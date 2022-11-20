Ми не бачили жодних доказів отруєння Саакашвілі, - пенітенціарна служба Грузії

У Пенітенціарній службі Грузії прокоментували заяву адвоката і матері експрезидента Михеїла Саакашвілі про те, що його могли отруїти після арешту і свідченням цього є результати експертизи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости-Грузия".

У пенітенціарній службі наголосили, що не отримували жодних офіційних документів, які б підтверджували заяви про можливе отруєння Саакашвілі під час перебування під вартою.

"Саакашвілі перебуває під медичним наглядом у лікарні, вживають необхідних медичних заходів. Для запобігання дезінформації, закликаємо усіх утриматися від поширення неперевіреної та необгрунтованої інформації", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо, раніше адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту - чи то під час перебування у в’язниці, чи то після переведення до лікарні. За словами матері експрезидента Гіулі Аласанія, в організмі Саакашвілі знайшли підвищений вміст важких металів - ртуті, барію, таллію.