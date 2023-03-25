Доброволець з Польщі загинув в бою за Україну
Один доброволець із Польщі загинув, боронячи Україну. Ще двоє - поранені та перебувають у важкому стані. Також поранено двох польських волонтерів.
Про це повідомив міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні (у п’ятницю. - Ред.) загинув черговий український військовий - громадянин Польщі", - написав він у твіттері.
Дворчик додав, що двоє інших польських громадян, які зазнали поранень на фронті декілька днів тому, все ще перебувають у важкому стані.
Ще одного з двох польських волонтерів-медиків потрапили під обстріл в зоні бойових дій, вивезено на подальше лікування до Польщі. Іншого, важкопораненого, перевезли з Дніпра до Києва.
За даними журналіста Polsat News Матеуша Ляховського, загинув командир взводу Інтернаціонального легіону на ім’я Міхал. Він перебував в Україні від квітня минулого року. Через місяць у нього мав закінчитися контракт, і він планував повернутися до Польщі, аби передавати у польській армії досвід, здобутий в Україні.
За словами журналіста, декілька місяців тому Міхала було поранено. Він міг відпочити довше, але перед Різдвяними святами повернувся на фронт.
"Він неодноразового говорив, що бореться за свободу України і безпеку Польщі", - наголосив Ляховський, підкресливши, що Міхал був скромним, дбав за свій особовий склад, був втіленням солдатської честі.
Місяць тому Президент України вручив йому медаль "За відвагу".
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Співчуття рідним....
Швидкого одужання пораненим воїнам 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Польщі!!!
Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.
Чим більше буде на фронті залізобетонних ДОТів тим багато буде знищено російських нацистів при малих втрат ЗСУ та територій України.