Фантастическая точность попадания. Работает артиллерия 92 ОМБр. ВИДЕО
Артиллеристы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили комплекс радиоразведки и радиоэлектронной борьбы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал боец 92-й бригады и адвокат Леонид Маслов на своей странице в соцсети и опубликовал видеозапись успешной атаки артиллерии.
"Противник установил на башне связи ряд своих антенн для РЭР и РЭБ. Этому помешала наша артиллерия. Сначала уничтожается спрятавшийся в здании пункт управления РЭР с личным составом. Один выстрел высокоточного снаряда приводит к желаемому результату. Минус почти весь личный состав очередной части. Ну а потом уже собственно и сама башня с электронным оборудованием. У противника большой человеческий ресурс, но антенн не так уж много. Еще один выстрел с артистической точностью. Как в цирке", - пишет автор публикации в комментарии к видео.
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75-80% вміло воювати у форматі гри Call of Duty чи "Танчики".
І ось створили роту, батальйон чи бригаду з мобілізованих ТРОшників з таких хлопців, дали на злагодження два тижня, та й ще молодші командири - піджаки (військова кафедра умовно Ніжинського педагогічного). І під Бахмут чи Соледар.
І який би не був геніальний комбриг чи комбат... І яка б не була у хлопців мотивація...
P. S. Рожеві окуляри пасують не кожному.
Настоящее мастерство было под Угледаром, когда дистанционным минированием и высокоточными снарядами разбили в хлам колонну в движении.
А тут просто хорошая работа и дебильный пафос
знаёшь, я вот нё люблю особённо знаёшь кого?
****** йо-кающих дураков. так что... можёт забудь нёдобукву?
слава Тору или кто там, ёсли ты рёально нё будёшь ужё йо-кать
виглядає просто як РПГ
не знаю, але "щось інше" аніж у новині просто видається взнаки.
підлога країни вірить у високопоточну зброю з НАТО а її нізвідки існує, отож це схвильована фальсифікація Зеленського, ось і справа!!
может если 1-к 10, то бы и сдетонировал РПГ, просто смешно как вы обратил тему
может и как то(эскалибуры же наводятся) с дрона высокоточный, навели то, но взрыв не особо отдает снарядом, я бы даже подумал шо сверху, но че то под один кило сбросили.
да че там, побольше бы "не эльфов" подохло.
но просто ка тут пишут - снаряд с дистанц. подрывом...
там не то шо милисекунда надо, а микро.
ну и то шоб навел кто то(как-то)
может и высокоточным, но немного почитать про то как у нас почти совок в армии, как и у орков, то не особо верится шо - ептыль блин, настолько точно и еще и дист. подрыв... ну, дай Перун шоб так и было впредь(слово кацапское прикольное чуть не - впердь)
а по-нашему..... "yflfks"
"надалі"