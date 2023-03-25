Доброволец из Польши погиб в бою за Украину

Один доброволец из Польши погиб, защищая Украину. Еще двое – ранены и находятся в тяжелом состоянии. Также ранены два польских волонтера.

Об этом сообщил министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (в пятницу. – Ред.) погиб очередной украинский военный – гражданин Польши", – написал он в твиттере.

Дворчик добавил, что двое других польских граждан, которые получили ранения на фронте несколько дней назад, все еще находятся в тяжелом состоянии.

Еще один из двух польских волонтеров-медиков, которые попали под обстрел в зоне боевых действий, вывезен на дальнейшее лечение в Польшу. Другого, тяжелораненого, перевезли из Днепра в Киев.

По данным журналиста Polsat News Матеуша Ляховского, погиб командир взвода Интернационального легиона по имени Михал. Он находился в Украине с апреля прошлого года. Через месяц у него должен был закончиться контракт, и он планировал вернуться в Польшу, чтобы передавать в польской армии опыт, полученный в Украине.

По словам журналиста, несколько месяцев назад Михал был ранен. Он мог отдохнуть подольше, но перед Рождественскими праздниками вернулся на фронт.

"Он неоднократно говорил, что борется за свободу Украины и безопасность Польши", - подчеркнул Ляховский, подчеркнув, что Михал был скромным, заботился о своем личном составе, был воплощением солдатской чести.

Месяц тому назад президент Украины вручил ему медаль "За отвагу".

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