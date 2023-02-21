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Воїни 92-ї ОМБр знищують САУ 2С19 Мста-С разом з екіпажем. ВIДЕО

20 лютого, у День Президента США (Presidents’ Day), коли Джозеф Байден перебував у Києві, 92-га ОМБр знищила САУ 2С19 Мста-С разом з екіпажем та пошкодила іншу САУ.

Про це повідомив у фейсбуці воїн і адвокат Леонид Маслов, інформує Цензор.НЕТ.

"Працює розвідка і артилерія 92 ОМБР. Єдиний снаряд. Єдина команда. Єдина воля. Мінус САУ ($2 млн), Мінус 5 загарбників. Зроблено. Памʼяті нашого друга Володимира Кузьменко (Дядя Вова), який віддав життя за рідний Купʼянськ. RIP, Дядя Вова. Окупанти мають повиздихати", - уточнює Маслов.

Він також оприлюднив відеопідтвердження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 92-ї ОМБр знищують ворожий танк. ВIДЕО

Автор: 

92 окрема штурмова бригада (252) Маслов Леонід (56)


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Топ коментарі
+22
в яблучко! Слава ЗСУ!
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21.02.2023 20:24
+22
Я бы хотел отметить великолепную выучку артиллеристов российской армии. Судя по раскадровке - расчет соседней САУ успел покинуть свою машину и совершить жест доброй воли, спрямляя линию фронта - ровно за 10 секунд с момента попадания в первую. Я думаю они побили все возможные нормативы, предлагаю отправить видео в Генштаб РФ чтобы их нашли и вручили им грамоты и значки.
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21.02.2023 20:29
+17
1.16 время на видео. Там прилет в 3 метрах от Мсты. При таком попадании из нее можно только вермишель сцеживать. Даже танк бы офигел при таком прилете, а САУ имеет противопульное бронирование.
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21.02.2023 20:47
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в яблучко! Слава ЗСУ!
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21.02.2023 20:24 Відповісти
Це полум'я просто зігріває серце.
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21.02.2023 20:25 Відповісти
Я бы хотел отметить великолепную выучку артиллеристов российской армии. Судя по раскадровке - расчет соседней САУ успел покинуть свою машину и совершить жест доброй воли, спрямляя линию фронта - ровно за 10 секунд с момента попадания в первую. Я думаю они побили все возможные нормативы, предлагаю отправить видео в Генштаб РФ чтобы их нашли и вручили им грамоты и значки.
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21.02.2023 20:29 Відповісти
"бегунка" первой степени думаю достаточно.
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21.02.2023 20:58 Відповісти
Там був ще один цікавий момент, який не увійшов в це відео. Двоє підбігли до горящої САУ, мабуть спитати чи не спекотно всередині товаришам. І тут почало рватися БК. Хоробрі артилеристи побігли в бліндаж.
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22.02.2023 02:52 Відповісти
гробаки правда розбiглись ..
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21.02.2023 20:29 Відповісти
Судя по видео - не все.
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21.02.2023 20:52 Відповісти
Четверо згоріли в першій САУ
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22.02.2023 02:59 Відповісти
А чего по второй не насыпали?
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21.02.2023 20:32 Відповісти
1.16 время на видео. Там прилет в 3 метрах от Мсты. При таком попадании из нее можно только вермишель сцеживать. Даже танк бы офигел при таком прилете, а САУ имеет противопульное бронирование.
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21.02.2023 20:47 Відповісти
Щиро дякую за пояснення. Картинка "тормозить", тому теж не побачив.
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21.02.2023 21:29 Відповісти
Мстє далі мсти
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21.02.2023 20:33 Відповісти
І так буде з кожним парашистом.
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21.02.2023 20:34 Відповісти
Мені здається чи це насправді - екіпаж другої САУ чкурнув від неї відразу після вибуху першої?
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21.02.2023 20:35 Відповісти
ні, це було, АТРІЦАТЕЛЬНАЄ НАСТУПЛЕНІЄ
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21.02.2023 20:46 Відповісти
она только гореть начала а расчет 2й дал на тапки
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21.02.2023 20:56 Відповісти
Та очевидно, що вже навчені - якщо щось поруч вибухає, треба тікати, бо ЗСУ виявило техніку і через декілька секунд прилетить SMArt або ще якийсь 155мм "кабанчик" з самонаведенням (ескалібур S - він з лазерним самонаведенням, а яку саме номенклатуру нам постачають - ніхто ж не розповідає ). Яким начхати, де саме знаходиться техніка і чи в русі вона...
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21.02.2023 21:44 Відповісти
Ну як чкурнув, с$******* в ужасе ))))
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21.02.2023 23:58 Відповісти
Так. І навіть не спробували допомогти 2 екіпажу
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22.02.2023 02:53 Відповісти
Екіпаж таки втік, а шкода.
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21.02.2023 20:37 Відповісти
Втік екіпаж лише одної САУ. Другий спікся
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22.02.2023 03:00 Відповісти
А на другу що? Гороху не вистачило? Що стало на заваді знищити ще одну?
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21.02.2023 20:41 Відповісти
По другій було не пряме попадання, але вона сильно пошкоджена. Досі там стоїть
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22.02.2023 02:55 Відповісти
Навіть яєць від ублюдків не знайдуть
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21.02.2023 20:52 Відповісти
Горить-палає техніка ворожа...
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21.02.2023 20:52 Відповісти
Очевидно преимущество украинской тактики и западной техники. На месте не стоим, стреляем и валим. Эти ждут ... люлей от лесника.
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21.02.2023 20:54 Відповісти
они отрыли себе окопы и встали в них как по уставу
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21.02.2023 21:00 Відповісти
та там помогать нікому вже було
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22.02.2023 03:42 Відповісти
цікаво чи є екскалібури у кожній нашій батареї, яка заступає на вогневе чергування?

добре видно що стріляти по другій сау варто було після того як екіпаж заспокоїться, випере труси та повернеться в машину.

але чекати так довго не можна, адже контрбатарейна стрільба...

от і цікаво - чи є екскалібури у всіх батарей, щоб коли москалі повернуться був снарядик щоб влаштувати їм залізну домовину.
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21.02.2023 21:17 Відповісти
Да, по соотношению цен даже Эскалибур тут выходит жирным плюсом.
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21.02.2023 22:12 Відповісти
Нажаль, другий був звичайний, а не Ескалібур. Будуть ремонтувати...
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21.02.2023 21:38 Відповісти
жаль друга вціліла. а завтра наш ГШ відзвітує про дві знищені мсти а по факту одну відтянуть відремонтують...
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21.02.2023 21:43 Відповісти
Друга пошкоджена. Досі там. Стріляти по ній чи ні - питання. Але ніхто не звітував про дві. Офіційно - лише одна. Це моя 19та спалена САУ. Можна так сказати ми САУпалії
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22.02.2023 03:03 Відповісти
Дякую вам всім.
Ви всі рятівники України.
Причому (на мою думку) артилерія рятує Україну вдруге. (перший раз в 2014).
Бережіть себе і нашу піхоту.
Хай Господь помагає!
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22.02.2023 09:05 Відповісти
Низький уклін!
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22.02.2023 10:29 Відповісти
Всем подохшим крепкого здоровья и хорошего настроения.
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21.02.2023 23:46 Відповісти
 
 