Саакашвілі мають лікувати в Грузії, - Зурабішвілі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що уважно стежить за станом здоров’я ексглави держави Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув’язненні.

Про це вона заявила в інтерв'ю опозиційному грузинському телеканалу "Пірвелі ТВ", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мій радник з питань охорони здоров'я майже щодня надає інформацію про стан здоров'я Саакашвілі, отримую інформацію і з інших джерел. Я вважаю, що питання забезпечення нормального стану Саакашвілі є питанням репутації країни", - сказала Зурабішвілі.

Вона наголосила, що не сприймає "принизливого" ставлення до Саакашвілі. За її інформацією, медики кількох країн готові прибути до Грузії для обстеження і лікування Саакашвілі.

"Мені, як президенту країни, важко говорити про необхідність вивезення Саакашвілі на лікування за кордон, тому що це фактично означатиме, що в нас реально немає держави, немає жодних медичних можливостей. Тому, напевно, на місці слід знайти вихід. Це в руках влади, яка має зрозуміти, що репутацію країни мають захищати всі", - додала глава держави.

Відповідаючи на запитання про можливе помилування Саакашвілі президентським указом, Зурабішвілі наголосила, що це її дискреційне право, і вона не потерпить ніякого тиску, зокрема й із-за кордону.

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"Рішення президента з цього питання має бути вільним. До речі, я поважаю позицію Саакашвілі, який не звернувся до мене з проханням про помилування", - резюмувала вона.