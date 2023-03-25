Доброволец из Польши погиб в бою за Украину
Один доброволец из Польши погиб, защищая Украину. Еще двое – ранены и находятся в тяжелом состоянии. Также ранены два польских волонтера.
Об этом сообщил министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня (в пятницу. – Ред.) погиб очередной украинский военный – гражданин Польши", – написал он в твиттере.
Дворчик добавил, что двое других польских граждан, которые получили ранения на фронте несколько дней назад, все еще находятся в тяжелом состоянии.
Еще один из двух польских волонтеров-медиков, которые попали под обстрел в зоне боевых действий, вывезен на дальнейшее лечение в Польшу. Другого, тяжелораненого, перевезли из Днепра в Киев.
По данным журналиста Polsat News Матеуша Ляховского, погиб командир взвода Интернационального легиона по имени Михал. Он находился в Украине с апреля прошлого года. Через месяц у него должен был закончиться контракт, и он планировал вернуться в Польшу, чтобы передавать в польской армии опыт, полученный в Украине.
По словам журналиста, несколько месяцев назад Михал был ранен. Он мог отдохнуть подольше, но перед Рождественскими праздниками вернулся на фронт.
"Он неоднократно говорил, что борется за свободу Украины и безопасность Польши", - подчеркнул Ляховский, подчеркнув, что Михал был скромным, заботился о своем личном составе, был воплощением солдатской чести.
Месяц тому назад президент Украины вручил ему медаль "За отвагу".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Співчуття рідним....
Швидкого одужання пораненим воїнам 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Польщі!!!
Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.
Чим більше буде на фронті залізобетонних ДОТів тим багато буде знищено російських нацистів при малих втрат ЗСУ та територій України.