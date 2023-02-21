Воїни 92-ї ОМБр знищують САУ 2С19 Мста-С разом з екіпажем. ВIДЕО

20 лютого, у День Президента США (Presidents’ Day), коли Джозеф Байден перебував у Києві, 92-га ОМБр знищила САУ 2С19 Мста-С разом з екіпажем та пошкодила іншу САУ.

Про це повідомив у фейсбуці воїн і адвокат Леонид Маслов, інформує Цензор.НЕТ.

"Працює розвідка і артилерія 92 ОМБР. Єдиний снаряд. Єдина команда. Єдина воля. Мінус САУ ($2 млн), Мінус 5 загарбників. Зроблено. Памʼяті нашого друга Володимира Кузьменко (Дядя Вова), який віддав життя за рідний Купʼянськ. RIP, Дядя Вова. Окупанти мають повиздихати", - уточнює Маслов.

Він також оприлюднив відеопідтвердження.

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