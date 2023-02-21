Воїни 92-ї ОМБр знищують САУ 2С19 Мста-С разом з екіпажем. ВIДЕО
20 лютого, у День Президента США (Presidents’ Day), коли Джозеф Байден перебував у Києві, 92-га ОМБр знищила САУ 2С19 Мста-С разом з екіпажем та пошкодила іншу САУ.
Про це повідомив у фейсбуці воїн і адвокат Леонид Маслов, інформує Цензор.НЕТ.
"Працює розвідка і артилерія 92 ОМБР. Єдиний снаряд. Єдина команда. Єдина воля. Мінус САУ ($2 млн), Мінус 5 загарбників. Зроблено. Памʼяті нашого друга Володимира Кузьменко (Дядя Вова), який віддав життя за рідний Купʼянськ. RIP, Дядя Вова. Окупанти мають повиздихати", - уточнює Маслов.
Він також оприлюднив відеопідтвердження.
Топ коментарі
+22 Vik Tor #521724
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+22 Dmitry Begemotovich
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+17 Dmitry Begemotovich
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добре видно що стріляти по другій сау варто було після того як екіпаж заспокоїться, випере труси та повернеться в машину.
але чекати так довго не можна, адже контрбатарейна стрільба...
от і цікаво - чи є екскалібури у всіх батарей, щоб коли москалі повернуться був снарядик щоб влаштувати їм залізну домовину.
Ви всі рятівники України.
Причому (на мою думку) артилерія рятує Україну вдруге. (перший раз в 2014).
Бережіть себе і нашу піхоту.
Хай Господь помагає!