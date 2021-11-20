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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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голодування (420) Грузія (1419) Саакашвілі Міхеіл (2105)

Саакашвілі перевозять до військового шпиталю в Горі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Саакашвілі перевозять до військового шпиталю в Горі

Експрезидента зараз етапують із в’язничної лікарні до військового шпиталю в місті Горі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

До Горі вирушили два реанімобілі в супроводі автомобілів полції. Разом із Саакашвілі до військового шпиталю прямує його особистий врач Ніколоз Кіпшидзе.

Очікують, що колона автівок прибуде до Горі приблизно за годину.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

18 листопада Саакашвілі після зустрічі з адвокатами знепритомнів і впав у кімнаті для побачень, медпрацівники забрали його звідти на ношах.

Автор: Ольга Лузан
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В гори, вах, перевозят дарагой.
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19.11.2021 23:38 Відповісти
Ляшко пусть поедит спасет
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20.11.2021 00:30 Відповісти
"Ексміністра зараз етапують із в'язничної лікарні до військового шпиталю в місті Горі." Джерело: https://censor.net/ua/n3300608

Якого ексміністра?
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19.11.2021 23:40 Відповісти
Еще пару лет посидит и понизят до секретаря.
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19.11.2021 23:52 Відповісти
якось *****
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19.11.2021 23:43 Відповісти
Не бути ******* першим політиком на пострадянському просторі який помре з голоду. Катаєтся собі по Грузії, там посидів, там полежав. Одне добре - що це не наша проблема.
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20.11.2021 00:35 Відповісти
Ніякої зацікавленності що до друзів зеленського. Бо -скажи мені хто твій друг...
Нажаль грузини ще не второпали за кого виходять митингувати ,купилися на дешеве шоу як і українці з клованом.
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20.11.2021 10:12 Відповісти
НА хоть в МОРГ....
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20.11.2021 10:42 Відповісти
 
 