Влада Херсону закликає жителів громади евакуюватися до безпечніших регіонів
Жителям Херсонської міської територіальної громади варто виїхати до більш безпечних регіонів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську міську раду.
Міська рада вказує на те, що російські війська продовжують обстріли територіальної громади.
"Найбільше страждають населені пункти, що знаходяться біля Дніпра. Через постійні атаки там практично неможливо забезпечити стале тепло- та водопостачання. Найкращий варіант убезпечити себе та своїх близьких – евакуюватися до більш безпечних регіонів", – йдеться в повідомленні.
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Олександр Гуменюк #550944
показати весь коментар25.03.2023 08:14 Відповісти Мені подобається 0
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