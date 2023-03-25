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Новини Війна
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Доброволець з Польщі загинув в бою за Україну

свеча,потери

Один доброволець із Польщі загинув, боронячи Україну. Ще двоє - поранені та перебувають у важкому стані. Також поранено двох польських волонтерів.

Про це повідомив міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (у п’ятницю. - Ред.) загинув черговий український військовий - громадянин Польщі", - написав він у твіттері.

Дворчик додав, що двоє інших польських громадян, які зазнали поранень на фронті декілька днів тому, все ще перебувають у важкому стані.

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Ще одного з двох польських волонтерів-медиків потрапили під обстріл в зоні бойових дій, вивезено на подальше лікування до Польщі. Іншого, важкопораненого, перевезли з Дніпра до Києва.

За даними журналіста Polsat News Матеуша Ляховського, загинув командир взводу Інтернаціонального легіону на ім’я Міхал. Він перебував в Україні від квітня минулого року. Через місяць у нього мав закінчитися контракт, і він планував повернутися до Польщі, аби передавати у польській армії досвід, здобутий в Україні.

За словами журналіста, декілька місяців тому Міхала було поранено. Він міг відпочити довше, але перед Різдвяними святами повернувся на фронт.

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"Він неодноразового говорив, що бореться за свободу України і безпеку Польщі", - наголосив Ляховський, підкресливши, що Міхал був скромним, дбав за свій особовий склад, був втіленням солдатської честі.

Місяць тому Президент України вручив йому медаль "За відвагу".

Автор: 

Польща (8494) легіонер (7) втрати (4394) добровольці (915) Інтернаціональний легіон (18)


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Топ коментарі
+25
Пам'ятаймо кожного героя...
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25.03.2023 09:52
+14
Kozak
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25.03.2023 10:10
+13
Vi4na Pam'yat'...🙏
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25.03.2023 10:05
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25.03.2023 09:52 Відповісти
Vi4na Pam'yat'...🙏
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25.03.2023 10:05 Відповісти
Kozak
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25.03.2023 10:10 Відповісти
БОГАТИР.... царство небесне....
Співчуття рідним....
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25.03.2023 10:56 Відповісти
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25.03.2023 10:14 Відповісти
Світла пам'ять Герою 😪😪😪

Швидкого одужання пораненим воїнам 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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25.03.2023 11:31 Відповісти
Слава Герою!
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25.03.2023 11:42 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Польщі!!!
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25.03.2023 11:58 Відповісти
Царство Небесне Воїну! Він один з тих Людей Світу, який усвідомлював,що боротьба за Мир у світі сьогодні ведеться на теренах України
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25.03.2023 12:03 Відповісти
Дякуємо тобі, польський брате. Я сподіваюся, що Україна пам'ятатиме твій мужній подвиг.
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25.03.2023 13:50 Відповісти
У боях за даунбас загинуло дуже багато воїнів-захисників України!..

Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.

Чим більше буде на фронті залізобетонних ДОТів тим багато буде знищено російських нацистів при малих втрат ЗСУ та територій України.
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26.03.2023 14:30 Відповісти
 
 