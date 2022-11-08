У Саакашвілі діагностовано деменцію та туберкульоз, - адвокат

У голови Виконавчого комітету Нацради реформ, експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі встановлено діагнози деменція та туберкульоз.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Грузия Online, про це повідомив його адвокат Шалва Хачапурідзе.

"З Німеччини прийшли відповіді, у Михайла встановлено деменцію та туберкульоз. Навіть Міша поки що про це не знає, вперше говорю громадськості", - заявив Хачапурідзе в ефірі телекомпанії "Джорджіан Таймс".

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Нагадаємо, 1 жовтня 2021 Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство. Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада його госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Міхеіла доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.

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