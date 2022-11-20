Ми не бачили жодних доказів отруєння Саакашвілі, - пенітенціарна служба Грузії
У Пенітенціарній службі Грузії прокоментували заяву адвоката і матері експрезидента Михеїла Саакашвілі про те, що його могли отруїти після арешту і свідченням цього є результати експертизи.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости-Грузия".
У пенітенціарній службі наголосили, що не отримували жодних офіційних документів, які б підтверджували заяви про можливе отруєння Саакашвілі під час перебування під вартою.
"Саакашвілі перебуває під медичним наглядом у лікарні, вживають необхідних медичних заходів. Для запобігання дезінформації, закликаємо усіх утриматися від поширення неперевіреної та необгрунтованої інформації", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, раніше адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту - чи то під час перебування у в’язниці, чи то після переведення до лікарні. За словами матері експрезидента Гіулі Аласанія, в організмі Саакашвілі знайшли підвищений вміст важких металів - ртуті, барію, таллію.
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А шо там в Грузии, барыг нет, неочем кукарекать, да, Мишико? Или боишься на звиздюлину нарваться, петушок обкуренный??
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Головні герої визволення легендарних азовців - це Президент Зеленський та Андрій Єрмак.
Я також маю інформацію з адміністрації, де формально продовжую працювати і де маю багато колег та друзів, про те, що робота головнокомандувача з цього питання не припинялася ні на секунду. Він дуже переживав і розмовляв з усіма міжнародними партнерами.
Свого часу Зеленський хотів уникнути оточення та жертв серед азовців і наполягав на тому, щоб вони відійшли, але командири на місці вирішили, що вони мали ресурс опору. Хоча тоді Президент мав рацію. Але це ще більше стимулювало його не лише не забувати, а й нагадувати всім.
Мій колега по інституту Єрмак доклав увесь свій дипломатичний талант і те, що здавалося неможливим стало можливим. Президент показав величезне почуття відповідальності та людяність, і це останнє - дуже рідкісна якість для головнокомандувача на війні. Україна виграє і завдяки такому благородству.
https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/pfbid0KCtvA3C25FCwde3fAycGPP2kNhM327JiNur71Q647iGM2XsmXQ7AFH9FPWAYU2E8l?__cft__[0]=AZU_uGcuaN0fNiotLJgnNCkB799YSf4-topCKv12EO6WG4wJ0gqDa3imd45oVKr4GGvYnQ7fl13CS2wDA6qtc7SrEVRrKttMyJVL7_FIModlY0GOiSsn44pIs6wt0MpYtkvfPQFXnBrwbxq63nYPFChShktD0yp_69ginRTCI5fqdw&__tn__=%2CO%2CP-R 27 вересня ·
Дуже важливим для зміцнення проукраїнських настроїв у США є те, що обкладинка TIME присвячена генералу Залужному. Людиною року 100% цього року стане Зеленський.
На місці редакції TIME я обов'язково зробив би обкладинку з Єрмаком. Андрій мало виступає, але відіграє важливу роль у цій війні.
Він найближчий соратник Зеленського, талановитий організатор та блискучий дипломат, який відіграв вирішальну роль у звільненні Азовців.
Історія обов'язково високо оцінить його роль у цій великій війні.
Я їх показала перед вашим коментарем.
Так что весь асфальт в качестве подготовки к шашлычкам на его совести в том числе. И все жертвы неэвакуированных Бучи, Ирпеня, Мариуполя, Херсона - тоже.