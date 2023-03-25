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Новости Война
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Доброволец из Польши погиб в бою за Украину

свеча,потери

Один доброволец из Польши погиб, защищая Украину. Еще двое – ранены и находятся в тяжелом состоянии. Также ранены два польских волонтера.

Об этом сообщил министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (в пятницу. – Ред.) погиб очередной украинский военный – гражданин Польши", – написал он в твиттере.

Дворчик добавил, что двое других польских граждан, которые получили ранения на фронте несколько дней назад, все еще находятся в тяжелом состоянии.

Еще один из двух польских волонтеров-медиков, которые попали под обстрел в зоне боевых действий, вывезен на дальнейшее лечение в Польшу. Другого, тяжелораненого, перевезли из Днепра в Киев.

По данным журналиста Polsat News Матеуша Ляховского, погиб командир взвода Интернационального легиона по имени Михал. Он находился в Украине с апреля прошлого года. Через месяц у него должен был закончиться контракт, и он планировал вернуться в Польшу, чтобы передавать в польской армии опыт, полученный в Украине.

По словам журналиста, несколько месяцев назад Михал был ранен. Он мог отдохнуть подольше, но перед Рождественскими праздниками вернулся на фронт.

"Он неоднократно говорил, что борется за свободу Украины и безопасность Польши", - подчеркнул Ляховский, подчеркнув, что Михал был скромным, заботился о своем личном составе, был воплощением солдатской чести.

Месяц тому назад президент Украины вручил ему медаль "За отвагу".

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Автор: 

Польша (8408) легионер (11) потери (4380) добровольцы (1163) Интернациональный легион (17)


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Топ комментарии
+25
Пам'ятаймо кожного героя...
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25.03.2023 09:52
+14
Kozak
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25.03.2023 10:10
+13
Vi4na Pam'yat'...🙏
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25.03.2023 10:05
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Пам'ятаймо кожного героя...
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25.03.2023 09:52 Ответить
Vi4na Pam'yat'...🙏
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25.03.2023 10:05 Ответить
Kozak
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25.03.2023 10:10 Ответить
БОГАТИР.... царство небесне....
Співчуття рідним....
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25.03.2023 10:56 Ответить
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25.03.2023 10:14 Ответить
Світла пам'ять Герою 😪😪😪

Швидкого одужання пораненим воїнам 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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25.03.2023 11:31 Ответить
Слава Герою!
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25.03.2023 11:42 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Польщі!!!
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25.03.2023 11:58 Ответить
Царство Небесне Воїну! Він один з тих Людей Світу, який усвідомлював,що боротьба за Мир у світі сьогодні ведеться на теренах України
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25.03.2023 12:03 Ответить
Дякуємо тобі, польський брате. Я сподіваюся, що Україна пам'ятатиме твій мужній подвиг.
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25.03.2023 13:50 Ответить
У боях за даунбас загинуло дуже багато воїнів-захисників України!..

Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.

Чим більше буде на фронті залізобетонних ДОТів тим багато буде знищено російських нацистів при малих втрат ЗСУ та територій України.
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26.03.2023 14:30 Ответить
 
 