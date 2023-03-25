Власти Херсона призывают жителей громады эвакуироваться в более безопасные регионы
Жителям Херсонской городской территориальной громады следует выехать в более безопасные регионы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонский городской совет.
Городской совет отмечает, что российские войска продолжают обстрелы территориальной громады.
"Больше всего страдают населенные пункты, находящиеся возле Днепра. Из-за постоянных атак там практически невозможно обеспечить постоянное тепло- и водоснабжение. Лучший вариант обезопасить себя и своих близких - эвакуироваться в более безопасные регионы", - говорится в сообщении.
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Олександр Гуменюк #550944
показать весь комментарий25.03.2023 08:14 Ответить Мне нравится 0
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