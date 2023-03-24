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Фантастична точність влучання. Працює артилерія 92 ОМБр. ВIДЕО

Артилеристи 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили комплекс радіорозвідки та радіоелектронної боротьби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів боєць 92-ї бригади і адвокат Леонид Маслов на своїй сторінці в соцмережі та опублікував відеозапис успішної атаки артилерії.

"Противник встановив на вежі зв’язку низку своїх антен для РЕР і РЕБ. Цьому завадила наша артилерія. Спочатку знищується пункт управління РЕР з особовим складом, що заховався в будівлі. Один постріл високоточного снаряду призводить до бажаного результату. Мінус майже весь особовий склад чергової частини. Ну а потім вже власне і сама вежа з електронним обладнанням. У противника великий людський ресурс, але антен не так вже й багато. Ще один постріл з артистичною точністю. Як в цирку", - пише автор публікації у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 92-ї ОМБр знищують САУ 2С19 Мста-С разом з екіпажем. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) артилерія (788) Маслов Леонід (56)


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Топ коментарі
+62
Дійсно точність влучання фантастична , молодці👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.03.2023 09:50
+50
Гарно, дякуємо ЗСУ. І тим, хто такі снарядики нам передав, теж дяка!
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24.03.2023 09:50
+46
Чудово, котики!!!
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24.03.2023 09:47
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Чудово, котики!!!
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24.03.2023 09:47 Відповісти
Дійсно точність влучання фантастична , молодці👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.03.2023 09:50 Відповісти
Гарно, дякуємо ЗСУ. І тим, хто такі снарядики нам передав, теж дяка!
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24.03.2023 09:50 Відповісти
Героям слава !!!
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24.03.2023 09:52 Відповісти
Де це відбулося? Здається, нічого секретного в тому немає, щоб назвати місце події.
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24.03.2023 09:55 Відповісти
Продивилася інтерв'ю редактора з Хижаком. Там усі відповіді куполам. Правильно організовано і місце бою і комунікація з командиром і очі дрона. Та і новачку був добрий урок перших днів в окопі.
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24.03.2023 09:57 Відповісти
Интервью Великолепное, 2 раза за утро пересматривал. Спасибо Хижаку, спасибо его напарнику за их работу. Спасибо Бутусову за его интервью. Хижак - Воин с большой буквы. Напарник, здоровья ему, помогал как мог. Все мужчины могут быть солдатами и отдавать жизнь за страну, но не все мужчины могут быть хорошими солдатами, как Хижак (даже после нескольких таких боев). Нужен особый склад ума, которым обладает Хижак. Еще раз Большое Дьякую Всем украинским защитникам, и в частности Хижаку, его побратиму, который помогал и Бутусову, который выполняет не менее полезную работу! Слава Украине!
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24.03.2023 10:14 Відповісти
Валечка, у нас із 1991 року лише 20-25% чоловічого населення проходили строкову службу (і всі були цьому раді). Тобто - хоча б тримали автомата в руках.
75-80% вміло воювати у форматі гри Call of Duty чи "Танчики".
І ось створили роту, батальйон чи бригаду з мобілізованих ТРОшників з таких хлопців, дали на злагодження два тижня, та й ще молодші командири - піджаки (військова кафедра умовно Ніжинського педагогічного). І під Бахмут чи Соледар.
І який би не був геніальний комбриг чи комбат... І яка б не була у хлопців мотивація...
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24.03.2023 10:25 Відповісти
Навіть не маю бажання відповідь давати на ваш комент.
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24.03.2023 10:31 Відповісти
І це природньо. Коли немає аргументів.
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24.03.2023 10:36 Відповісти
Аргетентуйте ви комент вище . А то окрім бла, зеро. Я свою позицію написала на прикладі Хижака.
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24.03.2023 10:48 Відповісти
Поки не було цього інтерв'ю, Ви свою позицію, в контексті історії з "Куполом" як уявляли? Дописувач, якому ви "не мали бажання відповідь давати" надав цілком слушні аргументи.
P. S. Рожеві окуляри пасують не кожному.
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24.03.2023 11:06 Відповісти
Мою позицію Цензор заблокував, бо для мене рядовий має мати командира, а не блогера.
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24.03.2023 12:14 Відповісти
Коля, лопатой по **** хочешь?
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25.03.2023 19:51 Відповісти
Ти дебіл? Чи мо за рускім карабльом давно не плавав?
