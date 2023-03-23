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Клиника, где лечится Саакашвили, хочет, чтобы его перевели в другое заведение

саакашвілі

Клиника "Вивамед", где лечится бывший президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, сомневается в целесообразности его дальнейшего пребывания в заведении.

Об этом заявили в клинике, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости - Грузия".

Там отметили, что Саакашвили соглашается только на симптоматическое лечение, которое может получать в любом заведении. И выражает недоверие к персоналу.

"С октября прошлого года пацинт отказывается от предложенного курса лечения, особенно если тот или иной препарат или процедура оказывают положительное влияние на его субъективные или объективные данные", - заявили в клинике.

Также читайте: Саакашвили заявил, что ему угрожает полиорганная недостаточность

Там подчеркнули, что не хотят нести "репутационные потери".

Адвокат Саакавилли Шалва Хачапуридзе назвал заявление клиники "непонятным".

"Что значит - заберите его в другое заведение, это куда? В колонию, в тюрьму? Это будет смертным приговором в его состоянии", - говорил он.

Семья Саакашвили утверждает, что его вес еще больше снизился на этой неделе, и теперь он весит 62 кг при росте 195 см. Ранее врачи предупреждали, что если вес достигнет 52-53 кг, ситуация станет необратимой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Тбилиси отказал Саакашвили в отсрочке приговора по состоянию здоровья

Мати колишнього президента каже, що його організм відторгає їжу, і тому він приймає її маленькими порціями.

Напомним, 20 ноября 2022 года адвокат Саакашвили заявил, что его клиента отравили после ареста. Пенитенциарная служба Грузии утверждает, что не видела никаких доказательств отравления. После этого адвокат предоставил заключение американскому врачу, который проанализировал образцы волос и ногтей Саакашвили. Вывод подтверждает, что у экс-президента – отравление тяжелыми металлами и зависимость от медицинских препаратов.

Президент Украины Владимир Зеленский просит Грузию отпустить Саакашвили на лечение за границу.

31 января мать Саакашвили сообщила, что ее сын упал в обморок и не может ходить. Тогда же соратники бывшего президента сообщали, что его перевели в реанимацию. Но руководство клиники это не подтвердило.

1 февраля во время судебного заседания Саакашвили по видеосвязи заявил, что его состояние резко ухудшилось, и показал, насколько похудел в последнее время. Бывший президент просит перевести его в реанимацию.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что правительство Грузии призвано убить Саакашвили.

6 февраля городской суд Тбилиси не отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. МИД Украины выразило разочарование этим решением.

Европарламент принял резолюцию с призывом к Грузии освободить Саакашвили.

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+26
"З жовтня минулого року пацінт відмовляється від запропонованого курсу лікування, особливо якщо той чи інший препарат чи процедура позитивно впливають на його суб'єктивні чи об'єктивні дані", - заявили в клініці.

Там наголосили, що не хочуть нести "репутаційні втрати".

Джерело:

*
Їх можна зрозуміти. Пацієнт відмовляється від лікування.
Будь-якій клініці не потрібен такий пацієнт. Тим більше, такий публічний.
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23.03.2023 09:16
+21
Що і вимагалося довести Міхо не бажає лікування - хоче тільки усунуть неприємні симптоми хвороби Це як алкоголів : "Від алкоголізму лікуваться не хочу - приберіть лише симптоми похмілля!"
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23.03.2023 09:17
+13
То він не у в'язничній лікарні лікується, а поза межами? А чи можна так кожному засудженому? Він схожий на "юлю", що симулювала хворобу. Ці сибарити не можуть з гідністю бодай місяць побути зі звичайними в'язнями. Я припускаю, що вся "хвороба" -- це просто зміна люксусових умов проживання до засудження на в'язничні умови.
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23.03.2023 09:28
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"З жовтня минулого року пацінт відмовляється від запропонованого курсу лікування, особливо якщо той чи інший препарат чи процедура позитивно впливають на його суб'єктивні чи об'єктивні дані", - заявили в клініці.

Там наголосили, що не хочуть нести "репутаційні втрати".

