Доброволець з Польщі загинув в бою за Україну

Один доброволець із Польщі загинув, боронячи Україну. Ще двоє - поранені та перебувають у важкому стані. Також поранено двох польських волонтерів.

Про це повідомив міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (у п’ятницю. - Ред.) загинув черговий український військовий - громадянин Польщі", - написав він у твіттері.

Дворчик додав, що двоє інших польських громадян, які зазнали поранень на фронті декілька днів тому, все ще перебувають у важкому стані.

Читайте: Доброволець із Франції Кевін Давид загинув у боях за Бахмут. ФОТО

Ще одного з двох польських волонтерів-медиків потрапили під обстріл в зоні бойових дій, вивезено на подальше лікування до Польщі. Іншого, важкопораненого, перевезли з Дніпра до Києва.

За даними журналіста Polsat News Матеуша Ляховського, загинув командир взводу Інтернаціонального легіону на ім’я Міхал. Він перебував в Україні від квітня минулого року. Через місяць у нього мав закінчитися контракт, і він планував повернутися до Польщі, аби передавати у польській армії досвід, здобутий в Україні.

За словами журналіста, декілька місяців тому Міхала було поранено. Він міг відпочити довше, але перед Різдвяними святами повернувся на фронт.

Також читайте: На війні з російськими окупантами під час виконання завдання загинув бойовий медик Артур Шишкин. ФОТО

"Він неодноразового говорив, що бореться за свободу України і безпеку Польщі", - наголосив Ляховський, підкресливши, що Міхал був скромним, дбав за свій особовий склад, був втіленням солдатської честі.

Місяць тому Президент України вручив йому медаль "За відвагу".