Саакашвили доставили в военный госпиталь, он прекратил голодовку

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили доставлен в военный госпиталь в городе Гори, который расположен в 80 км от Тбилиси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет newsgeorgia.ge.

Саакашвили привезли на реанимобили. Автоколонна из двух машин скорой помощи и около 10 машин с сотрудниками правоохранительных органов добралась из тюрьмы №18 в Глданском районе Тбилиси в госпиталь в городе Гори за один час. Весь процесс прошел без инцидентов.

На окнах флигеля, куда поместили Саакашвили, установлена ​​решетка. Кроме того, флигель оцеплен автобусами, чтобы журналисты не могли подойти к нему близко. Входы в больницу охраняет полиция.

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Сразу после перевода Саакашвили в палату его представители заявили, что Минздрав нарушил обещание, согласно которому личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе, его адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили и мать - Гиули Аласания - должны были встретить его в госпитале. Однако во время заселения Саакашвили в палату они находились возле госпиталя – в здание их впустили через 15 минут после приезда автоколонны, на которой привезли Саакашвили.

В последние два дня экс-президент Грузии находился в реанимационном отделении тюремной клиники в тяжелом состоянии.

После того, как власти приняли решение перевести Саакашвили в госпиталь, он объявил, что прекращает голодовку, длившуюся 50 дней. В Гори он должен пройти период восстановления после голодовки. Оппозиция пообещала не проводить акции протеста у госпиталя.

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Ранее сообщалось, что Саакашвили после встречи с адвокатами потерял сознание и упал в комнате для свиданий, медработники забрали его оттуда на носилках.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.