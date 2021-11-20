Саакашвили доставили в военный госпиталь, он прекратил голодовку
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили доставлен в военный госпиталь в городе Гори, который расположен в 80 км от Тбилиси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет newsgeorgia.ge.
Саакашвили привезли на реанимобили. Автоколонна из двух машин скорой помощи и около 10 машин с сотрудниками правоохранительных органов добралась из тюрьмы №18 в Глданском районе Тбилиси в госпиталь в городе Гори за один час. Весь процесс прошел без инцидентов.
На окнах флигеля, куда поместили Саакашвили, установлена решетка. Кроме того, флигель оцеплен автобусами, чтобы журналисты не могли подойти к нему близко. Входы в больницу охраняет полиция.
Сразу после перевода Саакашвили в палату его представители заявили, что Минздрав нарушил обещание, согласно которому личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе, его адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили и мать - Гиули Аласания - должны были встретить его в госпитале. Однако во время заселения Саакашвили в палату они находились возле госпиталя – в здание их впустили через 15 минут после приезда автоколонны, на которой привезли Саакашвили.
В последние два дня экс-президент Грузии находился в реанимационном отделении тюремной клиники в тяжелом состоянии.
После того, как власти приняли решение перевести Саакашвили в госпиталь, он объявил, что прекращает голодовку, длившуюся 50 дней. В Гори он должен пройти период восстановления после голодовки. Оппозиция пообещала не проводить акции протеста у госпиталя.
Ранее сообщалось, что Саакашвили после встречи с адвокатами потерял сознание и упал в комнате для свиданий, медработники забрали его оттуда на носилках.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
Пожалуйста, подождите...
денiсова - до дому негайно бо зіжре на завтрак, як попадесся
Теперь, когда немного похудел, можно дальше жрать...
Голодающему стало хуже.
- Вот уже и рези в желудке начались, - сообщал он печально, - а там цинга на почве недоедания, выпадение волос и зубов…
Птибурдуков привел брата - военного врача. Птибурдуков-второй долго прикладывал ухо к туловищу Лоханкина и прислушивался к работе его органов с той внимательностью, с какой кошка прислушивается к движению мыши, залезшей в сахарницу. Во время осмотра Васисуалий глядел на свою грудь, мохнатую, как демисезонное пальто, полными слез глазами. Ему было очень жалко себя.
Птибурдуков-второй посмотрел на Птибурдукова-первого и сообщил, что больному диеты соблюдать не надо. Не исключена рыба. Курить можно, конечно, соблюдая меру. Пить не советует, но для аппетита неплохо было бы вводить в организм рюмку хорошего портвейна. В общем, доктор плохо разобрался в душевной драме Лоханкина . Сановито отдуваясь и стуча сапогами, он ушел, заявив на прощание, что больному не возбраняется даже купаться в море и ездить на велосипеде.
так просто?)
(та не то шо вы подумали, похабники)))) а жрачку таскать тачками для передачек))))
те же минус голодовка
вечерело....
- то я татусю....
- ну писяй писяй моя мармулеточка
Петр Алексеевич,а зачем вы этому Джугашвили дали паспорт Украины и Одесскую область? Алексеич каже...так я ж думал что это Каха Бендукидзе,истинный реформатор советской Грузии... а он просто популист в роде Зелемойского Чуда природы...
Филипп Филиппыч,так другой макулатуры в Сссре дохлом нет,даже туалетной бумаги вяликие рехВОРматоры чЛеницы-Сралинцы не тиражируют...от слова Совсем...
Решил в "мученика" поиграть ?
Так это,судя по-всему,властям Грузии,до п ... ы.
Короч. Сам нарвался.