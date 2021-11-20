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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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голодування (420) Саакашвілі Міхеіл (2105)

Саакашвілі доставили у військовий госпіталь, він припинив голодування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Саакашвілі доставили у військовий госпіталь, він припинив голодування

Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише newsgeorgia.ge.

Саакашвілі привезли на реанімобілі. Автоколона з двох машин швидкої допомоги та близько 10 машин зі співробітниками правоохоронних органів дісталися з в'язниці N18 у Глданському районі Тбілісі до госпіталю у Горі за одну годину. Весь процес пройшов без інцидентів.

На вікнах флігеля, до якого помістили Саакашвілі, встановлені ґрати. Крім того, флігель оточений автобусами, щоб журналісти не могли підійти до нього близько. Входи до шпиталю охороняє поліція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі перевозять до військового шпиталю в Горі

Одразу після переведення Саакашвілі до палати його представники заявили, що МОЗ порушило обіцянку, згідно з якою особистий лікар екс-президента Ніколоз Кіпшидзе, його адвокати Ніка Гварамія та Дмитро Садзаглішвілі, і мати – Гіулі Аласанія, мали зустріти його в госпіталі. Однак під час заселення Саакашвілі до палати вони перебували біля шпиталю – до будівлі їх впустили за 15 хвилин після приїзду автоколони, на якій привезли Саакашвілі.

Протягом останніх двох днів експрезидент Грузії перебував у реанімаційному відділенні тюремної клініки у тяжкому стані.

Після того, як влада прийняла рішення перевести Саакашвілі до шпиталю, він оголосив, що припиняє голодування, яке тривало 50 днів. У Горі він має пройти період відновлення після голодування. Опозиція пообіцяла не проводити акції протесту біля госпіталю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливо, це була точка неповернення, - адвокат про стан Саакашвілі

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі після зустрічі з адвокатами знепритомнів і впав у кімнаті для побачень, медпрацівники забрали його звідти на ношах.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
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Топ коментарі
+16
Я стурбований харчовими запасами госпіталю...
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20.11.2021 12:31
+11
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20.11.2021 12:44
+10
Что начал закусывать фуагру и грузинские пельмени хлебом? Да в жизни не поверю
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20.11.2021 12:30
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Что начал закусывать фуагру и грузинские пельмени хлебом? Да в жизни не поверю
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20.11.2021 12:30 Відповісти
Не,дали витамизированный компот...
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20.11.2021 12:56 Відповісти
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20.11.2021 13:02 Відповісти
YES!
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20.11.2021 12:30 Відповісти
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20.11.2021 12:31 Відповісти
Так "фізіологічно" же відрізняється, тільки контролювати треба, щоб не покінчив життя самообжорством.
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20.11.2021 12:42 Відповісти
леворуція откладовуеться - княпай, ріднуля, княпай...
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20.11.2021 12:31 Відповісти
Я стурбований харчовими запасами госпіталю...
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20.11.2021 12:31 Відповісти
Гадаю що Червоний Хрест підкине "гуманітарку".
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20.11.2021 12:37 Відповісти
На самовбивцю він з самого початку "голодавання" не претендував.
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20.11.2021 12:36 Відповісти
Такой же тупица-инфантил как и Навальный или пьяный играющийся с медведем, ему говорят - не лезь, тебя сожрут...
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20.11.2021 12:38 Відповісти
йому навіть до Навального як до Китаю пішки
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20.11.2021 13:01 Відповісти
міша любит мішу і жаліе до незмоги...
денiсова - до дому негайно бо зіжре на завтрак, як попадесся
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20.11.2021 12:39 Відповісти
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20.11.2021 12:44 Відповісти
місько,вважєй..
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20.11.2021 12:48 Відповісти
А в чем прикол его голодовки? Хотя я голодовкой употребление детских продуктов не считаю. Это диета!
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20.11.2021 13:00 Відповісти
Ну он выглядел слишком упитанным для революционера...
Теперь, когда немного похудел, можно дальше жрать...
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20.11.2021 13:04 Відповісти
А он точно похудел? На послених видео из колонии что пузо,что жопа не претерпели никаких изменений.,, Эффект гади?"
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20.11.2021 14:40 Відповісти
Вся эта вакханалия мне напоминает вот что :

Голодающему стало хуже.

- Вот уже и рези в желудке начались, - сообщал он печально, - а там цинга на почве недоедания, выпадение волос и зубов

Птибурдуков привел брата - военного врача. Птибурдуков-второй долго прикладывал ухо к туловищу Лоханкина и прислушивался к работе его органов с той внимательностью, с какой кошка прислушивается к движению мыши, залезшей в сахарницу. Во время осмотра Васисуалий глядел на свою грудь, мохнатую, как демисезонное пальто, полными слез глазами. Ему было очень жалко себя.

