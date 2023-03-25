Саакашвили должны лечить в Грузии, - Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что внимательно следит за состоянием здоровья находящегося в заключении экс-главы государства Михеила Саакашвили.

Об этом она заявила в интервью оппозиционному грузинскому телеканалу "Пирвели ТВ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мой советник по вопросам здравоохранения почти ежедневно предоставляет информацию о состоянии здоровья Саакашвили, получаю информацию и из других источников. Я считаю, что вопрос обеспечения нормального состояния Саакашвили является вопросом репутации страны", - сказала Зурабишвили.

Она подчеркнула, что не приемлет никакого "унизительного" отношения к Саакашвили. По ее информации, медики нескольких стран готовы прибыть в Грузию для обследования и лечения Саакашвили.

"Мне, как президенту страны, трудно говорить о необходимости вывоза Саакашвили на лечение заграницу, так как это фактически будет означать, что у нас реально нет государства, нет никаких медицинских возможностей. Поэтому, наверное, на месте должен быть найден выход. Это в руках властей, которые должны понять, что репутацию страны должны защищать все", - добавила глава государства.

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Отвечая на вопрос о возможном помиловании Саакашвили президентским указом, Зурабишвили подчеркнула, что это ее дискреционное право, и она не потерпит никакого давления, в том числе из-за рубежа.

"Решение президента по данному вопросу должно быть свободным. Кстати, я уважаю позицию Саакашвили, который не обратился ко мне с просьбой о помиловании", - резюмировала она.