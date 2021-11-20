РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12335 посетителей онлайн
Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
3 301 57
голодовка (827) Саакашвили (3303)

Саакашвили доставили в военный госпиталь, он прекратил голодовку

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Саакашвили доставили в военный госпиталь, он прекратил голодовку

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили доставлен в военный госпиталь в городе Гори, который расположен в 80 км от Тбилиси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет newsgeorgia.ge.

Саакашвили привезли на реанимобили. Автоколонна из двух машин скорой помощи и около 10 машин с сотрудниками правоохранительных органов добралась из тюрьмы №18 в Глданском районе Тбилиси в госпиталь в городе Гори за один час. Весь процесс прошел без инцидентов.

На окнах флигеля, куда поместили Саакашвили, установлена ​​решетка. Кроме того, флигель оцеплен автобусами, чтобы журналисты не могли подойти к нему близко. Входы в больницу охраняет полиция.

Читайте также: Возможно, это была точка невозвращения, – адвокат о состоянии Саакашвили

Сразу после перевода Саакашвили в палату его представители заявили, что Минздрав нарушил обещание, согласно которому личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе, его адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили и мать - Гиули Аласания - должны были встретить его в госпитале. Однако во время заселения Саакашвили в палату они находились возле госпиталя – в здание их впустили через 15 минут после приезда автоколонны, на которой привезли Саакашвили.

В последние два дня экс-президент Грузии находился в реанимационном отделении тюремной клиники в тяжелом состоянии.

После того, как власти приняли решение перевести Саакашвили в госпиталь, он объявил, что прекращает голодовку, длившуюся 50 дней. В Гори он должен пройти период восстановления после голодовки. Оппозиция пообещала не проводить акции протеста у госпиталя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливо, це була точка неповернення, - адвокат про стан Саакашвілі

Ранее сообщалось, что Саакашвили после встречи с адвокатами потерял сознание и упал в комнате для свиданий, медработники забрали его оттуда на носилках.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Я стурбований харчовими запасами госпіталю...
показать весь комментарий
20.11.2021 12:31
+11
показать весь комментарий
20.11.2021 12:44
+10
Что начал закусывать фуагру и грузинские пельмени хлебом? Да в жизни не поверю
показать весь комментарий
20.11.2021 12:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что начал закусывать фуагру и грузинские пельмени хлебом? Да в жизни не поверю
показать весь комментарий
20.11.2021 12:30 Ответить
Не,дали витамизированный компот...
показать весь комментарий
20.11.2021 12:56 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 13:02 Ответить
YES!
показать весь комментарий
20.11.2021 12:30 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 12:31 Ответить
Так "фізіологічно" же відрізняється, тільки контролювати треба, щоб не покінчив життя самообжорством.
показать весь комментарий
20.11.2021 12:42 Ответить
леворуція откладовуеться - княпай, ріднуля, княпай...
показать весь комментарий
20.11.2021 12:31 Ответить
Я стурбований харчовими запасами госпіталю...
показать весь комментарий
20.11.2021 12:31 Ответить
Гадаю що Червоний Хрест підкине "гуманітарку".
показать весь комментарий
20.11.2021 12:37 Ответить
На самовбивцю він з самого початку "голодавання" не претендував.
показать весь комментарий
20.11.2021 12:36 Ответить
Такой же тупица-инфантил как и Навальный или пьяный играющийся с медведем, ему говорят - не лезь, тебя сожрут...
показать весь комментарий
20.11.2021 12:38 Ответить
йому навіть до Навального як до Китаю пішки
показать весь комментарий
20.11.2021 13:01 Ответить
міша любит мішу і жаліе до незмоги...
денiсова - до дому негайно бо зіжре на завтрак, як попадесся
показать весь комментарий
20.11.2021 12:39 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 12:44 Ответить
місько,вважєй..
показать весь комментарий
20.11.2021 12:48 Ответить
А в чем прикол его голодовки? Хотя я голодовкой употребление детских продуктов не считаю. Это диета!
показать весь комментарий
20.11.2021 13:00 Ответить
Ну он выглядел слишком упитанным для революционера...
Теперь, когда немного похудел, можно дальше жрать...
показать весь комментарий
20.11.2021 13:04 Ответить
А он точно похудел? На послених видео из колонии что пузо,что жопа не претерпели никаких изменений.,, Эффект гади?"
показать весь комментарий
20.11.2021 14:40 Ответить
Вся эта вакханалия мне напоминает вот что :

Голодающему стало хуже.

- Вот уже и рези в желудке начались, - сообщал он печально, - а там цинга на почве недоедания, выпадение волос и зубов

Птибурдуков привел брата - военного врача. Птибурдуков-второй долго прикладывал ухо к туловищу Лоханкина и прислушивался к работе его органов с той внимательностью, с какой кошка прислушивается к движению мыши, залезшей в сахарницу. Во время осмотра Васисуалий глядел на свою грудь, мохнатую, как демисезонное пальто, полными слез глазами. Ему было очень жалко себя.

