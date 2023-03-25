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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили должны лечить в Грузии, - Зурабишвили

саакашвілі

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что внимательно следит за состоянием здоровья находящегося в заключении экс-главы государства Михеила Саакашвили.

Об этом она заявила в интервью оппозиционному грузинскому телеканалу "Пирвели ТВ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мой советник по вопросам здравоохранения почти ежедневно предоставляет информацию о состоянии здоровья Саакашвили, получаю информацию и из других источников. Я считаю, что вопрос обеспечения нормального состояния Саакашвили является вопросом репутации страны", - сказала Зурабишвили.

Она подчеркнула, что не приемлет никакого "унизительного" отношения к Саакашвили. По ее информации, медики нескольких стран готовы прибыть в Грузию для обследования и лечения Саакашвили.

"Мне, как президенту страны, трудно говорить о необходимости вывоза Саакашвили на лечение заграницу, так как это фактически будет означать, что у нас реально нет государства, нет никаких медицинских возможностей. Поэтому, наверное, на месте должен быть найден выход. Это в руках властей, которые должны понять, что репутацию страны должны защищать все", - добавила глава государства.

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Отвечая на вопрос о возможном помиловании Саакашвили президентским указом, Зурабишвили подчеркнула, что это ее дискреционное право, и она не потерпит никакого давления, в том числе из-за рубежа.

"Решение президента по данному вопросу должно быть свободным. Кстати, я уважаю позицию Саакашвили, который не обратился ко мне с просьбой о помиловании", - резюмировала она.

Автор: 

Грузия (4499) Зурабишвили Саломе (99) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+8
За одної умови:Зурабішвілі теж мають лікувати виключно в Грузії !!!
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25.03.2023 12:50
+4
саакашвілі як валіза без ручки - і кинути не хочеться і нести важко.
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25.03.2023 12:40
+4
Задовбав вже всіх цей клоун....
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25.03.2023 13:15
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саакашвілі як валіза без ручки - і кинути не хочеться і нести важко.
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25.03.2023 12:40 Ответить
«Ми його закатували…
Тут він і помре…»-

Грузінсько ( читай «кацапська») влада.
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25.03.2023 15:14 Ответить
За одної умови:Зурабішвілі теж мають лікувати виключно в Грузії !!!
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25.03.2023 12:50 Ответить
Зурабішвілі, як вільна людина, має вибір. А в'язень має задовольнятися тим, що йому пропонують у камері. Не кожному в'язневі виписують ліукрів з-за кордону. Власне, а чим відрізняється лікування умовного лікаря-німця в Сакартвело і в Німеччині? Його кваліфікація різко зменшується?
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25.03.2023 13:42 Ответить
Ясна річ- кваліфікація грузинського лікаря, значно гірше німецького лікаря.

Чомусь всі летять лікуватися у Німеччину, а не в Грузію.
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25.03.2023 15:18 Ответить
А Ви читали статтю?
Йому виписують лікарів: "... За її інформацією, медики кількох країн готові прибути до Грузії для обстеження і лікування Саакашвілі...".
Тобто: лікарів він може мати будь-яких, але "...Мені, як президенту країни, важко говорити про необхідність вивезення Саакашвілі на лікування за кордон...". Отже у в'язничній лікарні йому можуть надавати допомогу хоч лікарі всього світу.
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25.03.2023 16:03 Ответить
Наче на цензорі була новина, що до нього допустили польських лікарів. А далі що? Чим то все закінчилося?
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25.03.2023 12:57 Ответить
у моїх політичних колах була інсайдерська інформація, що Польща має на меті виявити симуляцію
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25.03.2023 14:04 Ответить
Це все закінчіться як і починалось-

грузинська влада виконане наказ ху&ло та добье Михо.
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25.03.2023 15:20 Ответить
Задовбав вже всіх цей клоун....
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25.03.2023 13:15 Ответить
ти по цьому питанню з кацапами однодумець.
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25.03.2023 15:30 Ответить
Як вам дуже хочеться зробити з нього жертву кремля. Та хрен там! Цей гівнюк був помічником пуйла, він доклав всіх зусиль, щоб прибрати Пороха.
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25.03.2023 21:45 Ответить
щоб помилувати, сцикашвіля повинен попросити, і відповідно визнати свою вину. але що він хотів, реформи в дії, вчинив злочин - відповідай.
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25.03.2023 13:38 Ответить
и закончится лечение в грузии колокольным звоном
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25.03.2023 13:44 Ответить
Схоже, обмовилася : Саакашвілі мають лікувати в Грузії, -

Зурабішвілі Джерело:

не лікувати, а ліквідувати на замовлення Пу
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25.03.2023 17:36 Ответить
Та нахрен він тому пу? Там своя каша вариться.
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25.03.2023 21:30 Ответить
Уся ця ситуація з самою хворою у світі людиною в черговий раз показує все убогість сакашвілі та повна відсутність чіткої політичної платформи для об'єднання союзників
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25.03.2023 14:12 Ответить
Да дайте ему уже кокса для настроения и шмали для аппетита и всё пройдёт.
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25.03.2023 14:14 Ответить
Мають... ніхто б не заперечував, як би вміли це робити.
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25.03.2023 15:18 Ответить
Міхо будучи президентом Грузії "потрошив" "злодіїв в законі", кримінальних авторитетів та корумпованих чиновників гвалтуючи їх всіма можливими способами на камеру. Кожного вечора цей збочинець переглядав "відосіки" за неоприлюднення яких вимагав у жертв кошти. Віддавали все і навіть брали величезні борги, бо для "кавказця" стати відомим на всю Грузію відтраханим і опущеним велика ганьба. Мовчать і до цього часу. Але дуже скрегочуть зубами - зачепиш гівно і відбудеться "злив відосіка". Знаходитись в будь якій вязниці Грузії для Міхо це стати дірявим підором, яким він (не бачу приводу сумніватись в цьому!) уже 100% став. От і косить "на больнічку". Він навіть ладен здохнути в палаті а не задихнутися **** у вязниці... Чмо! Методи якими він "реформував" Грузію, йому грузини не пробачать. Так що "больнічка" це найбезпечніше місце для такого гівнюка...
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25.03.2023 15:27 Ответить
Звідкм інфа? Давай пруфи інакше ти ******.
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25.03.2023 15:31 Ответить
Ага. Гугл тобі в лапи. Коли це гівно посадили видалив архів бо "міхо всьо". Звернись до правозахисних недержавних організації Грузії. Тобі не спадало на думку чого воно здриснуло з "правової і реформованої ним" Грузії? .. Ніколи не пробачу Пєті ... і Зелі появу цього брудного чмо в Україні...
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25.03.2023 15:57 Ответить
Коли Пєтя його сюди звав, то мабуть ще не знали, яке воно гівно, а взнали то витурили. А от як зеля звав, то вже всі знали про його подвиги і "путєшєствіє" на плечах через кордон. Але зеля це зробив в піку Пороху.
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25.03.2023 21:40 Ответить
вiн не просто пi здюк, a кончений, проплачений пi дараст/
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25.03.2023 16:58 Ответить
А чому Вазелін мовчить з опою? Він український громадянин. На щастя позбавились щоб він носа не втручав в МО?
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25.03.2023 22:03 Ответить
та дипломатку туди таку відправили, що зможе пролобіювати угоду
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28.03.2023 11:26 Ответить
 
 