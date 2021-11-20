Саакашвілі почав приймати їжу, його стан покращився, - лікар
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Лікарі створеного міністерством юстиції Грузії консиліуму, які оглянули в суботу колишнього президента Міхеіла Саакашвілі у військовому госпіталі в місті Горі, заявляють, що його стан стабільний, він почав вживати їжу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Саакашвілі почав приймати їжу за спеціально розробленою схемою. Наразі його стан покращився. Складено протокол подальшого відновлення після тривалого голодування, який погоджено з лікарями. Стосовно неврологічного статусу пацієнта, то порівняно з вчорашнім днем відзначається позитивна динаміка, хоча певні зміни залишаються", - сказав член консиліуму лікар Олександр Цискарідзе.
Він зазначив, що поки стосовно стану здоров'я Саакашвілі знято не всі проблеми.
Саакашвілі в ніч на суботу було перевезено з тюремної лікарні до Тбілісі до військового госпіталю міста Горі з поставленою владою умовою, що він припинить голодування та розпочне відновне лікування.
Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Прокуратура винесла ухвалу про пред'явлення обвинувачення Саакашвілі за фактом незаконного перетину кордону.
У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання екс-президент вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими.
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Кому воно взагалі цікаво?
Грузия во времена Михаила Саакашвили
...а стакан наповнився...
https://tsn.ua/ru/politika/v-saakashvili-obnaruzhili-sereznoe-zabolevanie-mozga-ego-perevodyat-v-*******-gospital-1913398.html
если начать кушать то детокс идет быстрее.
саакашвили ещё тот алкаш.. на Порошенко наговаривал вместе с зеленским, а сам даже при задержании от вина не мог оторваться
алкаш
Но втайне думает она
Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов!"...
Подумала - и стала кушать.
Какие блин претензии к пенетенциарной службе Грузии?