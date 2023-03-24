Рашисты накрыли массированным артогнем Белозерку в Херсонской области, - ОВА

Утром россияне накрыли массированным артиллерийским огнем Белозерку Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

"Рядом нет ни одного военного объекта, военные РФ прицельно били по домам мирных жителей области. И это в то время, когда люди еще спали в своих домах. К сожалению, в это утро российская армия унесла жизнь одного человека, четверо человек - ранены", - говорится в сообщении.

Двум пострадавшим помощь оказали на месте медики, оперативно прибывшие на место вражеского обстрела. Еще двух женщин с тяжелыми ранениями бригада "скорой" госпитализировала, сейчас врачи борются за их жизнь.

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