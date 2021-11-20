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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузія (1419) ув'язнення (83) Саакашвілі Міхеіл (2105) лікарі (1097)

Саакашвілі почав приймати їжу, його стан покращився, - лікар

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Саакашвілі почав приймати їжу, його стан покращився, - лікар

Лікарі створеного міністерством юстиції Грузії консиліуму, які оглянули в суботу колишнього президента Міхеіла Саакашвілі у військовому госпіталі в місті Горі, заявляють, що його стан стабільний, він почав вживати їжу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Саакашвілі почав приймати їжу за спеціально розробленою схемою. Наразі його стан покращився. Складено протокол подальшого відновлення після тривалого голодування, який погоджено з лікарями. Стосовно неврологічного статусу пацієнта, то порівняно з вчорашнім днем відзначається позитивна динаміка, хоча певні зміни залишаються", - сказав член консиліуму лікар Олександр Цискарідзе.

Він зазначив, що поки стосовно стану здоров'я Саакашвілі знято не всі проблеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі доставили у військовий госпіталь, він припинив голодування

Саакашвілі в ніч на суботу було перевезено з тюремної лікарні до Тбілісі до військового госпіталю міста Горі з поставленою владою умовою, що він припинить голодування та розпочне відновне лікування.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Прокуратура винесла ухвалу про пред'явлення обвинувачення Саакашвілі за фактом незаконного перетину кордону.

Також дивіться: Українських правозахисників Ястребову та Лисянського, які планували влаштувати одиночні пікети на підтримку Саакашвілі, депортували з Грузії. ВIДЕО

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання екс-президент вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими.
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Топ коментарі
+20
выяснилось, что Саакашвили требовал "голу дівку", а вместо этого его, грузынохфашизды не кормили его полтора месяца..
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20.11.2021 19:18
+11
та якось *****... наступне буде на кшталт "чим посрав сабакашвілі..."
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20.11.2021 19:18
+11
Оно🤢💩 НАМ НАДО ?
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20.11.2021 19:52
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А Міша вийдєт?
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20.11.2021 19:15 Відповісти
Оно🤢💩 НАМ НАДО ?
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20.11.2021 19:52 Відповісти
Не, ну хоть мяч выкинет?!
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20.11.2021 20:29 Відповісти
а ясько оно надо уже? что-то заткнулась...
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20.11.2021 19:57 Відповісти
Ясько по выманиваю Михо из Украины своё задание выполнила!
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20.11.2021 20:33 Відповісти
Хай подавиться...
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20.11.2021 19:16 Відповісти
...а їстівні запаси шпиталю тануть на очах...
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20.11.2021 19:18 Відповісти
Для кого карлсон та сотоваріщі грають цю виставу?
Кому воно взагалі цікаво?
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20.11.2021 19:19 Відповісти
та якось *****... наступне буде на кшталт "чим посрав сабакашвілі..."
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20.11.2021 19:18 Відповісти
выяснилось, что Саакашвили требовал "голу дівку", а вместо этого его, грузынохфашизды не кормили его полтора месяца..
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20.11.2021 19:18 Відповісти

