масованим артилерійським вогнем Білозерку на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
"Поруч немає жодного військового обʼєкта, військові РФ прицільно били по домівках мирних жителів області. І це в час, коли люди ще спали у своїх оселях. На жаль, цього ранку російська армія забрала життя однієї людини, четверо осіб - поранені", - йдеться у повідомленні.
Двом постраждалим допомогу надали на місці медики, які оперативно прибули на місце ворожого обстрілу. Ще двох жінок з тяжкими пораненнями бригада "швидкої" шпиталізувала, нині лікарі борються за їхнє життя.
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правда якшо то буряти, то не будуть, Алах безсильний(ну, придуманий)
Варто було б Байдену відправити Ф-22, але всюдисрущий Єрмак дає нам втрати і збитки в сто трильйонів .... ну там, єн, чи африканських фунтів.
дрянь зеленожопа - Паржалі, нє?
срань тупа(Бутусов, то вже мона ненавидіти зелених пі.., а, ок)
От же довбані москалі, ось як би був Сирський, начГШ, то такого не було б(хаває вкусний шашлик)
Шось поганенько виходить.