Клиника, где лечится Саакашвили, хочет, чтобы его перевели в другое заведение

Клиника "Вивамед", где лечится бывший президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, сомневается в целесообразности его дальнейшего пребывания в заведении.

Об этом заявили в клинике, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости - Грузия".

Там отметили, что Саакашвили соглашается только на симптоматическое лечение, которое может получать в любом заведении. И выражает недоверие к персоналу.

"С октября прошлого года пацинт отказывается от предложенного курса лечения, особенно если тот или иной препарат или процедура оказывают положительное влияние на его субъективные или объективные данные", - заявили в клинике.

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Там подчеркнули, что не хотят нести "репутационные потери".

Адвокат Саакавилли Шалва Хачапуридзе назвал заявление клиники "непонятным".

"Что значит - заберите его в другое заведение, это куда? В колонию, в тюрьму? Это будет смертным приговором в его состоянии", - говорил он.

Семья Саакашвили утверждает, что его вес еще больше снизился на этой неделе, и теперь он весит 62 кг при росте 195 см. Ранее врачи предупреждали, что если вес достигнет 52-53 кг, ситуация станет необратимой.

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Мати колишнього президента каже, що його організм відторгає їжу, і тому він приймає її маленькими порціями.

Напомним, 20 ноября 2022 года адвокат Саакашвили заявил, что его клиента отравили после ареста. Пенитенциарная служба Грузии утверждает, что не видела никаких доказательств отравления. После этого адвокат предоставил заключение американскому врачу, который проанализировал образцы волос и ногтей Саакашвили. Вывод подтверждает, что у экс-президента – отравление тяжелыми металлами и зависимость от медицинских препаратов.

Президент Украины Владимир Зеленский просит Грузию отпустить Саакашвили на лечение за границу.

31 января мать Саакашвили сообщила, что ее сын упал в обморок и не может ходить. Тогда же соратники бывшего президента сообщали, что его перевели в реанимацию. Но руководство клиники это не подтвердило.

1 февраля во время судебного заседания Саакашвили по видеосвязи заявил, что его состояние резко ухудшилось, и показал, насколько похудел в последнее время. Бывший президент просит перевести его в реанимацию.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что правительство Грузии призвано убить Саакашвили.

6 февраля городской суд Тбилиси не отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. МИД Украины выразило разочарование этим решением.

Европарламент принял резолюцию с призывом к Грузии освободить Саакашвили.