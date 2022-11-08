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У Саакашвілі діагностовано деменцію та туберкульоз, - адвокат

саакашвілі

У голови Виконавчого комітету Нацради реформ, експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі встановлено діагнози деменція та туберкульоз.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Грузия Online, про це повідомив його адвокат Шалва Хачапурідзе.

"З Німеччини прийшли відповіді, у Михайла встановлено деменцію та туберкульоз. Навіть Міша поки що про це не знає, вперше говорю громадськості", - заявив Хачапурідзе в ефірі телекомпанії "Джорджіан Таймс".

Читайте: Україна визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні, - Денісова

Нагадаємо, 1 жовтня 2021 Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство. Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада його госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Міхеіла доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.

Читайте: Я чотири рази таємно зустрічався із Лукашенком у Лондоні, - Саакашвілі

Автор: 

хвороба (304) Грузія (1847) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+33
Ця гидота стільки шкоди принесла моїй країні та народу в тандемі із Зеленими, що нас має цікавити його стан здоров'я, коли на фронті гинуть наші діти, батьки, матері та чоловіки з дружинами? Втім, за деменцію цього півня, я не сумніваюся.
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08.11.2022 13:17
+24
Так у нього вроджений ідіотизм....
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08.11.2022 13:14
+22
Деякі українці про деменцвю Саакашвілі знали ще з 2016-го року, коли його поведінка ставала моментами досить дивною. Це і спроби стати Кпрлсоном, і спроби прорвати кордон, і ше дещо. Щодо того, щоб озвучити діагноз самому Саакашвілі, то тут небезпеки немаж, бо деменція не дає можливості довго пам'ятати інформацію.
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08.11.2022 13:17
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Много можно за Мишу всякого лить, но те кадры видео, когда он с друзьями влетает молодой как крыльях в парламент Грузии и без оружия, а с трибуны с испуганными глазами сползает усравшийся шеварнадзе--- облетели весь мир! Грузины могли бы и не позориться этим процессом над земляком своим.
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08.11.2022 16:29 Відповісти
а кто на него льёт,глупцы или же сознательные враги пытающиеся таким образом вбить клин между всеми кто сопротивляется рашистской агресии?
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08.11.2022 16:41 Відповісти
Деменція у 55 років?....Пардон, панове, але це вже занадто. Так НЕ буває.
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08.11.2022 17:20 Відповісти
Даються взнаки походеньки по київським дахам без шапки! Головні вороги карлсона:- голуби і протяги!
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08.11.2022 17:46 Відповісти
Ex, kak vi ne znaete ni gruziu, ni gruzin, ni period pravlenia saakashvili. v obshem jertvi propagandi... Vi daje seichas ne ponimaete pochemu on proigral vibori, pochemu gruzini ego vidvorili... Maniakov vlasti ne liubim....
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08.11.2022 18:13 Відповісти
Він реально неадекватний.
Раніше я думала що це грузинський темперамент, а виявилось розлад.
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08.11.2022 21:00 Відповісти
Сидів, не нюхав, не коловся?
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08.11.2022 21:03 Відповісти
Міхо є патріот планети ЗЕМЛЯ і порядна людина.Побачив ,що порошенко боїться його слави (хоча міг би підтримати а не байкотувати) а зараз сам потерпає з цього , замість поваги....а новий бєнінпаханат - ще гірше.... і повернувся до Батьківщини - бо не злодій! Кремлівський паханат боїться Міхо (навіть в буцигарні) ....Свободу МІХО !
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20.11.2022 12:36 Відповісти
Це у України і українців був ШАНС- СААКАШВІЛІ......проїбали як і свій МИР і Свободу!
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20.11.2022 12:55 Відповісти
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