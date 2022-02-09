Я чотири рази таємно зустрічався із Лукашенком у Лондоні, - Саакашвілі

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі в середу на судовому процесі проти нього у справі про розтрату державних коштів розміром 9 мільйонів ларі ($3 млн) звинуватив нинішніх грузинських чиновників у розкраданні бюджетних коштів на сотні мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогоднішній процес найганебніший у багатотисячній історії Грузії. Мене звинувачують у розтраті державних коштів, але не в їх привласненні. Тим часом нинішні високопоставлені чиновники викрали з бюджету сотні мільйонів доларів для власних потреб", - заявив Саакашвілі.

Експрезидент показав знімки заміських будинків прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі, голови Національної регулювальної комісії Давида Нарманія, прокурора у справі про розтрату Джарджі Циклаурі та інших чиновників.

Саакашвілі наголосив, що його звинувачують у таємних поїздках у різні столиці світу, але, за словами Саакашвілі, ці поїздки були державної важливості.

"Я чотири рази таємно зустрічався із Лукашенком у Лондоні. Вперше розповідаю про це. То була таємна дипломатія. Те, що Лукашенко досі не визнав Південну Осетію та Абхазію – це результат моїх поїздок до Лондона", - сказав Саакашвілі.

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На процесі він висловив солідарність Україні й виконав національний гімн цієї країни, тримаючи в руках її державний прапор.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.