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Влада Херсону закликає жителів громади евакуюватися до безпечніших регіонів

херсон

Жителям Херсонської міської територіальної громади варто виїхати до більш безпечних регіонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську міську раду.

Міська рада вказує на те, що російські війська продовжують обстріли територіальної громади.

"Найбільше страждають населені пункти, що знаходяться біля Дніпра. Через постійні атаки там практично неможливо забезпечити стале тепло- та водопостачання. Найкращий варіант убезпечити себе та своїх близьких – евакуюватися до більш безпечних регіонів", – йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Херсон (3349) евакуація (2311)


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Пишаюся духом і стійкістю херсонців, під час окупації, і дуже боляче за жертв артобстрілів, у місті мають залишатися лише чоловіки, що готові захищати свою країну, одне прикро, що людям немає на кого розраховувати, окрім себе, закликами багато не зробиш....
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25.03.2023 08:14 Відповісти
 
 