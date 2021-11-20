Саакашвілі почав приймати їжу, його стан покращився, - лікар

Лікарі створеного міністерством юстиції Грузії консиліуму, які оглянули в суботу колишнього президента Міхеіла Саакашвілі у військовому госпіталі в місті Горі, заявляють, що його стан стабільний, він почав вживати їжу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Саакашвілі почав приймати їжу за спеціально розробленою схемою. Наразі його стан покращився. Складено протокол подальшого відновлення після тривалого голодування, який погоджено з лікарями. Стосовно неврологічного статусу пацієнта, то порівняно з вчорашнім днем відзначається позитивна динаміка, хоча певні зміни залишаються", - сказав член консиліуму лікар Олександр Цискарідзе.

Він зазначив, що поки стосовно стану здоров'я Саакашвілі знято не всі проблеми.

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Саакашвілі в ніч на суботу було перевезено з тюремної лікарні до Тбілісі до військового госпіталю міста Горі з поставленою владою умовою, що він припинить голодування та розпочне відновне лікування.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Прокуратура винесла ухвалу про пред'явлення обвинувачення Саакашвілі за фактом незаконного перетину кордону.

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У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання екс-президент вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими.