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Ми не бачили жодних доказів отруєння Саакашвілі, - пенітенціарна служба Грузії

саакашвілі

У Пенітенціарній службі Грузії прокоментували заяву адвоката і матері експрезидента Михеїла Саакашвілі про те, що його могли отруїти після арешту і свідченням цього є результати експертизи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости-Грузия".

У пенітенціарній службі наголосили, що не отримували жодних офіційних документів, які б підтверджували заяви про можливе отруєння Саакашвілі під час перебування під вартою.

"Саакашвілі перебуває під медичним наглядом у лікарні, вживають необхідних медичних заходів. Для запобігання дезінформації, закликаємо усіх утриматися від поширення неперевіреної та необгрунтованої інформації", - йдеться у заяві.

Також читайте: У Саакашвілі діагностовано деменцію та туберкульоз, - адвокат

Нагадаємо, раніше адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту - чи то під час перебування у в’язниці, чи то після переведення до лікарні. За словами матері експрезидента Гіулі Аласанія, в організмі Саакашвілі знайшли підвищений вміст важких металів - ртуті, барію, таллію.

Автор: 

Грузія (1852) отруєння (945) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+12
Когда Саакашвили назначили к нам в Одессу губернатором, я , как и многие, возлагали на него большие надежды. А он оказался обычным политическим треплом. Сейчас он мне не интересен ни как политик, ни как личность. Хотя, как любому человеку желаю здоровья. Всем, кроме путина и его избирателей кацапов.
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20.11.2022 12:06 Відповісти
+9
Почитайте оди Саакашвілі бєнінпаханату.
Я їх показала перед вашим коментарем.
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20.11.2022 12:33 Відповісти
+8
Мишико очень обиделся, что о нем не вспоминают. Вот его команда и кукарекает всякий бред.
А шо там в Грузии, барыг нет, неочем кукарекать, да, Мишико? Или боишься на звиздюлину нарваться, петушок обкуренный??
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20.11.2022 12:10 Відповісти
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Когда Саакашвили назначили к нам в Одессу губернатором, я , как и многие, возлагали на него большие надежды. А он оказался обычным политическим треплом. Сейчас он мне не интересен ни как политик, ни как личность. Хотя, как любому человеку желаю здоровья. Всем, кроме путина и его избирателей кацапов.
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20.11.2022 12:06 Відповісти
Особисто мене вразило те, коли Саакашвілі, як політик, що мав певний позитивний background, поступово, але послідовно перетворювався на звичайного блазня. І річ не в його запальному темпераменті, а в скочуванні в примітивізм і банальність.
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20.11.2022 13:37 Відповісти
Його поведіка і поступова деградація таки вказує на отруєння. Або наркотичне, або як мінімум алкогольне. Про це ж свідчать і його численні відео, де аидно звницв. Так, справді це отруєння відбулося далеко до арешту і ув'язнення, носило наростаючий характер і було добровільним. Тобто Саакавюшвілі приймав отруту добровільно. Для власного задоволення. Простіше - схоже, він звичайний наркоман. Дуже схоже.
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20.11.2022 14:17 Відповісти
Мишико очень обиделся, что о нем не вспоминают. Вот его команда и кукарекает всякий бред.
А шо там в Грузии, барыг нет, неочем кукарекать, да, Мишико? Или боишься на звиздюлину нарваться, петушок обкуренный??
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20.11.2022 12:10 Відповісти
Аналізи друг Єрмака Саакашвілі не хоче здати для підтвердження заяв адвоката?
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20.11.2022 12:13 Відповісти
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Головні герої визволення легендарних азовців - це Президент Зеленський та Андрій Єрмак.
Я також маю інформацію з адміністрації, де формально продовжую працювати і де маю багато колег та друзів, про те, що робота головнокомандувача з цього питання не припинялася ні на секунду. Він дуже переживав і розмовляв з усіма міжнародними партнерами.
Свого часу Зеленський хотів уникнути оточення та жертв серед азовців і наполягав на тому, щоб вони відійшли, але командири на місці вирішили, що вони мали ресурс опору. Хоча тоді Президент мав рацію. Але це ще більше стимулювало його не лише не забувати, а й нагадувати всім.

Мій колега по інституту Єрмак доклав увесь свій дипломатичний талант і те, що здавалося неможливим стало можливим. Президент показав величезне почуття відповідальності та людяність, і це останнє - дуже рідкісна якість для головнокомандувача на війні. Україна виграє і завдяки такому благородству.
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20.11.2022 12:17 Відповісти
https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil?__cft__[0]=AZU_uGcuaN0fNiotLJgnNCkB799YSf4-topCKv12EO6WG4wJ0gqDa3imd45oVKr4GGvYnQ7fl13CS2wDA6qtc7SrEVRrKttMyJVL7_FIModlY0GOiSsn44pIs6wt0MpYtkvfPQFXnBrwbxq63nYPFChShktD0yp_69ginRTCI5fqdw&__tn__=-UC%2CP-R Mikheil Saakashvili

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/pfbid0KCtvA3C25FCwde3fAycGPP2kNhM327JiNur71Q647iGM2XsmXQ7AFH9FPWAYU2E8l?__cft__[0]=AZU_uGcuaN0fNiotLJgnNCkB799YSf4-topCKv12EO6WG4wJ0gqDa3imd45oVKr4GGvYnQ7fl13CS2wDA6qtc7SrEVRrKttMyJVL7_FIModlY0GOiSsn44pIs6wt0MpYtkvfPQFXnBrwbxq63nYPFChShktD0yp_69ginRTCI5fqdw&__tn__=%2CO%2CP-R 27 вересня ·

Дуже важливим для зміцнення проукраїнських настроїв у США є те, що обкладинка TIME присвячена генералу Залужному. Людиною року 100% цього року стане Зеленський.

На місці редакції TIME я обов'язково зробив би обкладинку з Єрмаком. Андрій мало виступає, але відіграє важливу роль у цій війні.
 Він найближчий соратник Зеленського, талановитий організатор та блискучий дипломат, який відіграв вирішальну роль у звільненні Азовців.
Історія обов'язково високо оцінить його роль у цій великій війні.
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20.11.2022 12:18 Відповісти
Ото хворий Карлсрн лиже дупу Эрмаку зі шмарклявим.
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20.11.2022 12:46 Відповісти
Це не стьоб? Ви це серйозно???
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20.11.2022 12:32 Відповісти
Почитайте оди Саакашвілі бєнінпаханату.
Я їх показала перед вашим коментарем.
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20.11.2022 12:33 Відповісти
Що ця Дюба курить?
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20.11.2022 12:48 Відповісти
"Ищите женщину» - агент фсб Лиза свою задачу выполнила - затащила Саакашвили в тюрьму
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20.11.2022 12:28 Відповісти
Доктор Ліза і оркестр "олександрова" ?...сарказм!
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20.11.2022 12:30 Відповісти
А шо это за Хер , это не тот ли который делал нервы Пороху , говорил ,что Зеленскиц ездил в Оман по инвестиции , и в дружбанах у него сам Ермак . Не ничего не забыл ????
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20.11.2022 13:09 Відповісти
https://eksmo.ru/authors/shopengauer-a-ID17453/ Артур Шопенгауэр (1788 - 1860) Любой ум останется незамеченным теми, кто сам его не имеет...
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20.11.2022 13:21 Відповісти
Саакашвили в 2019 году очень сильно кукарекал против Порошенка и активно вылизывал анальное отверстие грядущей зелешобле. Лично знаю зелюков, которые голосовали за Зеленского "потому что Саакашвили сказал так делать".

Так что весь асфальт в качестве подготовки к шашлычкам на его совести в том числе. И все жертвы неэвакуированных Бучи, Ирпеня, Мариуполя, Херсона - тоже.
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20.11.2022 13:28 Відповісти
Шкода Саакашвілі, розвели його красиво та злили, молода ФСБ команда зеєрмака, він це вже зрозумів да пізно... Так і Україну зливають та розводять українців.
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20.11.2022 13:57 Відповісти
 
 