Птибурдуков-второй посмотрел на Птибурдукова-первого и сообщил, что больному диеты соблюдать не надо. Не исключена рыба. Курить можно, конечно, соблюдая меру. Пить не советует, но для аппетита неплохо было бы вводить в организм рюмку хорошего портвейна. В общем, доктор плохо разобрался в душевной драме Лоханкина . Сановито отдуваясь и стуча сапогами, он ушел, заявив на прощание, что больному не возбраняется даже купаться в море и ездить на велосипеде.
показать весь комментарий
20.11.2021 13:14 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 13:23 Ответить
Тобто тебе садять в тюрму , ти "голодаєш" і тебе випускають?
так просто?)
показать весь комментарий
20.11.2021 13:02 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 13:04 Ответить
лизке ясько приготовиться!
(та не то шо вы подумали, похабники)))) а жрачку таскать тачками для передачек))))
показать весь комментарий
20.11.2021 13:04 Ответить
Акт пятый
те же минус голодовка
вечерело....
показать весь комментарий
20.11.2021 13:08 Ответить
- хто там сцить як корова?
- то я татусю....
- ну писяй писяй моя мармулеточка
показать весь комментарий
20.11.2021 13:08 Ответить
Дебилизм, в тюрьме он голодает а в больничном флигеле за решеткой и под охраной его все устраивает и он начинает лопать.))
показать весь комментарий
20.11.2021 13:10 Ответить
Скільки можна мусолити цей мильний серіал з ******? Ну сіла людина, хай собі сидить спокійно, чого засирати наші сайти?
показать весь комментарий
20.11.2021 13:10 Ответить
18й сын лейтенанта Шмидта...
показать весь комментарий
20.11.2021 13:11 Ответить
Голимый цирк вы называете силой воли?
показать весь комментарий
20.11.2021 13:14 Ответить
Чуваки украинцы,простите меня,я обосрался в Одессе... а Сакварелидзе и моя грузынская банда типа Эка Згуладзе и т.д.,теперь в Украину не прилетят...пропеллер сломался...
показать весь комментарий
20.11.2021 13:12 Ответить
Года 2 назад спрашиваю...

Петр Алексеевич,а зачем вы этому Джугашвили дали паспорт Украины и Одесскую область? Алексеич каже...так я ж думал что это Каха Бендукидзе,истинный реформатор советской Грузии... а он просто популист в роде Зелемойского Чуда природы...
показать весь комментарий
20.11.2021 13:18 Ответить
Финансовые структуры Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) требуют от банды Зелемойских отчет за 66 миллиардов Ковид бабла для Украины...,это капздец...Похлеще Вагнергейта потянет...чуваки ...вы попали под Колпак Мюллера...
показать весь комментарий
20.11.2021 13:25 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 13:36 Ответить
Кого бы из политиков Вы обозначили ?
показать весь комментарий
20.11.2021 13:45 Ответить
Котьку Леопольда
показать весь комментарий
20.11.2021 13:49 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 13:52 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 15:10 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 13:51 Ответить
Много комментаторов. Тема многих интересует и не оставляет равнодушными.Даже его врагов.
показать весь комментарий
20.11.2021 13:54 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 13:57 Ответить
Доктор Борменталь,не читайте Мавзолейные газеты и журналы Пролетайрята...

Филипп Филиппыч,так другой макулатуры в Сссре дохлом нет,даже туалетной бумаги вяликие рехВОРматоры чЛеницы-Сралинцы не тиражируют...от слова Совсем...
показать весь комментарий
20.11.2021 14:01 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 14:03 Ответить
міша жрал, міша жрет, міша буде жрати!!!
показать весь комментарий
20.11.2021 14:06 Ответить
Досить вже піарити цього говнюка. Воно з баригою є "табакі" в одного "шерхана".
показать весь комментарий
20.11.2021 14:13 Ответить
Где же ты, моя Ясико-Сосико?
показать весь комментарий
20.11.2021 14:29 Ответить
Циркач!!! До этого(голодовки...) -- вкусно ел,сладко спал..ага! смотри,как вот от этого отказаться...понты не удались,оказалось -- никому он не нужен, кроме как Ясько,..с большим чувством--нет не любви,а к Михиным большим заначкам с деньгами.
показать весь комментарий
20.11.2021 15:00 Ответить
Грузинский гражданин, и дважды украинский вне опасности. Можно спать спокойно.)
показать весь комментарий
20.11.2021 15:02 Ответить
Он не гражданин Грузии. Лишен гражданства в 2015, по закону Грузии, в связи с получением Украинского гражданства.
показать весь комментарий
20.11.2021 16:49 Ответить
Почему я не сочуствую Саакашвили .Человек САМ,без помощи спецов,оказался в Грузии.Зачем ? Он ,что, такой наивный,что ему кто-то расказал,что если он туда поедет,его "примут",то восстанет вся Грузия,а страны Евросоюза и другие,наложат санкции на Грузию и его быстренько выпустят ? Нну...наивным его,вряд ли можно назвать.Значит,что ?
Решил в "мученика" поиграть ?
Так это,судя по-всему,властям Грузии,до п ... ы.
Короч. Сам нарвался.
показать весь комментарий
20.11.2021 15:05 Ответить
какое неожиданное решение я удивлен как никогда.
показать весь комментарий
20.11.2021 18:40 Ответить
 
 