Грузия во времена Михаила Саакашвили
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20.11.2021 20:29 Відповісти
ну так - ну так ....після 58 днів то "голодування" - ще не написали як у нього " стул"....- в Україні проблем більше немае ....
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20.11.2021 19:18 Відповісти
Не волнуйтесь , Миша кушает и на горшок начал ходить... это трешак.
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20.11.2021 19:19 Відповісти
його стан покращився
...а стакан наповнився...
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20.11.2021 19:23 Відповісти
Як про ленина ,поспав на очко сходив,морковного чайку дерболизнув,і крупську поімєл.
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20.11.2021 19:24 Відповісти
тре його одружити на савченко
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20.11.2021 19:35 Відповісти
Наркоту подвезли, вот и состояние улучшилось, может ясько дала....
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20.11.2021 19:38 Відповісти
Но радостная весть заставила нас петь - доктор Хайдер, доктор Хайдер снова начал есть (с) Федор Чистяков
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20.11.2021 19:39 Відповісти
Опередил, не заметил коммента сразу.
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20.11.2021 19:51 Відповісти
Яка там їжа - рідкий бульйончик на виварених курячих кістках, якщо жити хоче ! Цікаво, скільки ж Міхо скинув за півтора місяця? Адвокат щось мовчить!
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20.11.2021 19:39 Відповісти
Мдє, навіть здохнути красиво не зміг - оціня кушать хоціцца. Аферист і засранець. Дайте йому смачну краватку
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20.11.2021 19:42 Відповісти
Мені просто цікаво, а хоч хто-небудь із політичних діячів 21 століття довів голодовку до логічного кінця, чи завжди знаходилася "об'єктивна" причина для її припинення?
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20.11.2021 19:43 Відповісти
Ну якщо стан покращився і їсти почав, значить Ясько пускають.
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20.11.2021 19:44 Відповісти
Так стан у нього і раніше був непоганий, судячи по тому, скільки упаковок дитячого харчування він міг за один раз захом'ячити, а потім скількох охоронців він міг розкидати. Добре йому стало і слава яйцям. Тільки благаю, не відпускайте його в Україну, у мене тут діти та онуки. Слухайте, курди кажуть, що у Німеччині так класно! Може Карлсона прийме Анжела? Він же, паразит, поруйнував усі дахи у Києві, коли займався своїми реформами з Ясько. Їй богу, Віталік так і сказав: "Піймаю засранця на зруйнованому даху ********!".
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20.11.2021 19:50 Відповісти
Доктор Хайдер снова начал есть!©
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20.11.2021 19:50 Відповісти
Только 2 дня назад читал что у него болезнь мозга и он умирает, не знал что такие болезни лечатся тарелкой супа.
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20.11.2021 19:51 Відповісти
Ну и шутки у тебя дурацкие...
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20.11.2021 20:03 Відповісти
Какие шутки.
https://tsn.ua/ru/politika/v-saakashvili-obnaruzhili-sereznoe-zabolevanie-mozga-ego-perevodyat-v-*******-gospital-1913398.html
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20.11.2021 20:14 Відповісти
Лучше этой новости будет только одна: зеледент перестал курить и нюхать и ушел нахрен с поста Президента и Верховного главнокомандующего.
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20.11.2021 19:54 Відповісти
Он решил отсидеть полный срок + добавка за разбитое оборудование и незаконный переход границы. Ну и правильно. Пущай посидит. Для ума.
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20.11.2021 19:54 Відповісти
Та понятно
если начать кушать то детокс идет быстрее.
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20.11.2021 19:56 Відповісти
сбить пруху шоколадкой. делов-то
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20.11.2021 20:00 Відповісти
ему надо просто дать бухла
саакашвили ещё тот алкаш.. на Порошенко наговаривал вместе с зеленским, а сам даже при задержании от вина не мог оторваться
алкаш
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20.11.2021 20:01 Відповісти
По себе судишь?
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20.11.2021 20:06 Відповісти
дурко, посмотри видео задержания))
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20.11.2021 20:17 Відповісти
да плевать на этого симулянта, зачем про него вообще в новостях говорить, ну поехал себе на родину и фиг бы с ним, пусть сидит там
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20.11.2021 20:01 Відповісти
А что дальше, ну покормят его недельку в больнице а потом то опять в тюрьму а там он снова что-ли голодать начнет. И так по кругу.))
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20.11.2021 20:02 Відповісти
Вся новость в одной картинке
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20.11.2021 20:05 Відповісти
Да кому он нужен,єтот сбитый самими грузинами льотчик? Нашли темарь ни о чем и ни о ком...заберите у него лучше голландский паспорт...,гражданин ЕС блин нашелся ..жену с сыном бросил в Голландии...а теперь кичится заслугами Кахи Бендукидзе...Чвырло блин... рехВОРматор...
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20.11.2021 20:08 Відповісти
Курочка-гриль,винишко, шашлычок..Миша быстро придет в форму.)
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20.11.2021 20:20 Відповісти
Дивится пленная княжна,
Но втайне думает она
Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов!"...
Подумала - и стала кушать.
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20.11.2021 20:26 Відповісти
Бідний Міхо так охляв (виснажився) від голоду, що чотирьох поліцейських в палаті порозкидав і техніку потрощив.
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20.11.2021 20:27 Відповісти
и это ж он при смерти был... в критическом состоянии.... а если б в здравии?? )))
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20.11.2021 20:59 Відповісти
Chto dajot povod dumatj, chto jesli nachal kushat, to skoro objavit denisova, chto jevo otkormljivajet pered tem kak zabitj, nu kak bekona, ili skazhet chto portit jovo serdce sposobom ozhirenija tela.
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20.11.2021 22:12 Відповісти
Ну и годится---пусть кушает---маму слушает! Теперь скорее всего, по сценарию одной девки с вертолёта что, ожидаем возврата с выходом босиком с трапа на родную украинскую землю! И слёзы умиления у девок что вокруг! Вернулся Че Гевара! И заскучал Федя Костров.
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20.11.2021 20:36 Відповісти
сала нада відправить
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20.11.2021 20:39 Відповісти
не хватило у михо духу сдохнуть по человеческий))) пусть срок мотает как зек
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20.11.2021 20:43 Відповісти
Верить мошеннику - себя не уважать!
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20.11.2021 20:47 Відповісти
Так Карлсону просто надо было начать жрать? А не жрал он потому, что сам так решил?

Какие блин претензии к пенетенциарной службе Грузии?
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20.11.2021 20:58 Відповісти
Помнится надюха сявченко тоже в масковском остроге голодувала до нимагу, до черты невозврата....а приехала в Украину, так рожа в объектив не влазила. Такая вот голодовка.
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20.11.2021 21:42 Відповісти
Миша сел всерьёз и на долго, писать про него нет смысла. ХуNло здохнет тогда выпустят его и небутербродного. Лет через 25...
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20.11.2021 22:58 Відповісти
Мише на зоне обязательно к просмотру кино "За двома зайцями" про Голохвастова. Крутите без остановки
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20.11.2021 23:06 Відповісти
Когда Миша пересёк границу с Грузией в багажнике автомобиля, я выдохнул. Я был уверен что он сделает это как афганцы уцепившись за крыло или залезши на шасси самолёта.

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20.11.2021 23:19 Відповісти
Михо поддался на провокацию, потому что сварили борщ...
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21.11.2021 06:03 Відповісти
Гут

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21.11.2021 06:53 Відповісти
Злізли з Ківи, сіли на Саакашвілі. Вони обидва комусь потрібні і цікаві?
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21.11.2021 13:56 Відповісти
 
 