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25.03.2023 21:27 Відповісти
А до чого ви згадали Купола, яким він боком саме до цього епізоду? Зі слів Хижака він вже 3 роки у війську, в той час як новачок перший раз у окопі, отримав контузію і, звісно, злякався. А тепер уявіть, що 80% особового складу новачки, хто тоді буде винонувати роль Хижака? Тобто якщо навіть якось прив'язати Купола тут, що саме не так він сказав? Чи це просто незручно в ОПі чути правду? Добре що тут ніхто не постраждав, і все завершилось happy-end, але це далеко не завжди так.
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24.03.2023 12:14 Відповісти
Дуже гарна робота-виконавцям респект.Вдосконаленню немає меж...
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24.03.2023 09:57 Відповісти
Не хватает в конце роя малых БПЛА которые скидывают гранаты на бегущих орков
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24.03.2023 10:00 Відповісти
И я не говорил бы что у рашки неограниченный человеческий ресурс. Не зря же рашисты зеков с тюрем выпускают и с окупированных территорий украинцев призывают. К тому же те кто сидел за етими РЛС далеко не рядовые буряты или дикие ордиловцы. Их нужно было добить по хорошему.
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24.03.2023 10:04 Відповісти
Чем больше таких видео и чем больше мужчин на рашке будут смотреть, как в Украине уничтожают, тем меньше у них будет людской ресурс, дэбилов там много, пол страны это точно, но одна старая молдавская поговорка примерно так, описывает ситуацию: "Дурак - дураком, а камни не ест"
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24.03.2023 10:18 Відповісти
+ можно и траншею парочку гранат подкинуть
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24.03.2023 10:05 Відповісти
Схоже на те, що ця вежа стояла десь за "порєбріком". Або бєлгородська обл., або курська. Скоріше - кордон між Харківською та бєлгородськой, з боку кацапів.
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24.03.2023 10:06 Відповісти
Це Сватівська вишка . Я на 100% в курсі , бо особисто знаю .
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24.03.2023 10:26 Відповісти
Ок
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24.03.2023 10:52 Відповісти
точно Сватівська, на гуглокарті знайшов її розташування
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24.03.2023 11:31 Відповісти
Хто тобі дозволив з бутилки злізти?
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24.03.2023 10:13 Відповісти
Цель не лёгкая, железная конструкция -вышка, нужно положить снаряд на нужной высоте, да и в нужной точке, наверняка снаряд с взрывателем программируемым. Как бы вы не принижали, но украинские артиллеристы ассы. Респект им большой. Что касается орков, что бежали и выжили - без оборудования эти горе спецы - даже плохая пехота
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24.03.2023 10:28 Відповісти
С excalibur это не сложная задача, когда есть много времени на подготовку.
Настоящее мастерство было под Угледаром, когда дистанционным минированием и высокоточными снарядами разбили в хлам колонну в движении.
А тут просто хорошая работа и дебильный пафос
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24.03.2023 11:11 Відповісти
На войне - если ты выполнил задачу, не может быть дебильного пафоса, это видео смотрит и враг, возможно будущие мобики их родственники. Ребята выполнили задачу на отлично - 2 цели 2 выстрела.
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24.03.2023 11:24 Відповісти
там ватник писал шолё?
знаёшь, я вот нё люблю особённо знаёшь кого?
****** йо-кающих дураков. так что... можёт забудь нёдобукву?
слава Тору или кто там, ёсли ты рёально нё будёшь ужё йо-кать
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24.03.2023 12:22 Відповісти
містер Хаймерс? Чи щось інше?
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24.03.2023 10:12 Відповісти
ескалібур скоріше
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24.03.2023 10:17 Відповісти
так там вибух то далеко не на 90кг
виглядає просто як РПГ
не знаю, але "щось інше" аніж у новині просто видається взнаки.
підлога країни вірить у високопоточну зброю з НАТО а її нізвідки існує, отож це схвильована фальсифікація Зеленського, ось і справа!!
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24.03.2023 10:28 Відповісти
рпг пролетел бы между профилями -толщина не больше 20 см. даже управляемая стугна могла пролететь между ребрами конструкции - это оружие точное - похоже на екскалибур, с программируемым взрывателем
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24.03.2023 10:32 Відповісти
ну вот, вероятность.
