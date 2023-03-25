Рашисти обстріляли будинки у Невському на Луганщині, - ОВА

Окупанти вкотре обстріляли будинки в деокупованому Невському на Луганщині, на захоплених територіях пересування обмежено незалежно від відстані до лінії фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Луганської ОВА.

Як зазначається, упродовж 24 березня на Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни намагалися наступати в районі Серебрянського лісництва та поблизу Діброви та Білогорівки. Втім, ніякого успіху не досягли.

Від їхніх обстрілів продовжують потерпати села поблизу лінії фронту. Минулої доби це - Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка.

"Залишається багато людей в Невському. І росіяни знають про це, тому практично щодня відкривають вогонь по населеному пункту. Близько півроку він перебував під окупацією, тому ворог обізнаний і стріляє прицільно. Загарбникам відомо, де саме залишаються люди та розташована вціліла інфраструктура, тому намагаються вдарити саме по цих районах, - наголошує виконуючий обов’язки начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексій Смирнов. - Тільки позаминулої ночі противник вдарив по цьому населеному пункту як ствольною, так і реактивною артилерією. Зруйновано житловий будинок. На щастя, його власник вже встиг виїхати за межі нашого регіону. Це зберегло йому життя".

Ускладнюють життя місцевого населення росіяни в населених пунктах, які ще залишаються під окупацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти посилюють фільтраційні заходи на Луганщині - в деякі села не можна потрапити без спецперепусток, - Генштаб

"Там загарбники продовжують чинити тиск на мирних жителів. Все важче стає пересуватися між містами та селами. Зокрема, до села Плугатар можуть потрапити лише місцеві жителі й виключно за спеціальними перепустками", - йдеться у повідомленні.