Фантастична точність влучання. Працює артилерія 92 ОМБр. ВIДЕО
Артилеристи 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили комплекс радіорозвідки та радіоелектронної боротьби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів боєць 92-ї бригади і адвокат Леонид Маслов на своїй сторінці в соцмережі та опублікував відеозапис успішної атаки артилерії.
"Противник встановив на вежі зв’язку низку своїх антен для РЕР і РЕБ. Цьому завадила наша артилерія. Спочатку знищується пункт управління РЕР з особовим складом, що заховався в будівлі. Один постріл високоточного снаряду призводить до бажаного результату. Мінус майже весь особовий склад чергової частини. Ну а потім вже власне і сама вежа з електронним обладнанням. У противника великий людський ресурс, але антен не так вже й багато. Ще один постріл з артистичною точністю. Як в цирку", - пише автор публікації у коментарі до відео.
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75-80% вміло воювати у форматі гри Call of Duty чи "Танчики".
І ось створили роту, батальйон чи бригаду з мобілізованих ТРОшників з таких хлопців, дали на злагодження два тижня, та й ще молодші командири - піджаки (військова кафедра умовно Ніжинського педагогічного). І під Бахмут чи Соледар.
І який би не був геніальний комбриг чи комбат... І яка б не була у хлопців мотивація...
P. S. Рожеві окуляри пасують не кожному.
Настоящее мастерство было под Угледаром, когда дистанционным минированием и высокоточными снарядами разбили в хлам колонну в движении.
А тут просто хорошая работа и дебильный пафос
знаёшь, я вот нё люблю особённо знаёшь кого?
****** йо-кающих дураков. так что... можёт забудь нёдобукву?
слава Тору или кто там, ёсли ты рёально нё будёшь ужё йо-кать
виглядає просто як РПГ
не знаю, але "щось інше" аніж у новині просто видається взнаки.
підлога країни вірить у високопоточну зброю з НАТО а її нізвідки існує, отож це схвильована фальсифікація Зеленського, ось і справа!!
может если 1-к 10, то бы и сдетонировал РПГ, просто смешно как вы обратил тему
может и как то(эскалибуры же наводятся) с дрона высокоточный, навели то, но взрыв не особо отдает снарядом, я бы даже подумал шо сверху, но че то под один кило сбросили.
да че там, побольше бы "не эльфов" подохло.
но просто ка тут пишут - снаряд с дистанц. подрывом...
там не то шо милисекунда надо, а микро.
ну и то шоб навел кто то(как-то)
может и высокоточным, но немного почитать про то как у нас почти совок в армии, как и у орков, то не особо верится шо - ептыль блин, настолько точно и еще и дист. подрыв... ну, дай Перун шоб так и было впредь(слово кацапское прикольное чуть не - впердь)
а по-нашему..... "yflfks"
"надалі"