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Новости Агрессия России против Украины
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Власти Херсона призывают жителей громады эвакуироваться в более безопасные регионы

херсон

Жителям Херсонской городской территориальной громады следует выехать в более безопасные регионы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонский городской совет.

Городской совет отмечает, что российские войска продолжают обстрелы территориальной громады.

"Больше всего страдают населенные пункты, находящиеся возле Днепра. Из-за постоянных атак там практически невозможно обеспечить постоянное тепло- и водоснабжение. Лучший вариант обезопасить себя и своих близких - эвакуироваться в более безопасные регионы", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Херсон (2810) эвакуация (2071)


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Пишаюся духом і стійкістю херсонців, під час окупації, і дуже боляче за жертв артобстрілів, у місті мають залишатися лише чоловіки, що готові захищати свою країну, одне прикро, що людям немає на кого розраховувати, окрім себе, закликами багато не зробиш....
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25.03.2023 08:14 Ответить
 
 