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Новости Война
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Рашисты накрыли массированным артогнем Белозерку в Херсонской области, - ОВА

херсон,херсонщина,острови

Утром россияне накрыли массированным артиллерийским огнем Белозерку Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

"Рядом нет ни одного военного объекта, военные РФ прицельно били по домам мирных жителей области. И это в то время, когда люди еще спали в своих домах. К сожалению, в это утро российская армия унесла жизнь одного человека, четверо человек - ранены", - говорится в сообщении.

Двум пострадавшим помощь оказали на месте медики, оперативно прибывшие на место вражеского обстрела. Еще двух женщин с тяжелыми ранениями бригада "скорой" госпитализировала, сейчас врачи борются за их жизнь.

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обстрел (27071) ранение (3382) Херсонская область (4749)


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будуть горіти вічно, Алах прослідкує.
правда якшо то буряти, то не будуть, Алах безсильний(ну, придуманий)
Варто було б Байдену відправити Ф-22, але всюдисрущий Єрмак дає нам втрати і збитки в сто трильйонів .... ну там, єн, чи африканських фунтів.
дрянь зеленожопа - Паржалі, нє?
срань тупа(Бутусов, то вже мона ненавидіти зелених пі.., а, ок)
От же довбані москалі, ось як би був Сирський, начГШ, то такого не було б(хаває вкусний шашлик)
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24.03.2023 10:21 Ответить
"ЗСУ намагаються "вичищати" 30-кілометрову зону на лівому березі Дніпра, - ОК "Південь"."
Шось поганенько виходить.
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24.03.2023 10:27 Ответить
 
 