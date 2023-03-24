Фантастична точність влучання. Працює артилерія 92 ОМБр. ВIДЕО

Артилеристи 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили комплекс радіорозвідки та радіоелектронної боротьби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів боєць 92-ї бригади і адвокат Леонид Маслов на своїй сторінці в соцмережі та опублікував відеозапис успішної атаки артилерії.

"Противник встановив на вежі зв’язку низку своїх антен для РЕР і РЕБ. Цьому завадила наша артилерія. Спочатку знищується пункт управління РЕР з особовим складом, що заховався в будівлі. Один постріл високоточного снаряду призводить до бажаного результату. Мінус майже весь особовий склад чергової частини. Ну а потім вже власне і сама вежа з електронним обладнанням. У противника великий людський ресурс, але антен не так вже й багато. Ще один постріл з артистичною точністю. Як в цирку", - пише автор публікації у коментарі до відео.

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