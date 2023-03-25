Саакашвілі мають лікувати в Грузії, - Зурабішвілі
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що уважно стежить за станом здоров’я ексглави держави Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув’язненні.
Про це вона заявила в інтерв'ю опозиційному грузинському телеканалу "Пірвелі ТВ", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Мій радник з питань охорони здоров'я майже щодня надає інформацію про стан здоров'я Саакашвілі, отримую інформацію і з інших джерел. Я вважаю, що питання забезпечення нормального стану Саакашвілі є питанням репутації країни", - сказала Зурабішвілі.
Вона наголосила, що не сприймає "принизливого" ставлення до Саакашвілі. За її інформацією, медики кількох країн готові прибути до Грузії для обстеження і лікування Саакашвілі.
"Мені, як президенту країни, важко говорити про необхідність вивезення Саакашвілі на лікування за кордон, тому що це фактично означатиме, що в нас реально немає держави, немає жодних медичних можливостей. Тому, напевно, на місці слід знайти вихід. Це в руках влади, яка має зрозуміти, що репутацію країни мають захищати всі", - додала глава держави.
Відповідаючи на запитання про можливе помилування Саакашвілі президентським указом, Зурабішвілі наголосила, що це її дискреційне право, і вона не потерпить ніякого тиску, зокрема й із-за кордону.
"Рішення президента з цього питання має бути вільним. До речі, я поважаю позицію Саакашвілі, який не звернувся до мене з проханням про помилування", - резюмувала вона.
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Тут він і помре…»-
Грузінсько ( читай «кацапська») влада.
Чомусь всі летять лікуватися у Німеччину, а не в Грузію.
Йому виписують лікарів: "... За її інформацією, медики кількох країн готові прибути до Грузії для обстеження і лікування Саакашвілі...".
Тобто: лікарів він може мати будь-яких, але "...Мені, як президенту країни, важко говорити про необхідність вивезення Саакашвілі на лікування за кордон...". Отже у в'язничній лікарні йому можуть надавати допомогу хоч лікарі всього світу.
грузинська влада виконане наказ ху&ло та добье Михо.
Зурабішвілі Джерело:
не лікувати, а ліквідувати на замовлення Пу