Джерело:

*
Їх можна зрозуміти. Пацієнт відмовляється від лікування.
Будь-якій клініці не потрібен такий пацієнт. Тим більше, такий публічний.
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23.03.2023 09:16 Ответить
І це легко зробити, відправивши його до відповідного закладу, психіатрії, бо при діагнозі деменція він не може самостійно приймати рішення, юридично
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23.03.2023 09:48 Ответить
Що і вимагалося довести Міхо не бажає лікування - хоче тільки усунуть неприємні симптоми хвороби Це як алкоголів : "Від алкоголізму лікуваться не хочу - приберіть лише симптоми похмілля!"
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23.03.2023 09:17 Ответить
У чувака банальна ломкка... 🤣🤣🤣
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23.03.2023 09:27 Ответить
То він не у в'язничній лікарні лікується, а поза межами? А чи можна так кожному засудженому? Він схожий на "юлю", що симулювала хворобу. Ці сибарити не можуть з гідністю бодай місяць побути зі звичайними в'язнями. Я припускаю, що вся "хвороба" -- це просто зміна люксусових умов проживання до засудження на в'язничні умови.
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23.03.2023 09:28 Ответить
ні ні,таке казать не можна, зараз налетять борцуни за міхо жопу рвати,бо ті бовдури досі скавчать що його грузинська влада морить голодом)))) а воно в приватній клініці чалиться і коники показує)))
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23.03.2023 14:52 Ответить
Навіщо він взагалі в Грузію поїхав?
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23.03.2023 09:40 Ответить
повірив що він "бох"
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23.03.2023 09:56 Ответить
Не випускайте цього Карлсона!
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23.03.2023 09:56 Ответить
Він же знав, що його арештують, але поперся в Грузію, бо мабуть уже (в мріях) бачив, як його прихильники мільйонним натовпом атакують тюрму і виносять свого ГЕРОЯ на плечах, як колись незаконно занесли через кордон в Україну, і прославлять на весь світ! Уррааа!!!!
Але не так сталося, як бажалося
Тепер хоче вибратись, та не виходить. А краще б випустили, цікаво що було б далі, куди він подався б харчуватись
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23.03.2023 09:59 Ответить
А шо там с протестами в Грузии. чота как-то само сабой расасалась?
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23.03.2023 10:01 Ответить
Значить незабаром помре . Нафіга клініці цей гембель.
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23.03.2023 10:03 Ответить
Судячи з ранніх публікацій адвокатів Саакашвілі, він має психічні розлади, діагноз деменція, яка несе за собою лікування, яке має не він сприймати, а людина,яка несе за нього відповідальність. Навіть до примусового забезпечення життєдіяльності організму,якщо не має документів, де написана його воля при цьому стані.
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23.03.2023 10:05 Ответить
При всем уважении к политической позиции Саакашвили уверен, что нынешнее печальное положение есть его намеренный и целенаправленный результат, а также отчаянная попытка досрочно выбраться из тюрьмы нынешнего пророссийского режима в Грузии.
Кто виноват? Прежде всего он сам, переоценил собственную популярность и решимость грузинского народа, его никто не заставлял возвращатся в Грузию. Если бы не уехал изУкраины, то был бы сейчас главой военой администрации одной из областей, занимался бы полезными и нужными делами. Михо по сути политический авантюрист (хоть и романтик), который переоценил свою харизму и реальные возможности, увидел, лишь то, что хотел видеть (впрочем как и многие из нас)!
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23.03.2023 10:30 Ответить
Его ошибка та же, что у Навального и других опозиционеров, что не уехали из паРашки (в надежде из гонимых на гребне волны недовольтва народа подняться "до небес").
Только вот "народ" не тот, на который расчитывали и жестко просчитались!
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23.03.2023 10:33 Ответить
він просто авантюрист і пройдисвіт, і не треба було злочини чинити, за що й сидить.
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27.03.2023 11:40 Ответить
хоче Михо звалити, з-за кордону боротися легше, а якщо допомогти на виборах якійсь гниді, то й посаду можна хапанути, де працювати не треба, та й пох заробітчанину на чужі країни.
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23.03.2023 10:59 Ответить
Тобі, як видно, і на свою пох.
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23.03.2023 11:04 Ответить
на тебе двічі
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23.03.2023 11:08 Ответить
Господін Сааков чи майже не ворог №1 Петра Лєксєїча. Звідси тон та зміст коментів порохоботів. А суть справи дуже проста - кацапський Бздина Іванов з підручними (з лєпилами в т.ч.) помалу вбивають Ніколозовича. Мабуть, що довше мучився.
І щоб тут не звизділи соєві фанати, весь цей процес не має ніякого відношення до здійснення правосуддя. Та і до медицини не має відношення теж.
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23.03.2023 11:03 Ответить
Блажен кто верует ...
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23.03.2023 15:40 Ответить
сракашвіля жалюгідне посміховисько, як і твоя тюлька грігян/тєлєгіна.
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27.03.2023 11:44 Ответить
"6 лютого міський суд Тбілісі не відмовився звільнити Саакашвілі за станом здоров'я.
МЗС України висловило розчарування цим рішенням."

Щось не так у цих двох реченнях.
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23.03.2023 11:42 Ответить
дурналісти такі дурналісти
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27.03.2023 11:45 Ответить
 
 