Птибурдуков-второй посмотрел на Птибурдукова-первого и сообщил, что больному диеты соблюдать не надо. Не исключена рыба. Курить можно, конечно, соблюдая меру. Пить не советует, но для аппетита неплохо было бы вводить в организм рюмку хорошего портвейна. В общем, доктор плохо разобрался в душевной драме Лоханкина . Сановито отдуваясь и стуча сапогами, он ушел, заявив на прощание, что больному не возбраняется даже купаться в море и ездить на велосипеде.
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20.11.2021 13:14 Відповісти
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20.11.2021 13:23 Відповісти
Тобто тебе садять в тюрму , ти "голодаєш" і тебе випускають?
так просто?)
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20.11.2021 13:02 Відповісти
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20.11.2021 13:04 Відповісти
лизке ясько приготовиться!
(та не то шо вы подумали, похабники)))) а жрачку таскать тачками для передачек))))
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20.11.2021 13:04 Відповісти
Акт пятый
те же минус голодовка
вечерело....
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20.11.2021 13:08 Відповісти
- хто там сцить як корова?
- то я татусю....
- ну писяй писяй моя мармулеточка
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20.11.2021 13:08 Відповісти
Дебилизм, в тюрьме он голодает а в больничном флигеле за решеткой и под охраной его все устраивает и он начинает лопать.))
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20.11.2021 13:10 Відповісти
Скільки можна мусолити цей мильний серіал з ******? Ну сіла людина, хай собі сидить спокійно, чого засирати наші сайти?
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20.11.2021 13:10 Відповісти
18й сын лейтенанта Шмидта...
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20.11.2021 13:11 Відповісти
Голимый цирк вы называете силой воли?
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20.11.2021 13:14 Відповісти
Чуваки украинцы,простите меня,я обосрался в Одессе... а Сакварелидзе и моя грузынская банда типа Эка Згуладзе и т.д.,теперь в Украину не прилетят...пропеллер сломался...
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20.11.2021 13:12 Відповісти
Года 2 назад спрашиваю...

Петр Алексеевич,а зачем вы этому Джугашвили дали паспорт Украины и Одесскую область? Алексеич каже...так я ж думал что это Каха Бендукидзе,истинный реформатор советской Грузии... а он просто популист в роде Зелемойского Чуда природы...
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20.11.2021 13:18 Відповісти
Финансовые структуры Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) требуют от банды Зелемойских отчет за 66 миллиардов Ковид бабла для Украины...,это капздец...Похлеще Вагнергейта потянет...чуваки ...вы попали под Колпак Мюллера...
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20.11.2021 13:25 Відповісти
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20.11.2021 13:36 Відповісти
Кого бы из политиков Вы обозначили ?
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20.11.2021 13:45 Відповісти
Котьку Леопольда
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20.11.2021 13:49 Відповісти
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20.11.2021 13:52 Відповісти
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20.11.2021 15:10 Відповісти
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20.11.2021 13:51 Відповісти
Много комментаторов. Тема многих интересует и не оставляет равнодушными.Даже его врагов.
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20.11.2021 13:54 Відповісти
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20.11.2021 13:57 Відповісти
Доктор Борменталь,не читайте Мавзолейные газеты и журналы Пролетайрята...

Филипп Филиппыч,так другой макулатуры в Сссре дохлом нет,даже туалетной бумаги вяликие рехВОРматоры чЛеницы-Сралинцы не тиражируют...от слова Совсем...
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20.11.2021 14:01 Відповісти
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20.11.2021 14:03 Відповісти
міша жрал, міша жрет, міша буде жрати!!!
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20.11.2021 14:06 Відповісти
Досить вже піарити цього говнюка. Воно з баригою є "табакі" в одного "шерхана".
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20.11.2021 14:13 Відповісти
Где же ты, моя Ясико-Сосико?
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20.11.2021 14:29 Відповісти
Циркач!!! До этого(голодовки...) -- вкусно ел,сладко спал..ага! смотри,как вот от этого отказаться...понты не удались,оказалось -- никому он не нужен, кроме как Ясько,..с большим чувством--нет не любви,а к Михиным большим заначкам с деньгами.
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20.11.2021 15:00 Відповісти
Грузинский гражданин, и дважды украинский вне опасности. Можно спать спокойно.)
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20.11.2021 15:02 Відповісти
Он не гражданин Грузии. Лишен гражданства в 2015, по закону Грузии, в связи с получением Украинского гражданства.
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20.11.2021 16:49 Відповісти
Почему я не сочуствую Саакашвили .Человек САМ,без помощи спецов,оказался в Грузии.Зачем ? Он ,что, такой наивный,что ему кто-то расказал,что если он туда поедет,его "примут",то восстанет вся Грузия,а страны Евросоюза и другие,наложат санкции на Грузию и его быстренько выпустят ? Нну...наивным его,вряд ли можно назвать.Значит,что ?
Решил в "мученика" поиграть ?
Так это,судя по-всему,властям Грузии,до п ... ы.
Короч. Сам нарвался.
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20.11.2021 15:05 Відповісти
какое неожиданное решение я удивлен как никогда.
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20.11.2021 18:40 Відповісти
 
 