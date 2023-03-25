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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі мають лікувати в Грузії, - Зурабішвілі

саакашвілі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що уважно стежить за станом здоров’я ексглави держави Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув’язненні.

Про це вона заявила в інтерв'ю опозиційному грузинському телеканалу "Пірвелі ТВ", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мій радник з питань охорони здоров'я майже щодня надає інформацію про стан здоров'я Саакашвілі, отримую інформацію і з інших джерел. Я вважаю, що питання забезпечення нормального стану Саакашвілі є питанням репутації країни", - сказала Зурабішвілі.

Вона наголосила, що не сприймає "принизливого" ставлення до Саакашвілі. За її інформацією, медики кількох країн готові прибути до Грузії для обстеження і лікування Саакашвілі.

"Мені, як президенту країни, важко говорити про необхідність вивезення Саакашвілі на лікування за кордон, тому що це фактично означатиме, що в нас реально немає держави, немає жодних медичних можливостей. Тому, напевно, на місці слід знайти вихід. Це в руках влади, яка має зрозуміти, що репутацію країни мають захищати всі", - додала глава держави.

Відповідаючи на запитання про можливе помилування Саакашвілі президентським указом, Зурабішвілі наголосила, що це її дискреційне право, і вона не потерпить ніякого тиску, зокрема й із-за кордону.

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"Рішення президента з цього питання має бути вільним. До речі, я поважаю позицію Саакашвілі, який не звернувся до мене з проханням про помилування", - резюмувала вона.

Автор: 

Грузія (1844) Зурабішвілі Саломе (104) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+8
За одної умови:Зурабішвілі теж мають лікувати виключно в Грузії !!!
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25.03.2023 12:50
+4
саакашвілі як валіза без ручки - і кинути не хочеться і нести важко.
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25.03.2023 12:40
+4
Задовбав вже всіх цей клоун....
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25.03.2023 13:15
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саакашвілі як валіза без ручки - і кинути не хочеться і нести важко.
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25.03.2023 12:40 Відповісти
«Ми його закатували…
Тут він і помре…»-

Грузінсько ( читай «кацапська») влада.
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25.03.2023 15:14 Відповісти
За одної умови:Зурабішвілі теж мають лікувати виключно в Грузії !!!
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25.03.2023 12:50 Відповісти
Зурабішвілі, як вільна людина, має вибір. А в'язень має задовольнятися тим, що йому пропонують у камері. Не кожному в'язневі виписують ліукрів з-за кордону. Власне, а чим відрізняється лікування умовного лікаря-німця в Сакартвело і в Німеччині? Його кваліфікація різко зменшується?
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25.03.2023 13:42 Відповісти
Ясна річ- кваліфікація грузинського лікаря, значно гірше німецького лікаря.

Чомусь всі летять лікуватися у Німеччину, а не в Грузію.
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25.03.2023 15:18 Відповісти
А Ви читали статтю?
Йому виписують лікарів: "... За її інформацією, медики кількох країн готові прибути до Грузії для обстеження і лікування Саакашвілі...".
Тобто: лікарів він може мати будь-яких, але "...Мені, як президенту країни, важко говорити про необхідність вивезення Саакашвілі на лікування за кордон...". Отже у в'язничній лікарні йому можуть надавати допомогу хоч лікарі всього світу.
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25.03.2023 16:03 Відповісти
Наче на цензорі була новина, що до нього допустили польських лікарів. А далі що? Чим то все закінчилося?
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25.03.2023 12:57 Відповісти
у моїх політичних колах була інсайдерська інформація, що Польща має на меті виявити симуляцію
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25.03.2023 14:04 Відповісти
Це все закінчіться як і починалось-

грузинська влада виконане наказ ху&ло та добье Михо.
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25.03.2023 15:20 Відповісти
Задовбав вже всіх цей клоун....
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25.03.2023 13:15 Відповісти
ти по цьому питанню з кацапами однодумець.
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25.03.2023 15:30 Відповісти
Як вам дуже хочеться зробити з нього жертву кремля. Та хрен там! Цей гівнюк був помічником пуйла, він доклав всіх зусиль, щоб прибрати Пороха.
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25.03.2023 21:45 Відповісти
щоб помилувати, сцикашвіля повинен попросити, і відповідно визнати свою вину. але що він хотів, реформи в дії, вчинив злочин - відповідай.
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25.03.2023 13:38 Відповісти
и закончится лечение в грузии колокольным звоном
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25.03.2023 13:44 Відповісти
Схоже, обмовилася : Саакашвілі мають лікувати в Грузії, -

Зурабішвілі Джерело:

не лікувати, а ліквідувати на замовлення Пу
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25.03.2023 17:36 Відповісти
Та нахрен він тому пу? Там своя каша вариться.
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25.03.2023 21:30 Відповісти
Уся ця ситуація з самою хворою у світі людиною в черговий раз показує все убогість сакашвілі та повна відсутність чіткої політичної платформи для об'єднання союзників
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25.03.2023 14:12 Відповісти
Да дайте ему уже кокса для настроения и шмали для аппетита и всё пройдёт.
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25.03.2023 14:14 Відповісти
Мають... ніхто б не заперечував, як би вміли це робити.
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25.03.2023 15:18 Відповісти
Міхо будучи президентом Грузії "потрошив" "злодіїв в законі", кримінальних авторитетів та корумпованих чиновників гвалтуючи їх всіма можливими способами на камеру. Кожного вечора цей збочинець переглядав "відосіки" за неоприлюднення яких вимагав у жертв кошти. Віддавали все і навіть брали величезні борги, бо для "кавказця" стати відомим на всю Грузію відтраханим і опущеним велика ганьба. Мовчать і до цього часу. Але дуже скрегочуть зубами - зачепиш гівно і відбудеться "злив відосіка". Знаходитись в будь якій вязниці Грузії для Міхо це стати дірявим підором, яким він (не бачу приводу сумніватись в цьому!) уже 100% став. От і косить "на больнічку". Він навіть ладен здохнути в палаті а не задихнутися **** у вязниці... Чмо! Методи якими він "реформував" Грузію, йому грузини не пробачать. Так що "больнічка" це найбезпечніше місце для такого гівнюка...
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25.03.2023 15:27 Відповісти
Звідкм інфа? Давай пруфи інакше ти ******.
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25.03.2023 15:31 Відповісти
Ага. Гугл тобі в лапи. Коли це гівно посадили видалив архів бо "міхо всьо". Звернись до правозахисних недержавних організації Грузії. Тобі не спадало на думку чого воно здриснуло з "правової і реформованої ним" Грузії? .. Ніколи не пробачу Пєті ... і Зелі появу цього брудного чмо в Україні...
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25.03.2023 15:57 Відповісти
Коли Пєтя його сюди звав, то мабуть ще не знали, яке воно гівно, а взнали то витурили. А от як зеля звав, то вже всі знали про його подвиги і "путєшєствіє" на плечах через кордон. Але зеля це зробив в піку Пороху.
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25.03.2023 21:40 Відповісти
вiн не просто пi здюк, a кончений, проплачений пi дараст/
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25.03.2023 16:58 Відповісти
А чому Вазелін мовчить з опою? Він український громадянин. На щастя позбавились щоб він носа не втручав в МО?
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25.03.2023 22:03 Відповісти
та дипломатку туди таку відправили, що зможе пролобіювати угоду
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28.03.2023 11:26 Відповісти
 
 