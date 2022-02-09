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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Я чотири рази таємно зустрічався із Лукашенком у Лондоні, - Саакашвілі

Я чотири рази таємно зустрічався із Лукашенком у Лондоні, - Саакашвілі

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі в середу на судовому процесі проти нього у справі про розтрату державних коштів розміром 9 мільйонів ларі ($3 млн) звинуватив нинішніх грузинських чиновників у розкраданні бюджетних коштів на сотні мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогоднішній процес найганебніший у багатотисячній історії Грузії. Мене звинувачують у розтраті державних коштів, але не в їх привласненні. Тим часом нинішні високопоставлені чиновники викрали з бюджету сотні мільйонів доларів для власних потреб", - заявив Саакашвілі.

Експрезидент показав знімки заміських будинків прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі, голови Національної регулювальної комісії Давида Нарманія, прокурора у справі про розтрату Джарджі Циклаурі та інших чиновників.

Саакашвілі наголосив, що його звинувачують у таємних поїздках у різні столиці світу, але, за словами Саакашвілі, ці поїздки були державної важливості.

"Я чотири рази таємно зустрічався із Лукашенком у Лондоні. Вперше розповідаю про це. То була таємна дипломатія. Те, що Лукашенко досі не визнав Південну Осетію та Абхазію – це результат моїх поїздок до Лондона", - сказав Саакашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Здоров'я Саакашвілі серйозно погіршилося, - соратник експрезидента Грузії Вашадзе

На процесі він висловив солідарність Україні й виконав національний гімн цієї країни, тримаючи в руках її державний прапор.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.

Автор: 

Грузія (1854) корупція (4723) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+6
Да пошли вы подхер из этим Саакой,что в Украины других проблем не существует?
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09.02.2022 11:21 Відповісти
+4
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09.02.2022 11:08 Відповісти
+4
Давно не было слышно....Так еще месяца три назад Михо был уже отходящим в Царство вечной Охоты?! Жив?
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09.02.2022 11:12 Відповісти
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"Я справді чотири рази відвідував Лондон і таємно зустрічався там із Лукашенком.

Ця була таємна дипломатія, і я вперше про це говорю публічно", - сказав Саакашвілі."

Джерело:

Ого. Джеймс Бонд.
Які питання вирішувались із Лукашенком?
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09.02.2022 10:55 Відповісти
Таємно перетинав кордон таємно зустрічався таємно домовлявся
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09.02.2022 11:00 Відповісти
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09.02.2022 11:08 Відповісти
Справжній бонд - Лукашенко, який чотири рази їздив до Лондона на явку із Міхо і британці не в курсі.
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09.02.2022 11:09 Відповісти
Давно не было слышно....Так еще месяца три назад Михо был уже отходящим в Царство вечной Охоты?! Жив?
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09.02.2022 11:12 Відповісти
єта вам я как художнік художніку гаварю
ось і вся хвалена грузинська реформа. знизу все ніби ок, от верхи
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09.02.2022 11:13 Відповісти
На Кавказе хороший дом дело чести. Даже простые люди считают нужным жить только в прекрасных домах. А тут целые премьеры и прокуроры.
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09.02.2022 11:18 Відповісти
Да пошли вы подхер из этим Саакой,что в Украины других проблем не существует?
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09.02.2022 11:21 Відповісти
о, полегчало
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09.02.2022 11:22 Відповісти
Предъявлять "воровство" $3 млн бывшему президент - это КУРАМ НА СМЕХ!
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09.02.2022 11:49 Відповісти
ясько, твой дед михо жив!
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09.02.2022 12:12 Відповісти
Тю ***, я думав що він давно вже з голоду помер а воно он диви шо.
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09.02.2022 12:17 Відповісти
Молодец, дави барыг и подкацапников.
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10.02.2022 01:33 Відповісти
 
 