может если 1-к 10, то бы и сдетонировал РПГ, просто смешно как вы обратил тему
может и как то(эскалибуры же наводятся) с дрона высокоточный, навели то, но взрыв не особо отдает снарядом, я бы даже подумал шо сверху, но че то под один кило сбросили.
да че там, побольше бы "не эльфов" подохло.
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24.03.2023 10:43 Відповісти
взрыв в воздухе снаряда, выглядит по другому, чем взрыв на поверхности. вероятность от рпг - притом с первого выстрела, а ничего, что такие рэп располагают от 3 до 5 и даже 10 км от линии фронта? это надо группе подойти за линию фронта и из рпг, на расстоянии 100? 200? 500 м - попасть в профиль толщиной не более 20 см ?
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24.03.2023 10:51 Відповісти
да я вроде и за то шоб подошел кто-то и выстрелил и попал - а это и несложно, и там не 20 см.
но просто ка тут пишут - снаряд с дистанц. подрывом...
там не то шо милисекунда надо, а микро.
ну и то шоб навел кто то(как-то)
может и высокоточным, но немного почитать про то как у нас почти совок в армии, как и у орков, то не особо верится шо - ептыль блин, настолько точно и еще и дист. подрыв... ну, дай Перун шоб так и было впредь(слово кацапское прикольное чуть не - впердь)
а по-нашему..... "yflfks"
"надалі"
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24.03.2023 11:00 Відповісти
да мы сейчас гадаем, не знаем, что это было. но маловероятно, что это обычные средства поражения рпг или птур . мощность и точность взрыва + это большой риск для группы . может украинская разработка, а может друзья из-за границы дают, что-то что не попадает в прессу. подумал за екскалибур, т.к. он наводится с дрона, раз + у него есть возможность подрыва над землей на программируемой высоте, вот и вроде сходится -высота вышки известна- точность екскалибура запредельная ... а что было на самом деле - не знаю
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24.03.2023 11:06 Відповісти
пересматривал видео, явно мощность взрыва у вышки, не рпг, даже близко
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24.03.2023 10:55 Відповісти
Це очевидно. Не HIMARS - поза будь-яким сумнівом. А про "РПГ" пан Юрій, вочевидь, погарячкував.
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24.03.2023 12:27 Відповісти
Перший снаряд з дистанційним підривом.
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24.03.2023 10:21 Відповісти
Як, власне, і другий 👍
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24.03.2023 12:21 Відповісти
"Точность о)(*євающая!" (с)
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24.03.2023 10:28 Відповісти
было бы лучше чтобы там остался кратер как от вулкана
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24.03.2023 10:37 Відповісти
Навіщо така "кровожерливість"? Це - Українська Земля. Орки повиздихали і "осліпли".
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24.03.2023 12:24 Відповісти
Супер! Слава ЗСУ!!!
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24.03.2023 10:50 Відповісти
Відмінно!, Знов кацапів в мішки пакуватимуть
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24.03.2023 13:41 Відповісти
А как так? ******. Красавцы!!!!!
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24.03.2023 14:30 Відповісти
ПО ВЫШКЕ ЧЁТКО !)
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24.03.2023 17:08 Відповісти
Очманіти просто! Слава ЗСУ!
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24.03.2023 19:28 Відповісти
Меня смутил звук полета снаряда. Уж очень громко на таком расстоянии.
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24.03.2023 23:44 Відповісти
Бо цей звук додали у відеоредакторі, коли готували відео для публікації )))
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24.03.2023 23:55 Відповісти
Уже забыли как просили 300 Хаймарсов , а на деле несколько десятков меняют фронт в другую сторону. И это даже не половина того что способна сделать эта РСЗВ с обученным расчетом. Когда уже в ОП поймут что войну с россиянами не выигать количеством двух тысяч орудий? Что жизнь каждого обученного солдата важнее пиара под Бахмутом? В ОП неспособны понять что НАТО никогда не воюет с помощью безумного количества оружия или солдат. Все решают профессионалы а не выловленные дизертиры из багажника.
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25.03.2023 00:02 Відповісти
И в ОП понимают( недаром Зеленский и Ко без передыха дергает партнеров- дайте оружие!), и простые люди понимают-война за свою землю заставляет думать...
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25.03.2023 07:24 Відповісти
Mihai nu bute capul. Nu le învăța pe ucraineni ce trebuie sa facă. Stai bine mersy în Anglia.....
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25.03.2023 12:37 Відповісти
 
 